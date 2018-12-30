Yılın son günü AK Parti'nin İstanbul adayları toplantısının yapıldığı Sinan Erdem Spor Solunu bu kez de heyecanlı ve kalabalıktı.

Herkesin heyecanla beklediği Başkan Erdoğan ve Binali Yıldırım salona birlikte girdi. Bir süre sonra kürsüye çıkan Başkan Erdoğan, önümüzdeki yerel seçimlerin hangi minvalde geçeceğinin ipuçlarını verdi:

Muhatap CHP ve CHP belediyeciliğiydi. Böylece iki partili yeni sisteme gidişin altı bir kez daha çizildi hem de çok sert bir biçimde...

Başkan Erdoğan belki de ilk kez CHP zihniyetini İstanbul'u tehdit eden depreme benzetiyor ve şöyle diyordu:

"İstanbul için en büyük doğal tehdit deprem ise en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa İstanbul acı çekmiştir. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında hiçbir vatandaşımız CHP'nin İstanbul'a hizmet sunacağına inanmadığı için 24 senedir o zihniyeti büyükşehire yaklaştırmadı."

Başkan Erdoğan, İstanbul seçimleriyle ilgili "gül-diken" benzetmesi yapıyor ve AK Parti teşkilatlarını sert biçimde uyarıyordu.

"İstanbul'u CHP'ye teslim etmek dikeni sulamaktır. En büyük sorumluluk bize düşüyor. Milletimizi dikeni sulamak mecburiyetinde bırakmamalıyız."

AK Partililere "Tevazu, samimiyet, gayret" üçlemesini öneren Başkan Erdoğan'ın şu tespiti de uyarı niteliğindeydi: "Kimse AK Parti'ye oy vermek zorunda değil. Gönülleri kazanarak ve yaptığımız hizmetlerle halkın oyunu almalıyız."

Sıra adayların açıklanmasına gelince salon hareketleniyor ama söz en son açıklanan isme, Binali Yıldırım'a gelince deyim yerindeyse salon adeta coşuyor. Aslında sadece o an değil, salona girdiğim andan itibaren gördüğüm hareketlilik dikkat çekiciydi. Oysa Yıldırım ismi sürpriz değildi ve salona asılan afişler onu zaten ilan etmişti. İlçe adayları da az çok biliniyordu ve tahmin ediliyordu.

Peki, o zaman bu heyecan neyin nesiydi?

Bunun nedeni büyük ihtimalli Binali Yıldırım isminin AK Partilileri motive etmesiydi. Çünkü onlara göre bu seçim "zor ve son seçim"di ve bunun kazanılması için de etkili bir isme ihtiyaç vardı. İşte onları motive edecek, kazanma umudu verecek isim Binali Yıldırım'dı ve onları ateşlemişti.



İlçelerdeki sürprizler

AK Parti ilçe belediye başkanları konusunda mevcutlarla yol almayı tercih etti. Büyük oranda toplumdaki tanınırlık algıları yüksek Tevfik Göksu, Ahmet Poyraz, Temel Karadeniz, Hilmi Türkmen, Lokman Çağrıcı gibi başkanlar yerlerini kordu. Üç veya dört dönemliklerden sadece Murat Aydın Beykoz adayı oldu. Yeni ve genç adaylar çoğunlukta ve büyük oranda da ilçelerden geliyor. İki isim de yaptıkları görevleri nedeniyle dikkat çekiyor; Fatih Belediye Başkan adayı olan TOKİ Başkanı Ergun Turan... Ve Ümraniye belediye başkan adayı olun KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım...

Turan ismine dikkat... Tarihi yarımadanın yeni başkanı olarak hem büyük sorumluluk aldı hem de onurlu bir grev üstlendi. Tabi gelecekte sürpriz görevler üstlenmesi de şaşırtıcı olmayacak...

39 ilçe içinde üç kadın aday var. Seçilebilir yerden ise tek aday Sancaktepe adayı Şeyma Döğücü...

Ve bu seçimlerde Cumhur İttifakı açısından da ilk kez yeni bir adım atıldı: Silivri, Maltepe ve Beşiktaş'ta MHP'li isimler AK Parti listesinden aday gösterildi.

Açıklanan isimler açısından salondaki hava negatif değildi. Sahaya nasıl yansıyacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.