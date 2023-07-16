FERHAT ÜNLÜ

15Temmuz 2016 hain darbe ve iç işgal girişiminin üzerinden tam yedi yıl geçti. Öncesi ve sonrasıyla yaşayarak öğrendiğimiz FETÖ ile mücadele sürecinin şahikalarından biriydi 15 Temmuz. Millet, devlet zora düştüğünde ona omuz verdi ve Türkiye Cumhuriyeti milletin desteğiyle büyük bir varta atlattı.

Bugün bu köşede 15 Temmuz'un yedinci yıldönümü vesilesiyle 'bakir' istihbarat raporlarına dayanarak o gece, devletin kalesinde, yani Milli İstihbarat- Teşkilatı karargâhında neler yaşandığına bakacağız. Hemen başlayalım. Teşkilat'ın hazırladığı raporların birinden kısa bir alıntı yapacağım:

"15 Temmuz 2016 tarihinde darbe teşebbüsünün başlamasının ardından, tüm Teşkilat personeli ivedilikle teyakkuz durumuna geçirilmiştir.

...Karargâh yerleşkesi ve İstanbul Bölge Başkanlığı'na gerçekleştirilen helikopter saldırılarına, ateş emriyle birlikte, hafif silahlarla anda karşılık verilerek direnç gösterilmiştir. Ayrıca Teşkilat personeli tarafından gösterilen güçlü mukavemet ve bu kapsamda açılan yoğun ateş sonucu MİT Müsteşarı'nı almaya gelen helikopterin yerleşkeye inme ve sızma faaliyetleri önlenmiştir."







KARARGÂH FÜZELERLE SAVUNULDU

İmdi...Bu kısımda bir başka rapordan alıntı yapacağız. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Yenimahalle'deki eski karargâhının nasıl savunulduğunu yine MİT raporundan inceleyeceğiz. Şöyle diyor raporda:"... Alınan önlemler kapsamında, hava savunma füzelerini otomatik olarak algılayan savaş uçakları ve helikopterlerin, stratejik kurulu ve tesisler üzerindeki uçuş sayılarında belirgin bir azalma meydana gelmiştir. Hava savunma füzelerinin hedefi olan hava harp araçları da faaliyetlerini sınırlandırmıştır....Darbe girişimi süresince MİT Müsteşarı tarafından diğer ülkelerdeki muhataplarıyla temaslar kurulmak suretiyle, kalkışmanın bir darbe girişimi olduğu belirtilerek, uluslararası alanda kalkışma karşıtı açıklamalar yapılmasına katkı sağlanmıştır."



MİT'E İLK CEVAP VEREN RUSYA

Şimdi, burada duralım. Rapordan alıntıladığım son cümlenin haber değeri yüksek çünkü. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın görüşme yaptığı ülkelerden en hızlı reaksiyon alıp darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında olduğunu ilk söyleyen Rusya ve onun lideri Vladimir Putin oldu. Bir başka deyişle MİT Başkanı Hakan Fidan'ın o süreçte yürüttüğü diplomasiye ilk cevap veren ülke Rusya idi. Bunda elbette Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la en uzun süredir diplomasi yürüten lider olmasının belirgin etkisi var. 15 Temmuz hain darbe girişimi, bana sorarsanız nihai olarak bilgiye meşru, seçilmiş iradenin mi, yoksa kelimenin hem literal, hem de mecazi manasıyla 'tabansız', gaspçı bir örgütün mü hâkim olacağı ile ilgili savaşın son muharebesiydi. Devlet içi mücadele 2012'de, hatta 2011'de başlamıştı.

MİT'in; istihbaratın, bilginin kalesi olarak 15 Temmuz'daki fonksiyonu çok önemliydi. Millet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bütün kurumları gibi gözbebeği olan bu kuruma da sahip çıktı.

Yazı 10 bin vuruşa yaklaştı, artık toparlayalım: Zorlu mücadeleler istihbarat sisteminin bağışıklığını artırır elbette. Ama bir ülkenin sürekli içeriden tehditlerle sınanması yılgınlığa da sebep olur. Bu anlamda 15 Temmuz 2016'da, 12 Haziran 2007'de Ergenekon operasyonlarıyla FETÖ tarafından açılan parantezin devlet ve millet tarafından kapanması güzel bir milattır. Artık kapanmıştır, bir daha açılmamak üzere...