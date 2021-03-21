İç ve dış politikada tarihi kararların alındığı, derin bir değişimin yaşandığı süreçten geçiyoruz. Hukuk ve ekonomi alanında köklü reform programı ile teröre karşı tavizsiz duruş birlikte yürütülüyor. 15 Temmuz darbe girişimini atlatan Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı.

AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongre'si de tam bu zamana denk düştü. Bu yüzden sürecin nereye evrileceğini ve sırrını anlamak için bütün gözler o kongrede olacak.

Acaba nasıl bir değişim olacak ve bu değişimi kimler, nasıl yönetecek?

Burada da parti yönetiminden belki biraz daha fazla kabinede nasıl bir değişim olacağı merak ediliyor. Bunun nedeni de eski alışkanlıklar. Oysa ilk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle farklı bir kabine tecrübesi yaşandı ve bu nedenle de iki bakan dışında bir değişim olmadı. Hatta sık sık yapılan "Kabine değişiyor" haberleri de boşa çıktı.

Ancak şimdi "tam zamanı" denebilecek bir durum söz konusu. Ortada iki buçuk yıllık bir tecrübe var ve dışarıdan atanan bakanların nasıl bir performans gösterdikleri görüldü. Buna devam mı edilecek yoksa büyük oranda "siyasi aktörlere" mi dönülecek?

Başkan Erdoğan'ın verdiği yüzde 60-70'lik değişim işareti ikinci seçeneği öne çıkartıyor. AK Parti içinde "tsunami" diyerek çok daha fazlasını beleyenler bile var. Onlara göre, 2023'e giderken oluşacak "hortum" kabineden parti yönetimine, bakan yardımcılarından genel müdürlere birçok kişiyi silip süpürecek ya da yerlerini değiştirecek.

Bir anlamda 2023'e giderken parti de kabine de yeniden yapılandırılacak.

Tek ölçü de, özellikle kabine ve parti yönetimi için toplumla sahici ilişki kuracak siyasi aktörleri ön plana çıkarmak. Bu konuda İstanbul, Ankara ve Diyarbakır gibi büyük şehirlerde AK Parti teşkilatlarındaki değişim örnek gösteriliyor. Kime sorarsanız sorun, ölçü olarak konulan bu üç ildeki başkan ve yönetim kurulu değişikliği büyük oranda isabetli bulunuyor.

Yeni isimlere gelince... Siyaset kulislerinde uzun süredir hem kabine hem de parti yönetimiyle ilgili çok şey söyleniyor. Hatta "yer yerinden oynayacak" diye yazanlar bile var. Ne derse densin, zaten yüzde 70'e varan bir değişim olacağını bizzat Başkan Erdoğan açıklamıştı. Bu yüzden sonuç şaşırtıcı olmayacak... Yeni isim konusunda doğrusu kimse fazla bir şey bilmiyor. Sadece çok sayıda farklı isimle görüşüldüğü söyleniyor. Bu nedenle önceden tahmin yürütmek zor.

Ancak şu söylenebilir, hem yeni bakan atamasında hem de parti yönetiminde siyasetle bağını koparmayan eski bakan ve milletvekilleri öne çıkacak... Tabii bunun yanında hiç hesapta olmayan tıpkı İstanbul İl Başkanı gibi çevrede duran sürpriz isimler de konuşuluyor.

Doğal olarak söylenenlere bakılırsa, en az 6-7 bakanın değişmesi kaçınılmaz. Kimin gideceğini ve yerine kimlerin geleceğini Başkan Erdoğan veya bir iki yakın isim dışında kimsenin bildiğini sanmıyorum. O nedenle bu kez isim yazamıyorum.