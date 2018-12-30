ÖZLEM DOĞANER

2018 yılı mücadele ve tecrübe dolu bir yıldı. Çok şükür o da geçti. Şoklara karşı refleksini test etmiş, sıkıntılarını tespit etmiş, önlemlerini almış, ataletini atmış bir ekonomimiz var. Lafı uzatmayayım, önemli iş insanlarının değerlendirmelerini taşıyayım bugün köşemize.

Nihat Özdemir: "2018 gibi bir yılı bir daha yaşamamak isteriz. Ama hepimiz biliyoruz ki bu bir ekonomik kriz değildi. Görüyoruz ki kasımdan itibaren rakamlarımız çok düzeldi. İnşallah 2019 yılında hem dövizde hem de faizde önemli derecede iyileşme bekliyorum. Bu geçici bir dönemdi, yaşadık, geçti."

Hüsnü Özyeğin: "2018 türbülansla dolu bir yıl oldu. Bunun arkasında Türkiye'ye yurtdışından yapılan baskılar da söz konusuydu. Fakat 2. yarıdan itibaren alınan tedbirlerle ekonominin hızlı bir şekilde rayına girdiğini görüyoruz. 2019'da daha istikrarlı, tekrar büyümeye yönelik bir ekonomi olacağına inanıyorum."

Hamdi Akın: "Ekonomi yönetimi açıklanan programın arkasında çok sağlam duruyor. Bu duruş devam ederse 2019 yılının ikinci yarısından itibaren hem bizlerin hem yabancı yatırımcının yatırım iştahının hızla artacağına inanıyorum. Biz 2019- 2020 yıllarında 11 milyar TL'lik yatırım yapacağız."

Fuat Tosyalı: "2018'de ikinci yarıda beklemediğimiz türbülanslar yaşadık. Ama bunların geride kaldığını düşünüyoruz. Beklentimiz daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla üretim ve daha fazla ihracat. Buna çalışıyoruz, çalışacağız da."

Ali Kibar: "Alınan tedbirlerle kaymış olan denge rakamlarının tekrar ülkemiz ekonomisi üzerinde sistematik olarak oturmaya başladığını gözlemleme imkânımız oldu. 2019 yılında seçimlerden sonra yine güzel bir büyümeyi yakalamayı umut ediyorum."

Cem Boyner: "2018 çok türbülanslı bir yıl oldu. Ama herkes gibi iş alemi de bileylendi, çok daha tecrübelendi. 2019'da piyasaların biraz daha rahatlamasıyla daha öngörülü çalışabileceğimizi, daha normalleşeceğimizi düşünüyoruz. 2019'da sanırım bize düşen en büyük fark, kilitlenmiş bütçelerle değil de şartlar ne olursa olsun ona uyabilecek, her yeni senaryoya ayak uydurabilecek şekilde bir beceri geliştirmek."

Ahmet Çalık: "2018 yılında zor bir dönemi Türkiye başarıyla geçirmiştir. 2019 kolay bir yıl değil. Ama güçlü bir yönetimle ekonomik alanda iyi bir yıl geçireceğimize inancım tam. 2020'de de daha da güzel günlerin bizi beklediğine inanıyorum."

2018 yılı bizim için A Para heyecanı demekti, 2019 yılı umut demek. Herkese sevdikleriyle, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir yıl dilerim.