Arka arkaya iki depremin olduğu 6 Şubat 2023 günü, tarihe dünyanın karada yaşanan en büyük felaketi olarak, 15 Şubat ise umudun ve dayanışmanın günü olarak geçti. İkisi de unutulacak gibi değil.

İlki ne kadar ürkütücüyse ikincisi de bir o kadar umut vericiydi. Günlerdir enkaz altından kurtarılan mucize hayatlara artık güçlü bir destek vardı: "Siz yalnız değilsiniz."

Turkuvaz Medya'nın öncülüğüyle bütün televizyonların ve radyoların ortak yayın yaptığı "Türkiye Tek Yürek" kampanyasından söz ediyorum. O kampanya yıkılan kentlere, çaresiz insanlara umut ışığı oldu.

Başkan Erdoğan telefonla katıldığı ortak yayında şöyle diyordu:

"Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine, insanımızın güvenle, huzurla oturabileceği konutları teslim etmeye başlamaktır. İnşallah el birliğiyle bu imtihanın da üstesinden geleceğiz. Milletimizin bu tür durumlarla ilgili alicenaplığını, geçmişteki afetlerden yakinen biliyoruz. İnşallah bugün tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir."

Gerçekten de o gece bir dünya rekoru kırıldı. Kumbaralarında biriktirdikleri paraları yollayan çocuklardan çiftçisine, sanatçısından futbolcusuna, işçisinden sanayicisine milyonlar o kampanyaya aktı ve ortaya muhteşem bir destek tablosu çıktı. O gece 9 milyon SMS bağışı ve 115 milyar TL'yi aşan nakit yardım toplandı. Bu da 6 milyar doları aşan bir rakam.

Yıllar önce dünya çapında Bob Geldof, Mick Jagger, David Bowie ve Madonna gibi ünlü sanatçıların da katıldığı böyle bir yardım kampanyası 13 Temmuz 1985'te Etiyopya için düzenlenmiş ve 350 milyon dolar toplanmıştı.

Onunla kıyaslandığında Türkiye Tek Yürek kampanyasında toplanan miktar bir dünya rekoruydu ve halkımızın yardımseverliğinin tesadüf olmadığını gösteriyordu. Son 10 yılda milyonlarca göçmene ev sahipliği yapması, içeriden ve dışarıdan onca kışkırtmaya rağmen dara düşene sahip çıkması bu nedenle tesadüf değildi. Bu halkın genetiğinde yardımseverlik vardı ve hiç kuşkunuz olmasın depremin yerle bir ettiği 10 ilimizin de yaralarını sarıp ayağa kaldıracaktı.

Doğrusu bu güçlü dayanışma ruhunun oluşmasında liderliğin de çok ciddi rolü var. Birileri görmezden gelse de, hâlâ İstanbul sermayesi gibi yardım etmekte tereddüt edenler olsa da bu ülkede bir Başkan Erdoğan gerçeği var ve topluma güven veriyor:

"Yılgınlığa, bezginliğe, yorgunluğa, yeise asla kapılmadan, beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak, kayıplarını telafi edeceğiz. Devlet ve millet olarak, ele ele vererek hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız."

Toplum, derin yıkımlardan ancak böylesine güven veren liderlik ve güçlü kurumlarla çıkılabileceğini tecrübesiyle biliyor. Bu yüzden liderliği ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırma siyasetine prim vermiyor, vermez de.

Türkiye Tek Yürek gecesinde onca farklı insanın buluşarak yakalanan birlik havası, bir kez olsun siyasette yakalansaydı bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu.