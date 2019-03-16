Yerel seçimlere iki hafta kala Başkan Erdoğan'ın gezisini izlemek için Güneydoğu'nun sanayi şehri Gaziantep'teyiz. Seçim heyecanın giderek yükseldiği son günlerde, nüfusu ve katma değer üretmesiyle etkili şehirlerimizden biri olan Gaziantep seçimleri de bir hayli ilgi çekiyor. AK Parti'nin güçlü olduğu Gaziantep'te bu kez seçimlere Cumhur İttifakı olarak giriliyor. Bunun nasıl sonuç vereceğini 31 Mart akşamı göreceğiz. Ama şimdiden şu söylenebilir, sokaklar bu birlikteliği satın almış durumda...

Bu gerçeğe ve çisil çisil yağan yağmura rağmen Başkan Erdoğan'ın konuşma yapacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı da tıklım tıklım dolu. O kalabalığın arasında dolaşırken, Gazianteplileri ateşleyen iki şey dikkatimizi çekiyor; son dönemde ittifaklar arası rekabetin yükselmesi ve beka meselesi açısından riskli görülen CHP-HDP birlikteliği... Buna son dakikada Yeni Zelanda'da camiye giden masum Müslümanlara yönelik vahşi katliam ve o katillerin Başkan Erdoğan'a yönelik saldırıları da katıldı. Kiminle konuşsam, o katilama karşı öfke duyuyor, Batı'da yükselen İslamofobik ırkçı saldırıları kınıyordu.

Üniversiteli bir genç şöyle diyordu: "Batı İslam ve Türkiye düşmanlığı yaptığı için bu canavarları üretti. Bakalım Türkiye'yi dışlamaya çalışan AB ülkeleri içlerinden çıkan bu katillere nasıl tepki verecek? Bir İslam ülkesinde benzer bir şey yaşansaydı yer yerinden oynardı."







Başkan Erdoğan da, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kürsüye çıktığında bu konuya geniş yer verdi.

"Bugün maalesef Yeni Zelanda'da yaşanan hadiseyi izlediniz mi? İslam düşmanı katiller cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize saldırıyorlar. 49 arkadaşımız şehit oldu. 3 Türk vatandaşımız da yaralı. Bir alçak bildiri yayınlamışlar."

On binlere o bildiriyle ne hedeflendiğini de şu sözlerle anlattı:

"Tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımda hedef alıyor. Boğaz'ın batısına geçmeyecekmişiz. Yani Avrupa yakasına. Yoksa ne olurmuş. İstanbul'a gelip hepimizi öldürür Ayasofya'yı minarelerden kurtarırlarmış. Kafalarda ve kalplerde yaşatılan heveslerin ifadesidir bu. İşte bu yüzden ezanlarımıza, camilerimize, bayrağımıza sıkı sıkıya sarılıyoruz."

Başkan Erdoğan, bu vahşi katliama karşı kendisinin cezaevine girmesine vesile yapılan Ziya Gökalp'ın "Minareler süngü, kubbeler miğfer" şiiriyle cevap verince meydanda adeta yer yerinden oynadı.

Yeni Zelanda katliamına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, Müslümanları uyarmayı da ihmal etmedi:

"Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz."

Meydanda sadece AK Partililer değil, ciddi oranda MHP'liler de vardı. Bu tablo, 15 Temmuz ruhunun doğurduğu Cumhur İttifakı'nın hayatın içinde sürdüğünün işareti.



Gaziantep'te siyaset kulisleri

Başkan Erdoğan meydandan ayrılınca biz de Sabah'ın Gaziantep Temsilcisi Mehmet Boncuk'la birlikte Gaziantep'in merkezinde biraz turluyor ve siyaset kulislerini yokluyoruz. Tablo meydandan farklı değil. Sokağa göre, AK Parti'nin adayı mevcut Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açık ara önde... Millet İttifakı adına İYİ Parti'nin adayı yarışıyor. Ama yarış ondan çok, Şahin'le DSP adayı eski CHP belediye başkanı, HDP'ye geçen Celal Doğan arasında geçecek. Eski MHP'li yeni İP'li Ejder Demir'in ise üçüncü olacağı söyleniyor.

Bir AK Partili durumu şöyle özetliyor: "Biz seçimi kazanacağız ama amacımız daha yüksek oy almak..."