FERHAT ÜNLÜ

Mısır'ın darbeci devlet başkanı Abdülfettah es-Sisi, 2015 yılının 6 Ağustosu'nda İsmailiye Limanı'nda (Limanın ismi, Haşhaşîler'in de müntesibi olduğu Şiiliğin İsmailiye kolundan değil, Mısır Hidivi İsmail Paşa'dan geliyor) düzenlenen ihtişamlı bir törenle Yeni Süveyş Kanalı'nı hizmete açtı.

Bu açılış, Mısır'ın ve Arap dünyasının devrimci lideri Cemal Abdülnasır'ın 1956 yılında Süveyş Kanalı'nı, gözünü karartıp millileştirmesinden sonra yaşanan en önemli gelişmeydi denilebilir.

Kızıldeniz ve dolayısıyla Hint Okyanusu ile Akdeniz'i birbirine bağlayan Süveyş Kanalı'nın Mısır ekonomisine yılda 5 milyar dolar katkısı var. Mezkûr gelirin, 2015'te açılan yeni kanalla 13 milyar dolara ulaşması hedefleniyordu. Ancak bu hedef için milat olarak konulan yıl 2023 idi. (Mısır'ın da '2023 hedefleri' var demek ki.)

1859'da inşasına başlanan ve 17 Kasım 1869'da hizmete açılan Süveyş Kanalı, 1956 yılında millileştirilene kadar İngilizlerin ve Fransızların kontrolünde kaldı. (İnşa maliyetinin 20 milyon sterlin olduğu sanılıyor.)

Kanal, tarihi boyunca sadece iki kez kapatıldı: İlk kapatma; Nasır'ın, kanalın millileştirilmesinden sonra İsrail, Fransa ve İngiltere'nin Mısır'a karşı saldırıya geçmesinin bir sonucu olarak 1957 yılında gerçekleşti. İkinci kapatma ise 1967 yılında Arap-İsrail Savaşı sırasında yaşandı.



TÜRKİYE DE YARDIM ÖNERDİ

Kanal, 24 Mart'ta 200 bin ton ağırlığında, 400 metre uzunluğunda ve 53 metre genişliğindeki kargo gemisi Ever Given'ın çaprazlamasına karaya oturması sonucu üçüncü kez kapandı. Bu olay, şimdilerde dünya gündeminin birinci maddesi. (Bu yazı yayınlandığında gemi kurtarılmış ve kanal yeniden trafiğe açılmış olabilir.)

Türkiye de son dönemde deniz yetki alanları anlaşması ile müzakere kapısını araladığı Mısır'a kazazede geminin kurtarılması için yardım göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

Kanal, 2015'te açılışı yapılan projeyle aslında epey genişlemişti ama tıkanma da bu geniş kanalda oldu. Yeni Süveyş Kanalı olarak tanıtılan 72 kilometre uzunluğundaki suyolunun 35 kilometresi paralel bir hat olarak kazıldı, 37 kilometresi ise eski kanalın derinleştirilmesi ve genişletilmesiyle oluşturuldu.

Süveyş Kanalı, günümüz itibarıyla 193,3 kilometre uzunluğunda. En dar yeri 313 metre genişliğinde.

Küresel denizcilikte gemilerin istatistiklerini tutan Lloyd's List şirketine göre, kanalı her iki yönde tıkayan dev gemi küresel ölçekte, günlük tahmini 9.6 milyar dolar zarara yol açıyor. Bugün itibarıyla Süveyş Kanalı'nda ve etrafında bekleyen gemi sayısı yüzde 80 arttı.



'SÜVEYŞ KRİZİ'NDEN NASIR KÂRLI ÇIKTI

Oysa Sisi, bu yeni kanalla tıpkı Nasır gibi Mısır tarihine geçmek istiyordu. 1952 yılında iktidara gelen Cemal Abdülnasır, Sovyetler Birliği'nden silah almaya başlayınca gelir elde etmek için Süveyş Kanalı'nı işleten şirketi millileştirdiğini açıkladı. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa ile restleşti. İsrail de Mısır'a karşı çıktı ve 29 Ekim 1956'da Sina Yarımadası'nı işgale başladı. Ardından İngiltere ve Fransa da bölgeye asker çıkarıp Süveyş Kanalı'nı ele geçirdi. Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği'nin belki de ortak tavır koyduğu tek şey, Süveyş Kanalı'nın İngiliz ve Fransızlar tarafından zapt edilmesiydi.

Nasır, Süveyş Krizi'nden Arap dünyasının en güçlü lideri olarak çıktı. Mısır, savaşı kaybetmiş ve büyük kayıplar vermiş olmasına rağmen Süveyş Kanalı üzerinde denetimini kurdu. Bu, bir tür 'Pirus Zaferi' oldu, ama olsun. Nihayetinde Süveyş, Mısırlıların oldu. Öyküsü Nasır'la hemen hiç benzemeyen Sisi de Süveyş'teki güncel engeli aşıp ülkesinin gelirini artırabilir. Ancak darbe ile kan ve gözyaşı üzerine inşa ettiği iktidar, ne kadar sürerse sürsen daha şimdiden bir Pirus Zaferi'ne dönüştü bile.