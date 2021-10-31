FERHAT ÜNLÜ

Çok değil, on yıl önce kurulmuş bir ülkenin gizli servisinin, binlerce yıllık devlet geleneği olan bir ülkenin istihbarat teşkilatına eğitim vermesi utanılacak bir şey olmasa bile pek de övünülecek bir şey de değildir.

1948 senesinde kurulan İsrail'in, 1949 yılında kurulan gizli servisi Mossad, 1958 yılından itibaren Milli İstihbarat Teşkilatı'nın atası MEH'e istihbarat eğitimi verdi. Bu eğitim süreciyle başlayan bir tür istihbari bağımlılık ilişkisi, 1990'lı yılların sonu değil, 2000'lerin başı bile değil, ancak bundan on iki yıl önce sona erdirilmeye başlandı.

Ve bugüne gelindiğinde İsrail gizli servisi Mossad'ın Türkiye'de para ile devşirilmiş Filistin ve Suriye uyruklu bazı elemanlardan oluşan hücreler halinde örgütlenmiş casusluk şebekesinin çökertildiğine şahit olduk. SABAH'ın Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in Mossad haberinin ayrıntılarını günlerce gazetemizde okudunuz, ekranlarda bu haberler üzerine yapılan programları izlediniz.

Ben bu vesile ile Üç Boyutlu Portre'de bugün İsrail gizli servisi Mossad'ın kısa tarihini anlatacağım. Elbette ayrıntıları yine yazının internette yayınlanacak uzun versiyonuna bırakmak kaydıyla...

Bu yazı için epey açık kaynak taradım. Kendi arşivimdeki dosyalara ayrıntılı biçimde baktım ve güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgileri derledim. Vira bismillah deyip başlayalım:

Önce Mossad'ın geçmişte MİT üzerinde kurduğu nüfuzun miladı sayılabilecek olayın ayrıntısına bir bakalım. İsrail istihbaratının tarihi üzerine yazılmış en kapsamlı kitap olan Ian Black ve Benny Morris imzalı İsrail'in Gizli Savaşları adlı kitabın 164. sayfasından uzun bir alıntı yapacağım. Uzun ama önemli:

"Ben Gurion, çevre ülkeler planı konusunda Amerikan desteğinin ifade edilmesini bekledikten sonra ağustos sonunda Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ile görüşmek için gizlice Ankara'ya gitti. Gündemde siyasi, ekonomik ve askeri işbirliği konuları vardı ve iki ülke arasında istihbarat alışverişi anlaşması da yapıldı. CIA'in İsrail hakkındaki bir raporuna göre Mossad, Türk Milli İstihbarat Teşkilatı ve İran SAVAK'ı ile üçlü bir anlaşma yaptı. Üçlü anlaşmaya göre Mossad, Türkiye ve başka bölgelerdeki Sovyetlerin faaliyetlerini izleyecek ve bunun karşılığında Suriye kanadı özel olmak üzere, BAC (Birleşik Arap Cumhuriyeti) hakkında bilgi alacaktı. İsrail, SAVAK'a olduğu gibi, MİT'te karşı-istihbarat konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti verecekti."



ESPİYONAJ, HEM DE KONTR-ESPİYONAJ

İmdi... Sondaki cümleden başlayalım: İsrail ile eğitim, üstelik de karşı-istihbarat, yani kontrespiyonaj eğitimi anlaşması yapılmış. 2021'de Türkiye'ye karşı yürüttükleri espiyonaj faaliyeti esnasında kontr-espiyonaj operasyonuna maruz kaldı Mossad. Bu da tarihin ironik bir tecellisi.

Şimdi tabii böyle tarihsel süreçlerden geçince Mayıs 2010'da Hakan Fidan MİT Müsteşarı olarak atandığında İsrail'in neden bu kadar rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çekmiyorsunuz. Boşuna değildi, Haaretz Gazetesi'nin o çok gürültü koparan haber/analizi, daha doğrusu operasyon yazısı.

Haaretz, 'İsrail, Türkiye'nin yeni istihbarat şefinin İran'ı savunmasından kaygılı' başlıklı haberinde "İsrail savunma kurumları ve özellikle Mossad'ın, Türkiye'nin ulusal istihbarat örgütü (MİT) ile bağları olan dış ilişkileri bölümü, Hakan Fidan'ın, bu örgütün başına getirilmesinden ve bu atamanın Türkiye'nin İsrail ve İran ile ilişkileri açısından sonuçlarından endişeli."

7 Haziran 2010 tarihli yazıdaki ilgili kısmın tam çevirisi böyle. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın 25 Mayıs 2010'da MİT Müsteşarlığı'na atanmasından çok değil, iki hafta sonra yayınlanmış bir yazı bu.



TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN BÜROKRAT

Aslında adamlar Mossad'ın MİT ile bağları olan dış ilişkiler bölümü derken yarım asrı aşkın bir süredir devam eden İsrail lehine köklü ilişkinin bozulmasından endişe ettiklerini itiraf ediyorlardı. Zira İsrail devlet aklı, 'dönemin başbakanı' Recep Tayyip Erdoğan'ın istihbari bağımsızlığa son derece önem verdiğinin farkındaydı ve bunun için de en uygun kişi olan Fidan'ı seçmişti.

Hakan Fidan, MİT tarihinde bu görevi en uzun süre ile yapmış istihbarat başkanı. MİT'in atası Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti döneminde, dolayısıyla Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında Şükrü Âli Ögel'in 15 yıllık müsteşarlık dönemini hariç tutarsak...

"Gizli servisler devletlerin bağışıklık sistemine benzer" şiarını benimseyen Hakan Fidan'ın, yaklaşık 12 yıllık istihbarat başkanlığı sürecinde bu bağışıklığın epey güçlendiğini sadece bağımsız kaynaklar, rakipler bile kabul ediyor.

Fidan, devletin bağışıklık sistemini yönetmeye başlamasından hemen sonra FETÖ'yü 'paralel devlet' olarak nitelendirerek tarihin akışını değiştiren bir üst düzey bürokrat.

Evet, artık devletin bağışıklık sistemi geçmişe oranla çok daha güçlü. Hele de kısa tarihinin tamamı boyunca ülkemizin imkânlarından ziyadesiyle faydalanmış olan Mossad'a karşı...