ÖZLEM DOĞANER

Pandemiyle birlikte hem iş yapış şekillerimiz hem de kişisel alışkanlıklarımız değişmeye başladı. Sadece evden çalışma ve dünyaya daha hızlı erişme çabamız bile dönüşümün hızlanmasını sağlıyor. O yüzden mobil hayat vazgeçilmezimiz artık. Peki, bu alanda dünya ile rekabette ne kadar söz sahibi olabiliriz? Hangi hazırlıkları yapmalıyız? Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ile konuştum.

Vodafone'nun sadece son bir yılda Türkiye'deki yatırımları 1,9 milyar TL'yi buldu. 24 milyon mobil abone ve 17,2 milyon dijital müşteriye ulaştı. Dijital servislerde büyümeyi hedefleyen Vodafone, yakın dönemde yerli teknoloji ve yazılım şirketi FGS'nin %50'sini de satın aldı. Bu önemli satın alma aslında önemli bir amacın da işareti. Aksoy, "Türkiye'deki potansiyele güveniyoruz. Yeni satın almalarla ya da işbirlikleri ile amacımız sadece Türkiye'de teknoloji üretmek değil Türkiye'deki teknolojiyle yurtdışına ihraç edebilmek, Türkiye'yi bir teknoloji ihracat üssü haline getirebilmek" dedi.

Aksoy, önemli bir noktanın altını çizdi. "Mobil altyapıda ne kadar ilerdeysek fiber altyapıda geride kaldık. Bu konuda yapılacak en doğru adımın ortak bir altyapı şirketi kurulması ve tüm operatörler olarak kaynaklarımızın havuzda toplanarak tüm tüketicilerin fibere erişimini kolaylaştırması gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız fiber konusunun önceliklendirilmesi konusunda bir siyasi irade gösterdi. Ulaştırma Bakanlığı da bu konuda gerekli adımları atmaya başladı. Biz Varlık Fonu çatısı altında kurulacak bir ortak altyapı şirketinin kurulmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Operatörler olarak rekabetin altyapıda değil üst yapıda yapılması gerektiğine inanıyoruz. Böylece yatırım ortamı tüm yatırımcılar için daha cazip olsun" dedi.

Fiber altyapısı hem 5G teknolojisi için çok önemli hem de artan kapasite ve hız ihtiyaçlarında daha iyi hizmet verebilmek için gerekli. Aksoy, 5G için de baz istasyonlarının fiberle bağlanmasının önemine değindi ve adil rekabetin altını çizdi. Bu arada 5G test vadisinde çalışmalarını sürdüren Vodafone Türkiye, 5G üzerinden kullanılacak dijital uygulamaları da hazırladı. Aksoy, "2022'de ihale yapılmasının ardından 2023'de 5G'yi kullanmaya başlarız" dedi.

Bu dönemde her şirketin sürdürülebilirlik politikaları faaliyette bulundukları alanlara yaptıkları yatırımlar kadar önemli. Vodafone Türkiye bu konuda önemli bir örnek. Şebekesini ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmaya başladı. Aksoy, hedefe planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaşarak, şebekesinin tamamında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör olduklarını söyledi.

Dijital çağ Türkiye için çok önemli fırsatların kapısını aralayabilir, yeter ki biz hazır olalım.