FERHAT ÜNLÜ

Sırf, kuruluşun yüzüncü yılı olduğu için bile zor geçeceğini dört yıldır yazıp çizdiğim 2023'ün ilk yarısını bitireceğimiz Haziran ayına girmiş bulunuyoruz. Enflasyon, deprem ve seçim başta olmak üzere pek çok olayın daha şimdiden damgasını vurduğu 2023 yılında 1071'den 1923'e Anadolu'daki tarihimiz boyunca yaşanmış ne kadar önemli olay varsa, hepsinin simülasyonunu yaşıyoruz adeta.

Yüzüncü Yıl'da tarihimizin önemli tezahürlerini yaşıyoruz. 2023 kuruluş, 1919 savaş, 1908 2. Meşrutiyet, 1839 Tanzimat Fermanı, 1453 İstanbul'un Fethi, 1299 eski kuruluş ve 1071 Malazgirt. Ve bütün bu simülatif tarih tekerrürleri takvimdeki karşılığın ötesinde tekerrürler. Belki de bir yerde talih tekerrürü de diyebiliriz.



İLK ENTELEKTÜEL MÜCADELE!

Önce bugünden başlayıp, sonra geriye gidelim zamansal olarak... 6 Şubat 2023'te ülkemiz iki büyük depremle sarsıldı. 50 bin 399 vatandaşımızı toprağa verdik, 107 bin kişi yaralandı. Bölgede yaralar sarılıyor, seçimden sonra daha hızlı biçimde sarılmaya devam edilecek.

Peki; bundan 103 yıl önce, 6 Şubat 1920 tarihinde ne olmuş, ona bir bakalım. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, Mondros Mütarekesi'ne karşı direnme yanlısı Felah-ı Vatan Grubu kuruldu bu tarihte. Önemlidir. Bundan bir ay öncesine gidelim; 10 Ocak 1920 tarihine... Bu tarih, Ankara'da Hâkimiyeti Milliye gazetesinin günlük olarak çıkmaya başladığı tarih. Yani Milli Mücadele'nin 19 Mayıs 1919'a Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile başlamasından sonra ilk 'entelektüel mücadele'nin başladığı tarih. Bu dergi, Mustafa Kemal'in çıkarttırdığı dergi, o yüzden önemli. Mustafa Kemal, gazeteciliği Milli Mücadele'nin vazgeçilmez bir aracı olarak görüyordu.



KURTULUŞ SAVAŞI ÜÇ YIL SÜRDÜ

19 Mayıs 2023'te, iki seçimin arasında Kurtuluş Savaşı'nı

İşte bütün bu süreçlerin simülasyonunu Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün liderliğindeki kuruluşunun Yüzüncü Yılı'nda, 2023 senesinde yaşıyoruz. Seçimin de milletin vurduğu mühür ile tamamlanmasının ardından Yüzüncü Yıl'ın en zorlu kısmını geçtik kanımca. Artık 2023'ü, ülke olarak güçlenerek atlatacağımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.n başlangıcının 104. yıldönümünü idrak ettik. İstiklal Savaşı, dört büyük muharebeden oluşan bir savaş. Ve üç yıl sürmüş. Dolayısıyla bir ülkenin üç yıl kararlı, güçlü biçimde bir işgal girişimine direndiğini düşünün. Birinci Dünya Savaşı bile dört yıl sürmüştü. O savaştan çıkmış, bu savaşa girmiş ülkemiz. Onun öncesinde de Balkan Savaşları var, toprak kaybetmiş, kaybetmiş de kaybetmiş. 19. Yüzyıl sonu başlayan toprak kayıpları 20. Yüzyıl'ın başında da devam etmiş.

1908 senesinde İkinci Abdülhamid'in tahttan indirildiği İkinci Meşrutiyet gerçekleşti. 28 Temmuz 1908'de... Bunun 2023'teki tezahürü biraz farklı oldu. Abdülhamid devrildi, ama millet Erdoğan'ın devrilmesine izin vermedi. Abdülhamid, imparatorluğun şanssız bir dönemine denk gelmişti. Ama 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin şanssız bir döneminde değiliz şükür.



GÜÇLENEREK GELİYORUZ

İmdi efendim... Bizim köklü bir meselemiz var; Batılılaşma meselesi. Kültürel kökeni daha eski, ama siyasi kökeni de neredeyse 200 yıllık. 3 Kasım 1839'da İstanbul'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile başlıyor süreç. Çünkü böylelikle Batılılaşma siyasi bir kimlik kazanıyor.

Seçimin ikinci turunun hemen ertesi günü, 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi'nin 570. yıldönümü kutlandı. Simülasyon örnekleri için şimdi biraz daha geriye gidelim. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna... Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılı 1299 olarak bilinir. Bu, hicri 699 yılını esas alan görüştür. Bunun miladi karşılığı ise 27 Ocak 1300 tarihidir. Bu yıldönümü de 2023'in ilk yarısında aradan çıkan önemli tarihlerden biri oldu. Ve tabii bir de son olarak Türklerin Anadolu'ya gelişinin yıldönümü var. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi...