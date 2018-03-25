FERHAT ÜNLÜ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Lideri Fetullah Gülen, Cuma kod adlı PKK yöneticisi Cemil Bayık, Cemal kod adlı Murat Karayılan, Namık kod adlı Adil Öksüz ve daha niceleri...

Bu isimlerin hepsi İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan suçlular.

Listede toplam 137 kişi var. Her ne kadar terör suçlusu olmasa da son olarak kırmızı bültenle arananlar listesine 'Tosun' lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın da dâhil edildi.

TRT Haber'de Kırmızı Bülten programında dosyasını açtığımız kırmızı listede arananların haricinde dört ayrı kategoride arananlar var. Bunlar, önem sırasına göre mavi, yeşil, turuncu ve gri kategoride bulunanlar. Ödüller, Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik ile belirleniyor.

Kırmızı Liste'dekilerin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül 4 milyon Türk Lirası. İyi para...

Listenin tepesindeki isim olan Fetullah Gülen 27 Nisan 1941 Erzurum Pasinler doğumlu. 21 Mart 1999'dan beri ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Saylorsburg kentindeki bir malikânede CIA gözetiminde yaşıyor. 15 Temmuz darbe ve iç işgal teşebbüsü başta olmak üzere FETÖ'nün işlediği bütün cürümlerin bir numaralı sorumlusu.

15 Temmuz'un Gülen'den sonraki iki numaralı sorumlusu ise Adil Öksüz.

Öksüz'ün kullandığı paravan telefon hattı son olarak Tarih 21 Temmuz 2016'da İstanbul Ataşehir'den sinyal verdi.

Öksüz, Türkiye'de ve yurtdışında özel ekiplerce aranıyor. Öksüz'ün Türkiye'de olduğu yönünde iddialar da var ama bugüne dek en sık seyahat ettiği ABD ve Almanya haricinde İngiltere ve Güney Afrika gibi ülkelere firar etmiş olma ihtimali üzerinde de duruluyor.



KANDİL DİNOZORLARI DA LİSTEDE

Kırmızı listede aranan en önemli isimlerden biri olan Cemil Bayık 1955 Elazığ doğumlu. PKK'nın ve PYD'nin çatı örgütü KCK'nın Yürütme Konseyi Başkanı. Bir başka deyişle terör örgütünün bir numaralı ismi... Kandil'de olduğunu sağır sultan bile biliyor.

Arananlar listesinin Kandil'deki bir diğer demirbaşı Murat Karayılan: 1954 Şanlıurfa doğumlu. Şu anda terör örgütünün ikinci adamı. 1999'da ABD tarafından uyuşturucu kaçakçısı ilan edildi. Şimdi aynı ülke tarafından kullanılıyor.

Kandil'deki demirbaşlardan Duran Kalkan, 1954 yılında eski adı Mağara olan Adana Tufanbeyli'de doğdu. PKK'nın dinozorlarından. Kandil kadrosundan Mustafa Karasu da kırmızı kategoride arananlardan. Karasu 1950 Sivas Gürün doğumlu. 1978 yılında PKK'nın 16 kişilik kurucu kadrosunda yer aldı. Bunlar haricinde PKK/ PYD'nin Kandil-Suriye kadrosunda arananlar listesinde Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin yer alıyor.

Bu isimler haricinde kırmızı listede PKK-PYD'li Sabri Ok, Ali Haydar Kaytan, Remzi Kartal, Rıza Altun, Salih Müslüm, Zübeyir Aydar, Ferhad Abdi Şahin, FETÖ'cü Abdullah Aymaz, Ahmet Kara, İsmail Büyükçelebi, Mustafa Özcan, Naci Tosun, Zekeriya Öz, DEAŞ'lı İlhami Balı, Mustafa Dokumacı, DHKP-C'li Zerrin Sarı ve Hüseyin Fevzi Tekin gibi isimler yer alıyor.

Kırmızı listede değil, ama kırmızı bültenle arananlar listesine 'Tosun' lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın da eklendi. Türkiye'de 77 bin kişiyi dolandırarak 500 milyon liranın üzerinde vurgun yapan Aydın'ın Uruguay'a kaçtığı biliniyor. 'Tosun'un başına herhangi bir ödül konulmuş değil.

Buna gerek de yok. Ona para kaptıranların, kandırılmanın yarattığı öfke ve mağduriyetin doğurduğu azimle onu yakalatması için bilâbedel çalışması gerekiyor.