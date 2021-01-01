ÖZLEM DOĞANER

Mümkün değil. Takvimlerden eksilen bir yapraktan öte izler bıraktı hepimizin hayatında 2020... Bir salgının pençesinde çırpındık durduk tüm dünya olarak. Öğrendik, şükrettik, terk ettik, yitirdik, özledik, farkına vardık, yeniden başladık. En önemlisi belirsizliklerin ortasında bedenen ve ruhen ayakta kalmayı başardık. Elbette hasarlıyız. Ama hayatı kaldığı yerden yakalamak için de umutluyuz.

2021 yılının ilk yarısı tüm dünyada henüz ne zaman olacağını bilemediğimiz pandemi sonrasına hazırlıklarla geçecek. Pandemi sonrası yatırım yapmak için küresel pek çok şirket ise stratejilerini hazırlıyor. Yeni yılda dünya pandemiyi kontrol altına alabildiği anda teknolojiden altyapıya pek çok yatırım haberi duyacağız. Küresel tedarik zincirlerinde bir yenilenme var. Pazarlara yakın yerlere yaklaştırma ve çeşitlendirme şeklinde. Peki yatırımlar nereye doğru akacak? Bu konuda hem yapısal reform hazırlıkları hem de ekonomik istikrar adımlarıyla Türkiye önemli cazibe merkezlerinden biri olmaya aday. Bu dönemde hem batıya yaklaşmaya çalışan Asya ülkelerinden hem de Avrupa'daki fabrikalarından verim alamayan ABD'li şirketlerden önemli yatırım haberlerini duymaya hazır olalım. Elbette bu yeni döneme hazırlık sürecinde Türkiye'nin kendini daha fazla anlatmaya ihtiyacı olacak. Hem Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin hem de bakanlıkların daha fazla yatırımcılarla buluşup Türkiye'yi anlatacağı iletişim ortamı için hazırlıklar da sürüyor. 2021 hareketli bir yıl olacak.

Türk yöneticilerin yıldızı parlıyor

Küresel ekonomide 2008 yılından beri bitmeyen bir oynaklık var. Pandemi de bunun en üst noktası. Görünen o ki kriz yönetimindeki başarıları nedeniyle çok uluslu şirketlerde daha fazla Türk yönetici görmeye başlayacağız. Türk yöneticiler için "resilient and adaptive" tanımı kullanılıyor yani yılmaz, dayanıklı ve adaptasyonu yüksek.

Türkiye'de 50 milyar doların üzerinde yatırımı olan ve 100 bine yakın istihdam yaratan 110'u aşkın Amerikan şirketini temsil eden Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Başkanı Tankut Turnaoğlu ile konuştum. Turnaoğlu "Orta Asya'dan buraya göçmüşüz, sonra Türkiye içinde de sürekli göç ediyoruz. Bu göçmenlik DNA'sı bizi daha yılmaz ve adaptasyonu yüksek hale getiriyor. Bu da gerçek anlamda bir fark yaratıyor. Bunu pek çok ülkede yöneticilik yapmış biri olarak rahatlıkla söyleyebiliyorum" diyor.

AmCham yeni yılda Global Türkler adında bir proje başlatacak. Dünya çapında önemli pozisyonlarda olan Türkleri bir araya getiren bir bilgi bankası kurulacak. Amaç hem bu yöneticileri Türkiye'ye bir insan kaynağı olarak belirlemek hem de bulundukları yerlerde Türkiye'nin bir elçisi olarak onları konumlandırmak. Turnaoğlu, "Kamuyla görüşerek bu projeyi oluşturuyoruz. Global Türkler bulundukları ülkelerde etkili, çokuluslu şirketlerde karar verici noktadalar. Onların orada olması Türkiye'yi yatırım seçeneği olarak masaya getirmeye yardımcı olacaktır" diyor. Umarım bu önemli proje Türkiye'nin dünyanın her noktasında lobi gücünü arttırır

** Yeni yılda tüm okuyucularımıza sevdikleriyle sağlık, huzur ve mutluluk dilerim. Mesafelerimizin azaldığı, maskelerimizden kurtulduğumuz bir yıl dileğiyle...