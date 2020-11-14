Millet İttifakı'nı oluşturan partilerde adeta deprem yaşanıyor. Yeni parti arayışları, gruplaşmalar, ihraçlar ve suçlamalar birbirini izliyor.

Bu açıdan en derin sarsıntı İYİ Parti'de yaşanıyor. İYİ

Parti kurucusu ve Milletvekili Ümit Özdağ, önce İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla suçladı. Şimdi ise bir adım ileri giderek İYİ Parti'nin HDP ile yeni bir anayasa çalışması yaptığını iddia etti.

Özdağ, yaptığı basın toplantısında şöyle diyordu:

"2018 genel seçimlerinden önce İYİ Parti'den iki kişi Akşener'in talimatı ile divandan habersiz CHP, Saadet ve HDP'lilerle birlikte oturup dört ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlamışlar."

Bu çalışmaya CHP'den Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, İYİ Parti'den önce Nuri Okutan, sonra da Ahmet Erozan, HDP adına da bugünkü eşbaşkan Mithat Sancar katılmış.

Özdağ, bu bilgiyi Kaboğlu'nu arayarak doğrulattığını söylüyor:

"İbrahim Kaboğlu ile TBMM'de odasında buluştum. Kaboğlu'na sordum. 'İYİ Parti, CHP, Saadet ve HDP ile birlikte bir anayasa taslağı çalışmalarına katıldı mı?' 'Evet, katıldı' cevabını verdi. Ben 'Partiyi kim temsil etti' diye sorunca 'Önce Nuri Okutan katıldı. Sonra o hastalanınca Ahmet Erozan ile devam ettik' dedi. Kulaklarıma inanamadım."

Bu, İYİ Parti açısından derin kırılma yaratacak ve geçiştirilemeyecek bir tartışmaydı. İYİ Parti'nin HDP ile birlikte yaptıkları anayasa çalışmasının, "Türk Milleti" kavramını değiştireceği ve "çift dilli eğitim" gibi tartışmalı bir yaklaşım getireceği söyleniyor. Bu konular aslında geçmişte de çok tartışıldı. Hele İYİ Parti gibi milliyetçi bir parti içinde daha derin yarılmalara yol açması kaçınılmaz. Bu yüzden de büyük gürültü kopardı.

Peki, İYİ Parti yönetimi buna ne diyor? Meral Akşener, iddiaları açık biçimde yalanladı:

"Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur."

Oysa aynı soruyu CHP'li Prof. Kaboğlu bağlandığı bir TV yayınında şöyle cevaplıyordu:

"Bu konu esasen 2018 Ocak ve Nisan ayında dört parti arasında yapılan anayasa çalışmasına ilişkin bir bilgidir. Doğrudur. CHP, HDP, SP ve İYİ Parti uzmanlarıyla, yetkilileriyle ortak paydalar oluşturan bir anayasa raporu hazırlandı."

Hatta Kaboğlu şu ayrıntıyı da verdi:

"Bu çalışma yapıldı. Dolayısıyla yapılan çalışma sırasında neler konuşulduğunu söylemek uygun düşmez. Ama dört partinin katılımıyla bir anayasa çalışması yapıldı."

Peki, hangisi yalan söylüyor, Akşener mi, Kaboğlu mu?

İşin bundan sonrası çok daha tuhaf... Ümit Özdağ, Akşener'in Kaboğlu ile ilgili vahim bir iddiasını da dile getiriyor:

"Kaboğlu'nun televizyondaki bu açıklamasından sonra Akşener İYİ Parti divan ve milletvekillerine verdiği bir yemekte 'Kaboğlu'nun etki ajanı olduğunu ve kendisini Kemal Kılıçdaroğlu'na şikâyet ettiğini' söyledi."

Millet İttifakı içinde çok enteresan şeyler oluyor. Dışarıdan birilerinin bir operasyon çekmesine gerek var mı? Bakın, CHP'nin güvendiği, anayasa hazırlattığı bir milletvekiline İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "etki ajanı" yani nüfuz casusu diyor. Nüfuz casusluğu ağır bir suçlama. Yabancı gizli servislerin, algı operasyonu için işadamı, gazeteci, siyasetçi, bürokrat ve akademisyenleri kullanması anlamına geliyor.

Özdağ'ın bu iddiası da HDP ile gizli saklı anayasa çalışması yapmak kadar vahim ve önemli. Bakalım Kılıçdaroğlu ve Kaboğlu buna cevap verecek mi?