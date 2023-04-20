ÖZLEM DOĞANER

Bugün Türkiye'nin makûs talihini yendiği gün... Tam anlamıyla çifte bayram. Türkiye'nin yerli ve milli doğalgazı, Türkiye Yüzyılı'na atıfla saat 20.23'te Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde düzenlenecek törenle karaya çıkarılacak.

Bugün dünyanın bir numaralı enerji kaynağı doğalgaz... Ama Türkiye, bugüne kadar doğalgazda yüzde 99, petrolde yüzde 90 dışa bağımlıydı. Bu bağımlılık ekonomide atılan her adımda da ayağımıza bağlanmış bir zincir gibi bizi frenliyordu. İşte bugün, o zincirleri kırıyoruz. Artık "Komşularımızda petrol, doğalgaz var; neden bizde yok?" dediğimiz günler tarih oluyor. Mavi Vatan, Türkiye için yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Artık enerji dünyasında oyun yeniden kuruluyor.

Bugün birinci fazda 5 kuyu sisteme alınacak, 30 Eylül'de de diğer 5 kuyu. Faz 2 çalışmaları başladı. 2025'te tamamlanacak. Faz 3 2028'de tamamlanacak. Karadeniz gazı, birinci ve ikinci fazıyla beraber Türkiye ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayacak. Birinci fazda yüzde 15 ile başlayıp artarak yüzde 40'a kadar çıkacak. Bu ne anlama geliyor? Geçen yıl Türkiye'nin enerji ithalatının 100 milyar dolar olduğunu düşünürsek 40 milyar dolar demek. Proje yaklaşık bir yılda kendisini amorti edecek. TPAO Genel Müdürü açıkça ifade ediyor: "Karadeniz'i adım adım tarıyoruz. Bizden daha iyi bilen yok. Karadeniz'in efendisiyiz. Gideceğimiz limanı biliyoruz. O liman 2030'da Türkiye'nin enerji bağımsızlığı. Akdeniz ve Karadeniz'de daha çok işimiz var. Abdülhamit Han gemisi Doğu Akdeniz'de 2 sondajı tamamladı, onu değerlendiriyoruz."

Peki, bugün Erdoğan hangi müjdeleri verecek?

Edindiğim bilgilere göre Mayıs ayı başında gaz hanelere ulaşacak. Doğalgaz fiyatında önemli bir indirim olacak. Karadeniz'de bulunan yeni rezervlerin müjdesi verilecek. Karadeniz gazının geliri vatandaşla paylaşılacak. Kurulacak Aile ve Gençlik Bankası buna aracı olacak. Akdeniz'le ilgili de bir sürpriz açıklama olacağını düşünenlerdenim doğrusu.

2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası'nı açıkladığında belki de bugünler pek çok kişi için hayaldi. Ne de olsa 30 yıl süren Akçakoca gibi örnekler vardı. Bırakın sondajı, kendi gemilerimizi envantere katmak bile büyük mücadele istiyordu. Ama oldu, o gün Albayrak'ın cesareti ve mücadelesi, Erdoğan'ın kararlılığı olmasa bugün Karadeniz, Türk gazıyla aydınlanmazdı. Sadece bugün değil bundan sonra doğacak nesillerimiz adına da hem Erdoğan ve Albayrak'a hem de gece gündüz o gemilerde vatan görevi yapan mühendis, işçi tüm çalışanlara teşekkür borçluyuz. Türkiye'nin ekonomide tam bağımsızlığına doğru giderken alınan en büyük zaferlerden biridir bugün. Bayramımız kutlu olsun.