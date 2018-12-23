Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP, İstanbul ve Ankara adaylarını açıkladı... Sürpriz yok, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aylar hatta yıllar önceden kafasına koyduğu iki ismi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu partiye kabul ettirerek başkan adayı ilan etti.

Böylece her şeyin genel başkanın iki dudağı arasında olduğu gerçeğini CHP'liler bir kez daha tattı. Ama içlerine sindiremediler.

Ankara ve İstanbul örgütlerinde derin bir sessizlik var ve heyecansızlık had safhada.

Hepsi, ortaya çıkan tablonun bir siyaset mühendisliği ürünü olduğunun farkında...

CHP deyim yerindeyse tam bir siyasi çaresizlik içinde. Bu yüzden umut veren yeni bir siyasi yaklaşımla değil, sağcılığı ve sağ siyaset dili kullanan siyasi aktörleri aday yaptı. Buna bir de gizli HDP ittifakını ekleyin.

Yavaş'ın MHP'liliği zaten biliniyor.

Aday sürecinde de "rozetsiz" olacağını söylemişti. İmamoğlu ise CHP gençlik kollarından gelmesine rağmen sosyal demokrat değil, "sağ" siyaset dili kullanıyor.

Seçilmesinin en önemli nedeni de bu.

Ayrıca yeni yeni başlayan seçim kampanyası da bunun üzerine kurulu. Daha ilk adımda başörtülü annesiyle ortaya çıkması bunu gösteriyor. Düşünsenize 95 yıllık tarihiyle övünen CHP, iki büyük şehirde CHP'li kimliğiyle bilinen bir aday çıkaramadı.

Anlaşılan CHP, Ekmeleddin İhsanoğlu ve en son "benim annem de kapalı" diyerek dindarları kazanacağını sanan Muharrem İnce deneyiminden hiç ders almamış...

Bu da kuşkusuz yeni bir hayal kırıklığının kapısını aralıyor. İlginçtir bu duruma şimdilik kimse de sesini çıkartmıyor. Bunun bir nedeni garanti ilçelerde belediye başkanlığı beklentisiyse bir diğeri de 1 Nisan sabahı yaşanacak yenilgi hesabıdır.

CHP içinde o hesabı yapan çok sayıda aktör ve grup var.

Peki bu ruh haline rağmen CHP'lilerin motivasyon kaynağı nedir?

Onlara göre, ekonomik kriz giderek derinleşecek ve AK Parti'den kaçış hızlanacak.

CHP, AK Parti'den kaçacakları sağ söylemli adaylarla çekerek, yerel seçimi kazanacağını umuyor.

Oysa hesaba katmadıkları bir Başkan Erdoğan gerçeği var. O gerçekle Türkiye, küresel siyasette yeni bir döneme eviriliyor.

Buna paralel ekonomi yönetiminden, terörle mücadeleye tarihinin en kararlı dönemini yaşıyor. Dünya ve bölge derin bir sıkışma yaşarken Türkiye'de süreci doğru yöneten güçlü bir yönetim var ve bunun iç siyasete yansımaması mümkün değil.

Seçmen, şehrini kimin yöneteceği kadar, ülkeyi kim bu koşullarda daha iyi yönetir sorusuna cevap arayarak oy verecek.

Bu tabloya İstanbul'da Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın geçmiş başarısı bir yana samimiyetini ve sahiciliğini, Ankara'da ise Mehmet Özhaseki'nin yerel yönetimdeki başarısını eklemek yeterli. Bugünden şu söylenebilir; önümüzdeki 31 Mart 2019 seçimlerinde sürpriz değişim muhalefet cephesinde yaşanacak.



"Olmadı Canan Hanım"

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun isminin açıklanmasının ardından il başkanlığına yaptığı ilk ziyaret, başta kendisi olmak üzere kimseyi memnun etmedi, çünkü bir hayli sönüktü. Ne örgüt vardı ne de heyecan... Düşünün CHP kendi içinden yetişen ve yapılan kamuoyu yoklamalarında birinci gelen Muharrem İnce'yi, ikinci gelen ve İstanbul İl Başkanlığıyla fenomen olan Gürsel Tekin'i geride bırakıp adaylaştırdığı İmamoğlu'nu, sunmakta bile problem yaşadı. İmamoğlu, yaşadığı sıkıntıyı toplantı çıkışında CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na dönerek seslendirdi:

"Olmadı Canan Hanım, böyle toplantı olmaz" İstanbul'da çok sayıda ilçe başkanıyla kavgalı olan Kaftancıoğlu, acaba İstanbul seçimlerini nasıl yönetecek?