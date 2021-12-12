Geçmişte, gazetelerde "Garip ama gerçek" denilen çok haber yapılırdı. Şimdi bu tür garip ama gerçek denebilecek şeylere daha çok siyasette, fondaş medya ve akademi dünyasında rastlıyoruz.

Mesela, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir bakıyorsunuz "Tezkereye hayır" diyor, sonra sanki tezkereye hayır diyen, hatta "Evet" diyenleri "Cumhuriyete ihanetle" suçlayan o değilmiş gibi şunu söyleyebiliyor: "Kandil'i yerle bir edeceğim."

Yıllarca bu yaklaşımını 15 Temmuz için de sürdürdü. Önce o darbe girişimine karşı halkın destansı direnişini itibarsızlaştırmak için "Kontrollü darbe" dedi, sonra daha doğrusu son dönemde bunları hiç söylememiş gibi "darbe" demeye başladı.

Garip ama gerçek...

Böyle onlarca örnek var. Benzer bir yaklaşımı şimdi akademi dünyasında da görüyoruz. Oralarda olan şeyler çok daha garip... Bu ülkede yıllardır hep "beyin göçünden" şikâyet edilir. Hatta son dönemde İP Genel Başkanı Meral Akşener, "Gençlerin çoğu yurt dışına kaçıyor" gibi büyük(!) siyasi analizler bile yaptı. Oysa hiçbiri hükümetin başlattığı Bilişim Vadisi Projesi'ne, Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi'ne, Uzay Programı'na, milyonlarca genci bir araya getiren Teknofest'e ve Uluslararası Lider Araştırmacıları Programı'na bakmıyor bile... Sadece Uluslararası Lider Araştırmacıları Programı'na bakılsa, Türkiye'ye dönmek isteyen ne kadar "beyin" olduğunu görecekler. Bu programa dünyanın dört bir yanından 250'yi aşkın yetişmiş insan başvurmuş. Bu bilim insanlarından 127'si şu an Türkiye'de "vizyoner projeleri"ni hayata geçirmek için çalışıyor

Birkaç gün önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis'te bu bilim insanlarından birinin başına gelenleri anlattı.

İşte o garip ama gerçek hikâye:

"Uluslararası lider araştırma programıyla 127 bilim insanımızı ülkemize davet ettik. Beyin göçünü ağzından düşürmeyen muhalefet temsilcileri geçtiğimiz yıl burada yurda dönen araştırmacılar için ben söylemekten hicap ediyorum, 'ithal bilim insanı' tabirini kullandılar.

Tabii ben bu çirkin bakış açısının münferit olduğuna inanmak isterdim. Ama bilimin evrenselliğinden bihaber bu çağdışı ve bilimdışı zihniyetin bir benzeri şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanıyor.

Bakın size genç bir bilim insanından bahsedeceğim. Alman Lisesi'ni birincilikle bitirmiş. Lisansını Almanya'nın en prestijli okullarından Aachen Teknik Üniversitesi'nde tamamlamış. Kaliforniya Üniversitesi'nde araştırmacı olarak görev almış.

Zürih Enstitüsü'nde doktora çalışmalarını yürütmüş hocamızı, TÜBİTAK Lider Araştırma Programı'yla ülkemize davet ettik. Kendisi yapay zekâ, derin öğrenme ve tıbbi görüntüleme alanlarındaki çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi'ne taşıdı.

Burada etki faktörü çok yüksek bilimsel dergilerde başarılı yayınlara imza attı. Ama gelin görün ki, bu hocamız tam iki yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nden kadro alamıyor.

Neden biliyor musunuz?

Çünkü devlete ait Boğaziçi Üniversitesi'ni kendi derebeyliği zanneden ilkel zihniyeti bir türlü aşamıyoruz.

Neymiş, fakültedeki tek tipçi akademisyenler bu hocayı istemedikçe kadro verilemezmiş. Sorsanız akademik özgürlük derler. Kimse kimseyi kandırmasın, bu düpedüz akademik faşizmdir."

Sadece siyasette, bürokraside değil, ekonomiden akademiye her yerde o eski vesayetçi faşist kafa hâlâ etkisini sürdürüyor.