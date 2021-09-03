Tek tipçi CHP, ne kadar çeşitlenmek, farklı sosyolojileri, siyasi eğilimleri kucaklamak istese de yapamıyor. Genetiği buna izin vermiyor. Bir yerde o genetik harekete geçiyor ve patlıyor.

Son dönemde CHP yönetimi ısrarla "Dindarları, Kürtleri kucaklamaya başladık" propagandası yapsa da bir bakıyorsunuz, en tepedeki isim bile çıkıp göçmen düşmanlığı yapabiliyor ya da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibi bir meczup çıkıp, başörtülü bir kadına yönelik aşağılık bir yaklaşım sergileyebiliyor.

Alın bir örnek de İzmir'den... Bir süre önce İzmir'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı, eski gazeteci Tuncay Özkan'la ilgili çok vahim bir iddia ortaya atıldı.

O iddiaya göre, Özkan önce yerel yönetimlerle ilgili şöyle bir tespit yapmış:

"Yerel yöneticiler artık sosyal proje üretirken, o bölgenin demografik yapısına uygun proje üretmeli."

Sonra da İzmir'de 1 milyon 300 bin Kürt, 800 bin Alevi, 1 milyon 300 bin göçmen ve son olarak da 300 bin Suriyeli yaşadığından söz etmiş...

Buraya kadar sorun yok gibi görünüyor. Ancak söylediklerinin tamamının bu kadar olmadığını Bornova Belediyesi'nde çalışan yine CHP'li Süleyman Sezer düşünüyor ki şu iddiada bulunuyor:

"Bin yıllardır Anadolu'da yaşayan Alevi ve Kürtler bu ülkenin asli unsurudur. Sayın vekilim diyorum yine de sen vekil olduysan aşağıladığın Alevi ve Kürtlerin oyuyla vekil oldun. Asli unsur olan Alevi ve Kürtlerin, İzmir'in demografik yapısını değiştirdiğini söylemek abesle iştigaldir, hatta bunaklıktır."

Dikkatinizi çekmiştir, sıradan birinin yapacağı bir tespit değil bu. Dahası sadece söyleyeni değil, dinleyenleri de suçluyor:

"Peki, bu cümleleri sarf ederken orada bulunan partili arkadaşlar neden sessiz kaldınız? Biz Alevi ve Kürt yurttaşların aşağılanması sizleri mutlu mu etti?"

Bu sert tepki kısa sürede medyaya yansıdı ve ortalık karıştı. O saatten sonra da kimi iddia edeni susturmaya çalıştı, kimi de medyanın olayı büyütmemesi için karşı atağa geçti. Sürece, tartışmanın odağındaki isim Tuncay Özkan da bir tweet'le katıldı ve ilginç bir suçlamada bulundu:

"Piro Sezer küçüktür ama mide bulandırır. Bu hadsiz, bir provokatör ve yalancı. Ayrımcılık, nefret suçu içeren uydurmalarını reddederim. Ne bu tür bir konuşmam ne sözüm ne de düşüncem yoktur. Kendisi hakkında yasal işlemleri başlattım. Ağalarını da uyarırım."

Herhalde bir ilgisi var ki, Özkan, CHP'li Bornova Belediyesi'nin bir çalışanı olan "Piro Sezer"in arkasındaki "ağalar"dan söz ediyor. Onları da açıklaması gerekmiyor mu? Bu arada söz konusu konuşmanın kaydedildiği de biliniyor. O kayıt yayınlanırsa kimin doğru, kimin yalan söylediği anlaşılmaz mı?

Gördüğünüz gibi ret ve inkâr siyasetinin asıl sahibi CHP, bu geçmişiyle açıkça yüzleşmedikçe ne böyle tartışmalar biter ne de Kürt ve Alevi aşkı konjonktürel olmaktan öteye geçer.

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KÜRESEL ÜST AKIL

Küreselcilerin "tek dünya" hayalleri olduğu gizli saklı değil. Bugünden o hayali gerçekleştirmek için neler yaptıkları tam bilinmese de bazı ipuçları var. En büyük silahları da sosyal medya... Bu mecra üzerinden seçimleri manipüle etmekten siyasi aktörleri itibarsızlaştırmaya kadar her şeyi yapıyorlar. ABD seçimlerinde Twitter, Başkan Trump'ı bile sansürledi.

Bu mecraların Türkiye'de birçok sanal operasyona destek verdiğini de biliyoruz. Ama artık iş giderek açık savaşa dönüşmüş ve tek tek kişiler bile hedef alınıyor. Bunun son örneğini AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin yaşadı.

Şahin önceki gün şöyle bir tweet attı: "CHP'li Mansur Yavaş'la ilgili geçen hafta çarşamba günü attığım tweet'in görüntülenme sayısı 711 bin iken altı gün sonra 437 bin. Sizce de bu işte bir terslik yok mu?"

Adamlar böyle şeylere bile müdahale etme hesabı yapıyorlarsa durum vahim demektir. Şimdi sosyal medyayla ilgili yasal düzenlemenin tam zamanı...