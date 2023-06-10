ÖZLEM DOĞANER

Kabine yenileniyor, ekonomi bürokrasisi yenileniyor. Değişmeyen bir amaç uğruna bayrak yarışında yeni koşucular var artık. Tek bir amaç var çünkü. Türkiye yüzyılını inşa etmek.

Bugüne kadar atılan adımlarla pandemi sonrası büyüme desteklenerek dünya, resesyon ve işsizlikle uğraşırken, Türkiye'de sanayide çarklar dönmeye devam etti. İstihdam arttırıldı. Çalışan enflasyona ezdirilmedi. Zor dönemlerde gece gündüz çalışan bir ekip işbaşındaydı.

Şimdi enflasyonla mücadele biraz daha öncelikli olacak. Düşüş eğilimine giren enflasyonun belini kırmak ve yabancı yatırımcıyı da ülkeye çekmek için planlar yapılacak, yol haritası belirlenecek.

Kazanımları kaybetmeden yeni adımlar atılacak. Konjonktürel olarak küresel iklimin de toparlanamadığı bir dönemde, yeni ekonomi yönetiminin, Türkiye'yi tehditlerden koruyarak fırsat pencerelerini açtığı bir döneme taşımasını hepimiz diliyoruz.

Bir yandan dünyada ticaretin yavaşladığı bir yandan içeride asrın felaketinin yaralarının sarılması gereken bir yandan İstanbul gibi metropollerde kentsel dönüşümün mecburi olduğu zor ve yoğun bir dönem bizi bekliyor.

Erdoğan hükümetlerinde defalarca gördük, dünyadaki krizlerin Türkiye için fırsatlara çevrildiğini. Enerjiden tarıma, ticaretten sanayiye, dışişlerinden turizme her alanda çok deneyimli isimler görev başında.

Gerek enerjideki keşifler ve yeni projeler gerek turizmde yakalanan rekorlar gerekse de diplomasideki sıcak ilişkilerin ticarete yansıması, cari dengeyi sağlamak için avantajlı alanlar haline gelecek. Başkan Erdoğan'ın yardımcısını bile ekonomiden seçtiğini düşünürsek şunu söylemek yanlış olmaz. Artık her bakanlık "önce ekonomi" diyecek.



BİRAZ SABIR

Bu dönemde en büyük sorunlardan birisi yine herkesin ekonomi uzmanı olup piyasalarda beklenti yaratacak kadar sosyal medyada bir algı oluşturup yeni yönetimin elini zorlaştırması. Neler var, neler? Toplantılar yapılıyor, kararlar alınıyor. Dolar, faiz, borsa... Doktor, mühendis, esnaf, herkes ekonomist olmuş. Piyasa tarafı da başka bir boyutta. Şimşek'in yerine toplantı yapıp daha yeni atanan Erkan yerine karar alıyorlar. Tabiri caizse ağzı olan konuşuyor. Oysa biliyoruz ki ekonomide alınan kararların sonuç vermesi en az bir yılı bulur. Bu nedenle uçana kaçana pek itibar etmeyin. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in şu sözleri çok önemli: "Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz."



MB'YE TERSİNE BEYİN GÖÇÜ

Hafize Gaye Erkan, Türkiye'nin en genç ve ilk kadın Merkez Bankası Başkanı oldu. Paranın yeni patronunun, atacağı adımları, vereceği kararları zamanla göreceğiz ve değerlendireceğiz. Bu atama, hem Erdoğan'ın gençler ve kadınlara verdiği değerin bir örneği hem de aynı zamanda "Gençler, Türkiye'de durmuyor, yurtdışına kaçıyor" diyenlere en güzel yanıt. Tersine beyin göçünün en güzel örneği. Zor dönemde, tüm mahalle baskısına rağmen cesur kararlar alan Şahap Kavcıoğlu da artık BDDK'nın başkanı. Umarım çok başarılı olurlar. Ülkemiz için hayırlı olsun.