FERHAT ÜNLÜ

15 ve 16. Yüzyıl'da yaşamış Floransalı siyasi stratejist Niccolo Machiavelli'nin Sıfır Toplamlı İktidar Teorisi'nde iktidar gücü asla değişmeyen bir pastaya benzetilir. Ve iktidarın derecesi, bu pastanın değişmeyen niceliğinden alınan pay ile belirlenir.

Machiavelli'nin siyasal iktidar teorisi, bürokratik iktidara da pekâlâ uyarlanabilir. Türkiye gündemine son bir haftadır damga vuran emniyet içi savaş da bürokratik iktidar pastasının bölüşümüyle ilgili bir mücadelenin tezahürü.

Aslında bu savaşın fitili, 7 Eylül 2023'te Ayhan Bora Kaplan adlı organize suç örgütü liderinin Ankara Havalimanı girişinde teamüllere pek uymayan bir polisiye şovla gözaltına alınmasıyla başlamıştı. Elbette hakkında soruşturma yürütülen bir mafya liderinin derdest ve sonra da tevkif edilmesinden daha doğal bir şey olamaz.

Ama bu işleri, emniyet müdür yardımcısı ve şube müdürü seviyesindeki kişiler yapmaz.

Geçtiğimiz günlerde açığa alınan ve haklarında soruşturma başlatılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü yardımcısı Şevket Demircan'ın bu operasyonda yer alması bir güç gösterisiydi.

Ancak karşı tarafın hamlesi gecikmedi. Polisler açığa alındı ve haklarında soruşturma başlatıldı.



ENGİN DİNÇ FAKTÖRÜ

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'in Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltı operasyonunda yardımcısına ve şube müdürlerine destek verdiğini düşünmek mantığın gereğidir. Yardımcı ve şube müdürünün Dinç'ten habersiz böyle bir operasyon yürütmesi mümkün değildir.

Engin Dinç'in emniyet CV'sine yakından bakalım: Birinci sınıf emniyet müdürü. 1966 Rize Kalkandere doğumlu. 1981 yılında Polis Koleji'ne girmiş, 1989'da Polis Akademisi'nden mezun olmuş. 1989'da Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başladığı yer İstihbarat Daire Başkanlığı. Yıllar sonra bu dairenin başkanlığını da yürüttü.

Mardin, Trabzon İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptı. 3 Mayıs 2013 tarihinde İstihbarat Daire Başkanı oldu. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin üzerinden üç ay geçtikten sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne tayin edildi. Temmuz 2021'de Konya Emniyet Müdürü oldu ve Ağustos 2023'te de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ankara İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Dolayısıyla bu görevde henüz dokuz aylık bir mazisi var.

Engin Dinç, genellikle geldiği tüm görevlerde bir denge unsuru olarak bulundurulmuş bir isim. Kritik dönemlerde kritik yerlerde görev yapmasının sebebi bu.

15 Temmuz'dan önce FETÖ'ye karşı bir denge olarak düşünülmüş ama Emniyet İstihbarat; görevini 15 Temmuz öncesi layıkıyla yapamadığından olsa gerek bu görevden alındı. Bununla birlikte il emniyet müdürü olarak göreve devam etti.



KUM SAATİ DÖNMEYE BAŞLARSA...

1998'de Ankara Emniyeti'nde bir telekulak skandalı patlak vermişti. O dönemin Ankara Emniyet Müdürü ve Yardımcısının da aralarında bulunduğu bir klik, Genelkurmay Başkanlığı bile dinlemişti.

Bu ekibin özelliği cemaat ile ilgili gizli bir idari soruşturma yürütüyor olmasıydı, ancak soruşturmayı yürüten ekibin içinde FETÖ'cü de var. Nihayetinde bu ekibin usulsüz dinlemeleri deşifre edildi.

Yıllardır istihbarat, devlet üzerine çalışan bir gazeteci olarak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim: Bilhassa Emniyet'te bir ekip özel bilgiler sızdırıyorsa bunu kesinlikle rakiplerini bertaraf etmeye yönelik bir hamle olarak yapıyordur. Örnekleri Susurluk'ta görüldü.

Emniyet'te değişik tarikat ve cemaatlerin, hatta mikro cemaat diyebileceğimiz küçük yapıların yerleşik olduğunu biliyoruz. Okuyucu deniliyor, Yazıcı deniliyor, Kurtoğlu, Menzil deniliyor, Süleymancı deniliyor, deniliyor da deniliyor. Aynı şey yargı içinde de söz konusu.

Tabii devlet içinde 15 Temmuz sonrası MHP'nin Cumhur İttifakı'nın bileşeni olmasından kaynaklanan bir ülkücü ağırlığı da var. Mesele bütün bu güç grupları arasındaki dengeyi sağlamakta; ki bu da kolay değil.

Çünkü FETÖ tecrübesinden sonra gördük ki herhangi bir cemaat, tarikat, ideolojik grup devlet içinde haddinden fazla güç kazandığında yerine göre grup veya birey çıkarlarını devlet çıkarlarının önüne koyabiliyor. Bürokratik iktidardan daha fazla pay almak isteyenlere siyasi iktidar göz yummayacaktır.