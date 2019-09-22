FERHAT ÜNLÜ

süre bu kişilerle görüşme yaptıktan sonra 2013 veya 2014 yıllarında Türkiye'ye gelip Adnan Oktar ile görüşmelerini sağladığını, buraya geldiklerinde Aylin Atmaca ve Burak Abacı'nın bu kişileri karşıladığını ve görüşmelerde yanlarında bulunduğunu, görüşme içeriğine göre Türkiye ile ilgili yurt dışındaki konularda bağlantıda kalalım ve ortak hareket edelim sonucunun ortaya çıktığını, bu kişilerin İstanbul'a geldiklerinde Tepebaşı'nda bulunan Pera Palas Oteli'nde kaldıklarını ve biletleri dâhil bütün masraflarının örgüt tarafından karşılandığını beyan etmiştir."

Schanzer konusu A9 televizyonunda bir diyalogda da geçmiş. 28 Ağustos 2013 tarihli bir programda şu konuşmalar geçiyor:

"Adnan Oktar: Amerikalı misafirimiz şu an beni dinliyor mu?

Beril Koncagül: Evet. inşaAllah.

Adnan Oktar: Neydi ismi misafirimizin?

Didem Ürer: Jonathan Schanzer.

Adnan Oktar: Bush'un güvenlik danışmanıydı değil mi? Şu an nedir görevi?

Ceylan Özbudak: Şu an hocam, Amerika'nın ikinci en büyük düşünce kuruluşunun başkan yardımcısı.

Adnan Oktar: İkinci en büyük düşünce kuruluşunun başkan yardımcısı, evet güzel. İslam ülkeleri Amerika'ya sahip çıkmak durumunda. Amerika dünya için bir nimet. Eğer Amerika'yı dünya kaybederse, Amerika çok güzel bir nimet olduğu için, o nimeti kaybetmiş olurlar."

TUTSAKLIĞA FİRAR

Burada konuşan kadrodan sadece Beril Koncagül itirafçı oldu. Örgütün Oktar'dan sonraki iki numarası/beyni Ulviye Didem Ürer'in çözülme ihtimali ise epey düşük. Örgütte Adnan Oktar'dan sonra en yetkili kişi Didem Ürer. (Tarkan Yavaş da tüm erkek örgüt mensuplarının üstünde 'Kardeşler İmamı' pozisyonunda yer alıyor.)

Kadınların; yönetmek şöyle dursun, yöneticisi olduğu 'terör örgütü' hemen hiç yoktur. (İlahi Kripto adlı romanımda işlenen kadınların yönettiği Kronosizm Tarikatı bir kurmaca.) ama Adnan Oktar bu konuda epey ilerici tutum takınmış! Örgüt içi cinsiyetçi olmayan bir katılımcı sistem 'üretmiş'! Didem Ürer'le… Ürer; örgütte sapkın ilişkiler sonucu hamile kalan ve soyadıyla çelişse de örgüt ilkelerine bağlı kalmak uğruna kürtaj yaptıran tek kadın yönetici. Onun hikâyesi de en az yönettiği örgütünki kadar ibretlik… Onca sefihliğin karma açısından bir bedeli olmalı değil mi?

Yazıyı bitirirken… Bu örgütü, tanıklardan dinleyip ve örgüt hakkında okuyup, yazdıkça aklıma Marquis de Sade'in Erdemle Kırbaçlanan Kadın adlı romanındaki şu epigraflık cümle geliyor:

"İşi gücü sefihlik olan biri, ender olarak acınacak bir insandır."

Orjiler, turnikeler ve diğer bilumum sapkınlıklar 'ETÖ'yü/Adnancıları -tarihin bu evresinde fazlaca gündemde tutacak ölçüde- tuhaf ve ibretlik kılıyor, evet. Bununla birlikte örgütün, doğal trajedisi olmayan üyelerinin tarihte iz bırakmayacağı muhakkak. Cezaevine girince özgürleştiğini söyleyen, 'tutsaklığa firar edenler'in ise, en azından anlatacak bir hikâyesi var.