Orman alanları ve siyanürle ilgili Enerji Bakanlığı'ndan aldığım bazı bilgeler paylaşmak istiyorum.

Ülkemizdeki orman alanı yüzölçümü 22.621.935 hektardır.

Madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü toplam orman alanı ise 65.883 hektardır.

Ülkemizdeki orman alanlarının sadece yüzde 0,29'unda madencilik faaliyetleri yürütülmektedir.

2000'li yılların başında ülkemizin toplam orman alanı yaklaşık 20,7 milyon hektar iken 2018 yılında bu rakam 22,6 milyon hektarın üzerine çıkmıştır.



Her yerde siyanür

Siyanürün yüzde 97'si sentetik kumaş imalatı-iplik, naylon, plastik, kuyumculuk, boya, ilaç, tarım kimyasalları, galvanizleme, metal kaplama ve elektro teknik gibi sektörlerde kullanılmaktadır.

Dünya altın üretiminin yüzde 85'i siyanür ile yapılmaktadır.

Altını kuvarstan ayırma işlemi; 10 bin damla su içerisine 1-5 damla siyanür damlatılarak gerçekleşmektedir.

Avrupa Birliği, atık havuzlarında siyanür tutulmasına 25 mg/lt'ye kadar izin vermektedir. Bergama'daki altın madeni atık havuzunda ise 0,2 mg/lt siyanür bulunmaktadır. ABD'deki içme sularında bulunabilecek siyanür miktarı da 0,2 mg/lt'dir.

Ülkemizdeki çekirdekli meyve sularındaki siyanür miktarı 1-15 mg/lt'dir. Yani aynı bakış açısı ile bakarsak altın karşıtı kişiler kendi elleriyle çocuklarına siyanür içirmektedir.

Sigara dumanında 0,5 mg/ adet, tuzda 20 mg/kg siyanür bulunmaktadır.

Kullanılan siyanürün % 99,8'i doğada bozunarak yok olmaktadır.