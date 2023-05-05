Başkan Erdoğan'ın memleketi Rize dâhil Karadeniz turu, bölgeye nefes aldıran ve bölgeyi Doğu ve Güney'e bağlayan Zigana Tüneli'ye başladı. Dün de hız kesmeden devam etti. Giresun ve Ordu'dan sonra son durak Samsun'du.

Biz de bir grup gazeteciyle birlikte Başkan Erdoğan'ın Samsun mitingini izlemeye geldik. Erken geldiğimiz için de önce Mustafa Kemal'i Anadolu'ya getiren Bandırma Vapuru'nu gezdik.

Samsun ve Bandırma, cumhuriyet tarihi açısında iki büyük sembol... Bugünlerde sık sık Başkan Erdoğan boşuna 1919 ruhuna atıf yapıp 100 yıl önceki emperyalist saldırı ve "mandacılık" dayatması ile bugün arasında bir bağ kurmuyor. O günün zorluklarıyla bugün kıyaslanmasa da çok ciddi benzerlikler var.







O gün "Wilson Prensipleri"ni dayatan ABD Başkanı Woodrow Wilson vardı, bugün de "Darbeyle değil seçimle" diyerek Türkiye'deki iktidarı değiştirmek isteyen ABD Başkanı Joe Biden var.

O gün onlara karşı Mustafa Kemal nasıl milli bir direnişi örgütlediyse bugün de Başkan Erdoğan aynı inançla o mücadeleyi sürdürüyor.

Bir "Atatürk şehri" olan Samsun, bu tarihi perspektif ve bugünkü mücadele kararlılığı açısından kritik bir şehir... O kararlılığı daha miting başlamadan, şehrin sokaklarını dolaşırken hissediyoruz. Konuştuğumuz veya tanıyanlar daha soru sormadan, "Samsun tamam" demeye başlıyor. Bir anlamda Samsunlular sürece 1919 ruhuyla bakıyor.

İlginçtir Samsun, bir "Atatürk şehri" ama aynı zamanda çok güçlü bir AK Parti şehri de. Her seçimde 9 milletvekilinin ya 6'sını ya da 5'ni AK Parti kazanıyor. Geriye kalan 4 milletvekili de CHP-MHP ve son dönemde İP arasında paylaşılıyor.

İttifakların oyları da açık ara farklı: Cumhur İttifakı yüzde 68.2, Millet İttifakı ise yüzde 29.6 oy oranına sahip. AK Parti'nin tek başına oyu ise yüzde 52. Ayrıca eski Bakan Mustafa Demir'in başında olduğu Büyükşehir Belediyesi de AK Parti'de.

Önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerinde de bu tablonun büyük oranda değişmeyeceği öngörülüyor. Değişim olsa bile bunun Cumhur İttifakı lehine olacağı ve buna neden olarak da CHP listelerinde yer alan Saadet ve Gelecek Partili isimlerin tepki çekmesi gösteriliyor.



BÜYÜK MİTİNG BAŞLIYOR

Başkan Erdoğan, siyasetin güncel gündemindeki mandacılık tartışmalarının yaşandığı ve Samsun'da esen pozitif rüzgâr eşliğinde akşama doğru Samsun Meydanı'na geliyor. Meydan coşkulu ve kalabalık... HDP'nin, hatta PKK ve FETÖ'nün Yedili Masa partilerine açık destek vermesi sokağı da harekete geçirmiş durumda. Meydanda müthiş bir dinamizm var. Bu dinamizm sandığa yansırsa, hesapta olmayan sürpriz sonuçların çıkacağı çok açık... Şimdiden bahane arayanlara meydanların dilini takip etmelerini öneririm.

Meydanın coşkusu ve mekânın Samsun olması, Başkan Erdoğan'ı daha da motive ediyor. Üst üste yaptığı mitinglere rağmen meydanın dinamizmine uyuyor ve açık meydan okuyordu. Şehrin tarihi kimliğini de hatırlatarak Yedili Koalisyon'un CHP'li adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve koruyucularına sesleniyordu:

"Milli mücadeleye öncülük eden Samsun Türkiye Yüzyılı'nın da sancaktarı olacaktır. Meydanların dili bunu söylüyor.

Şu anda burada ne kadar insan var biliyor musunuz? Caddeler hariç 120 bin. Türkiye iradesine ve geleceğine sahip çıkıyor. Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkıyor. Milletimizin tamamı bu ülke için kurduğumuz hayallere sahip çıkıyor.

Cumhur İttifakı olarak oyunları boza boza, hep beraber omuz omuza zafere koşuyoruz. Terör örgütlerine teslim olmayacağız. Emperyalistlere teslim olmayacağız."