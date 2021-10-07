AK Parti siyasi arenaya çıktığı andan itibaren inanılmaz bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. İlk yıllarda bırakın ordunun tepe yönetiminin siyasileri "aşağılayan" yaklaşımlarını, farklı farklı cuntaların darbe hazırlıklarından, 2007'deki "e muhtıra"ya kadar onlarca derin kuşatma yaşadı. Yetmedi, 7 Şubat 2012'de MİT operasyonuyla FETÖ devreye girdi ve akıl almaz saldırılarını 15 Temmuz darbe girişimine kadar götürdü.

Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti, toplumun da güçlü desteğiyle bütün bu kuşatmaları ve darbe girişimlerini püskürtmeyi başardı. Böylece Türkiye, sadece siyasi alanda değil, ekonomik alanda da ayağına vurulmuş en güçlü prangadan büyük oranda kurtuldu.

Büyük oranda diyorum çünkü hâlâ o prangayı vuran vesayet rejiminin kalıntıları sadece bürokraside değil, siyasette de varlığını sürdürüyor.



MUHALEFET PRANGASI

Bu gerçeğin özellikle siyasetteki uzantısını önceki gün AK Parti Grup toplantısında Başkan Erdoğan yeni bir kavramla dile getirdi: "2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının yanı sıra bu muhalefet prangasından da Türkiye'nin kurtuluş müjdesini alacağı gün olacaktır."

Siyasi literatürde var mı bilmiyorum ama "muhalefet prangası" kavramsallaştırması, Türkiye'de farklı bir hesaplaşma yaşandığını gösteriyor. Çünkü Türkiye'deki iktidar-muhalefet ilişkisi, hiç de örnek alınan Batı demokrasilerinde görülen klasik iktidarmuhalefet ilişkisine benzemiyor. Burada yaşanan şey, açıkça Türkiye'yi yeniden vesayet altına alma mücadelesidir.

AK Parti de teşkilat olarak bu teze uygun yeni bir hazırlığın içinde... Önümüzdeki günlerde 93 bin kişilik dev bir eğitim programı başlatıyor. "Dünyanın en büyük siyasi eğitim hamlesi" olarak nitelenen programı, AK Parti'nin AR-GE ve Eğitim'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı.

İşte bu programın ana omurgasını da Başkan Erdoğan'ın altını çizdiği "muhalefet prangası" oluşturuyor. AK Parti'ye göre, muhalefet kimi zaman sistem, kimi zaman yaşam biçimi kimi zaman da piyasa üzerinden "yalan terörü" diye nitelenen bir operasyon yürütüyor.



İLK DERS BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

AK Parti de buna karşı, 2023 seçimlerine iki yıl kala 81 il ve 973 ilçe kadrolarını ayağa kaldıracak, onları donatacak yeni bir eğitim hamlesiyle cevap vermeye hazırlanıyor. İlk dersi de Başkan Erdoğan verecek.

Şen, "Bu Hikâyenin Kahramanı Sensin" sloganıyla başlatacakları "Teşkilat Akademisi" hamlesinin amacını şöyle özetliyor:

Teşkilatlarımızın 2023 seçimlerine hazır hale getirilmesi,

Algı yönetimlerine karşı motivasyonların en üst düzeye çıkarılması,

İcraatlarımızın en ince detayına kadar aktarılması,

Muhalefetin gayrinizami harp mantığıyla devam ettirdiği akla mantığa sığmayan saldırılarının püskürtülmesi..

Peki, AK Parti böyle bir hamleye neden ihtiyaç duydu?

Sorunun cevabı 56 bin kişiyle yapılan bir araştırmada saklı. O araştırma teşkilatlarda böyle bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle iki ihtiyaç çok dikkat çekici; "algı yönetimlerine karşı motivasyon" eksikliği ve "muhalefetin gayrinizami harp mantığıyla" hareket etmesi...

Bu tablo 2023 seçimlerine giden sürecin hiç de kolay olmayacağını ve çok zorlu geçeceğini gösteriyor.