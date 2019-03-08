Anketlere yönelik şüphe her zaman vardı, ama bu yerel seçimlerde biraz daha arttı. Bunun en önemli göstergesi de, kamuoyunca bilinen bazı anket şirketlerinin ısrarla muhalefet partilerini önde göstermeleri...

Bu gerçeği en çarpıcı biçimde 24 Haziran seçimleri sonrası Hakan Bayrakçı dile getirdi: "Anketlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını ilan etsem beni çarmıha gererlerdi."

Benzer bir durum bugün de var. Bu türler, algıyla olguyu değiştirebileceklerini sanıyor. Buna muhalefette son birkaç yıldır kriz tellallığı yaparak katkı veriyor.

Peki, muhalefet bu tavrıyla güven veriyor mu? İşin bamteli tam da burası... Her seçimde vatandaşın cebini ilgilendiren ekonomi, işsizlik veya terör oy vermeyi etkiliyor, ancak partilere güven duyulması çok daha önemli bir etken. Buna yönetme becerisine sahip olmayı ve siyaset üretmeyi de eklemek gerekiyor. Türkiye'deki muhalefetin özellikle de CHP'nin görmediği, görmek istemediği gerçek bu. CHP'li aktörler, "Ekonomik kriz var, işsizlik arttı, battı, batıyoruz" deyince iktidar kapıları açılacak sanıyor.

Oysa sokaktaki insan, ekonomiyi de dünyada olup bitenleri de yakından izliyor ve şu soruların cevabını arayarak oy veriyor; "Beni bu sıkışmadan kim çıkartabilir?" ve "Kim güven veriyor?"

CHP'li aktörler ne yazık ki bu sorulara kafa yormadıkları için yıllardır neden iktidar olamadıklarına da bir cevap bulamıyor. Kestirmeden "Halk akıl tutulması yaşıyor" deyip geçiyorlar.

Optimar Araştırma'nın 1500 kişiyle yaptığı son araştırmada bu tabloyu doğrulayan birkaç veri var. Önce vatandaşın en acil bulduğu sorundan başlayalım. Soru şu; "Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" Sonuç şaşırtıcı değil. İlk sırada yüzde 45'le ekonomi geliyor. Terör ise yüzde 20 ile ikinci sırada.

Şimdi gelelim seçimleri de yakından ilgilendiren cevaba. Vatandaşa, bu tablodan nasıl bir sonuç çıkarttığı soruluyor; "Peki sizce bu sorunu hangi parti çözebilir?" İşte cevapları; AK Parti yüzde 33.7. CHP ise yüzde 18.7... Gördüğünüz gibi aradaki makas farkı değişmiyor. Diğer partilerin durumu daha da vahim... Onlara güven CHP'nin yarısından bile az.

Araştırmayı yapan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir sonucu şöyle yorumluyor: "Halka, ekonomik veya beka sorununu kim çözer dediğinizde büyük oranda AK Parti diyor. Daha önemlisi CHP'lilerin yüzde 18.7'sinin de sorunların AK Parti tarafından çözüleceğine inanması."

***

Katarina Köşkü ve Turizm Bakanı



Doğu Ekspresi'yle gittiğimiz Kars'ta önemli duraklarımızdan biri de dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış'tı. Sarıkamış, kristal karı, çam ormanlarıyla harika bir turizm merkezi.

Yıllarca bu doğa harikası Sarıkamış'ın Davos gibi dünyanın ilgisini çekecek bir turizm ve buluşma merkez olmasını hayal edip yazdım. O başarılamadı belki ama bugün yoğun ilgi gören bir kayak merkezi olması başarıldı. Bundan başta eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan olmak üzere görev yapan valilerin, sivil toplum örgütlerinin emeği çok büyük.

Şimdi buna yeni bir başarının daha eklenmesi gerekiyor. Her gittiğimde içimi acıtan ve çürümeye terk edilen Katarina Köşkü'nün restore edilmesi. 1896'da Rus Çarı 2. Nikola tarafından av köşkü olarak yaptırılan Katarina Köşk restore edilmeyi bekliyor. Son durumu Kars Valisi Türker Öksüz anlattı: "Köşkün restorasyon projesi bitti, kurullar da onayladı. Durumu Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'a da arz ettim. 2019 programına alınırsa kısa sürede bitirilir ve hizmete girer."

Sarıkamış, Turizm Bakanı Ersoy'un kararını bekliyor.