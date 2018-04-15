FERHAT ÜNLÜ

"En son Gabon üç tane önemli FETÖ'cüyü ülkemize teslim etti. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar kovalayacağız. Şimdi bakalım yenisi nereden çıkacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Salı Günü AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada böyle demişti.

Gabon'dan getirilen FETÖ'cüler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın üzerinden örgütsel dokümanlar, 20 bin 800 ABD doları, yaklaşık 100 bin TL'lik Orta Afrika frangı ve elektronik haberleşme cihazları çıktı.

Osman Özpınar hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği ve Seydişehir Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan arama ve yakalama kayıtları bulunuyor. Özpınar ByLock kullanıcısıydı. İbrahim Akbaş hakkında ise Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği ile Osmaniye 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan arama ve yakalama kaydı var. Akbaş da bir ByLock kullanıcısıydı. Adnan Demirönal hakkında da Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği mahkemesinin 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlamasıyla tutuklama ve yakalama kaydı bulunuyor. Demirönal da örgütün Gabon yapılanmasına ait Işık Okulları'nda müdür olarak görev yapıyordu.

Afrika, FETÖ'nün öteden beri önem verdiği bir kıta. Bu kıtada 1996 yılında okul açmaya başladılar. Türkiye, 2008'de Afrika ülkelerinde büyükelçilikler açmaya başlayana kadar kıtada ülkemizin 'fahri başkonsolosu' olarak faaliyet yürütüp, yayıldılar. Örgütün Afrika'da en güçlü olduğu ülkeler, kıtanın ekonomik açıdan en büyük iki ülkesi olan Güney Afrika ve Nijerya. Bunun yanı sıra Mozambik, Uganda ve Etiyopya da FETÖ'nün en aktif olduğu Afrika ülkeleri.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde örgütün Milli İstihbarat Teşkilatı imamı Murat Karabulut ile tayin ve istişare heyeti üyesi Naci Tosun bulunuyor. Zaman zaman yer değiştiren bu iki isim son bilgilere göre bu ülkedeydi. Murat Karabulut 1968 Elazığ doğumlu. Kod adı Sinan. MİT'in imamı olduğu için Türkiye'nin hedefindeki isimlerden.

Karabulut, 18 Nisan 2007 tarihinde Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından Kozanlı Ömer kod adlı Emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'le ile birlikte New York John F. Kennedy Havalimanı'nda gözaltına alındı. O gün detaylı şekilde sorgulandı. FBI, Özdil'in bilgisayarından çıkan tüm gizli belgelere el koydu. ABD derin devleti, bu gözaltıları, FETÖ'yü köşeye sıkıştırıp istediğini yaptırmak amacıyla gerçekleştirdi. FBI, CIA'in aksine zaman zaman FETÖ'ye karşı 'kötü polis'i oynayarak örgütü kontrol altında tutuyordu.

Murat Karabulut, 17-25 Aralık sürecinden hemen sonra yurtdışına kaçtı. İlk olarak gittiği ülke ABD idi. Sonra Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geçti. FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden firari Naci Tosun da 6 Şubat 2014'te Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti. Tosun için de Güney Afrika Cumhuriyeti adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnamesi düzenledi. Ancak Güney Afrika ile Türkiye arasında suçluların iadesi konusunda bir anlaşma bulunmuyor. Bu durum FETÖ yöneticilerinin, örgütün zaten güçlü olduğu Güney Afrika'ya gitme sebeplerinden biri. FETÖ'cüler; Afrika'da Güney Afrika, Nijerya, Mozambik, Uganda, Etiyopya başta olmak üzere 54 Afrika ülkesinin hemen hepsinde bulunuyor.

Türkiye, dünyanın her yerinde olduğu gibi Afrika kıtasında da Fetullahçı Terör Örgütü yöneticilerini kovalıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Afrika kıtasından daha fazla FETÖ'cünün yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini görebiliriz.