ÖZLEM DOĞANER

Fotoğrafa bakın.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltma çalışmaları kapsamında Azerbaycan'dan daha fazla doğal gaz sağlayabilmek için Bakü'de temaslarda bulunuyor. Elde ettiği kazanım ne derseniz? Türkiye'nin kardeş ülkesi Azerbaycan gazının 2027'de artması ve Türkiye'den geçen boru hattı üzerinden aktarılması...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed'i önümüzdeki hafta Paris'te ağırlayacağını açıklıyor. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşüyor. Avrupa, kapısına dayanan enerji ve gıda kriziyle mücadele etmek için var gücüyle uğraşıyor.

Bu arada Ortadoğu ziyaretini gerçekleştiren ABD Başkanı Biden, "Orta Doğu'dan asla çekip gitmeyeceğiz. Bölgede Çin, Rusya veya İran tarafından doldurulacak bir boşluk bırakmayacağız" diyerek tarihi bir açıklama yapıyor.

Dünyanın önünde gıda ve enerji gibi iki stratejik alanda atılması gereken önemli adımlar var. Yoksa bu kriz, dünyayı kış aylarında daha kötü vuracak. Ve bu yüzden artık pek çok ülkede iktidar koltuğu, Ortadoğu ile ilişkilerin iyi olmasıyla yani enerji kaynaklarıyla ve bunu Avrupa'ya taşıyacak Türkiye ile ilişkilerle şekillenecek.

İktidar demişken, baktığımız fotoğraf bize aynı zamanda lideri olan ülkenin avantajlı olduğunu da gösteriyor. Çünkü açık ki bugün enerji ve gıda gibi, krizleri yönetebilecek lider de ülkeler için bulunmaz bir nimet.

Bakın iki haftada İngiltere, İtalya, Macaristan hatta Almanya sallanan hatta devrilen koltuklarla gündemimizde. ABD'de bile başkanının sağlık durumu nedeniyle çeşitli senaryolar konuşuluyor.

İşte bu fotoğrafın yanına bugünkü Tahran fotoğrafını koyalım. Dünyanın gözü kulağı Başkan Erdoğan'ın, Rus lider Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile gerçekleştireceği üçlü zirvede. Batı'nın ambargolarla bezdirmeye çalıştığı iki ülke, enerjideki bağımsızlıklarıyla ayakta duruyorlar. Bu da doğrusu bana Berat Albayrak'ın başlattığı Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye stratejisinin ne kadar önemli olduğunu anımsatıyor.

Türkiye hem bu zirveyle bu ülkelerle Batı arasında köprü konumunu güçlendirecek. Hem de Erdoğan Tahran fotoğrafıyla liderin ne kadar önemli olduğunu göstermiş olacak. Görünen o ki Batı aranan lideri bulamazken Doğu'da liderler koltuklarını güçlendirecek.