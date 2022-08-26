CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun organize ettiği 6 artı 1'li masa formülüne "üst akıl" da İstanbul sermayesi de açık destek veriyor ama işler hiç de onların istediği gibi gitmiyor.

Aylardır aday belli olmadığı gibi 6 toplantı sonrası ortaya somut bir siyasi yol haritası da çıkmadı. Daha vahimi, ne tek tek partiler oylarını artırabildi ne de 7'si bir arada yeni bir heyecan yarattı.

Bu yüzden yüksek oranda olduğu söylenen kararsızlar veya protestocu seçmenler de yüzünü muhalefete dönmedi. Bu da muhalefet için seçimin çantada keklik olmadığını gösteriyor. Bu gerçek o kadar görünür oldu ki, artık muhalefet kazansın diye canhıraş yazılar yazan, akla hayale gelmeyen yorumlar yapan yazarlar bile isyan noktasında.

O isimlerden biri de Fehmi Koru. Araya "aday olabilirse" gibi bir kılçık da atarak, Başkan Erdoğan'ın seçilebileceği ve AK Parti'nin de iktidara tutunabileceği gerçeğini "artık görün" kıvamında şöyle yazıyor:

"Muhalefet cephesi bunun çok farkında görünmese bile gerçek bu. Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin liderleri her ay bir kez mutad olarak bir araya geliyor ve ardından yaptıkları açıklamayla kazanacakları seçime kadar gün saydıkları izlenimi veriyorlar."

Koru, istemeye istemeye şu çarpıcı gerçeği de seslendiriyor: "İktidar şaşırtıyor, muhalefet henüz kimseyi şaşırtmayı başaramadı."

Onca eleştiriye rağmen AK Parti'nin hâlâ umut olmasının, muhalefetin de hâlâ iktidar umudu vermemesinin asıl nedeni bu... Sadece Koru değil, birçok muhalif aydın bu gerçeğin siyasette ne anlama geldiğini, 20 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin neden hâlâ şaşırtacak işler yapabildiğini, dış politikada nasıl ezber bozduğunu ve toplumun bunu gördüğünü çok iyi biliyor ama yazmıyor, yazamıyor. Herhalde kendi deyimiyle "kalemi" izin vermiyor. Çünkü o kalemin de bir hesabı var ve her defasında o hesap satır aralarına sıkıştırılıyor:

"Bir önceki seçimde (2018) iktidarı değiştirmek veya hiç değilse zayıflatmak ve cumhurbaşkanı seçimini kazanmak mümkündü; öncesinde muhalefet cephesinde çıkan ihtilaf yüzünden sandıktan tam tersi bir sonuç çıkabildi. Tarihin sürekli tekerrür ettiği ülkemizde gelecek seçimin öncesinde benzer bir gelişmenin yaşanmayacağını kim iddia edebilir?"

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den söz ettiği çok açık. Acaba bu sadece Koru'nun beklentisi mi yoksa Kılıçdaroğlu da böyle bir sürprize mi hazırlanıyor? Bu sürprize oy vermeye "tıpış tıpış" giden CHP sosyolojisi şaşırır mı bilemem ama ben şaşırmam.

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İMAMOĞLU'NUN HALK TV OPERASYONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olacağına CHP'liler büyük oranda inanıyor. Ama ilginçtir, hâlâ CHP içinde buna inanmayan ve "o makam" için mücadele eden biri var: İBB Başkan Ekrem İmamoğlu...

İş değil tatil yaparak İstanbul'da güven kaybetmesine, bizzat genel başkanı tarafından önü kesilmesine rağmen adaylıktan vazgeçmediği söyleniyor. Buna örnek olarak da Fox TV-Halk TV arasında adı konmamış kavga veriliyor. Denilenlere göre, Erdoğan Toprak operasyonuyla Fox TV, rota değiştirip Kılıçdaroğlu'nu destekleyince, İmamoğlu da buna televizyoncu İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye geçişini sağlayan bir hamleyle cevap vermiş. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Küçükkaya'yla Çanakkale'deki evinde buluşmuş. Küçükkaya'nın yanında bir gazeteci daha varmış. İlk bakışta garip gelebilir ancak dün CHP'nin yayın organı Halk TV'de Deniz Baykal ve Muharrem İnce'ye operasyon çekilmişti, bugün de Kılıçdaroğlu'na çekiliyor, hiç şaşırtıcı değil.