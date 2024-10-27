FERHAT ÜNLÜ

Sadece Türkiye tarihinin değil, dünya tarihinin en 'konakçı' (virüs gibi başka bünyeye yerleşemeden yaşayamadığı için...) ve hain terör örgütü FETÖ'nün Lideri Fetullah Gülen, 25 yıldır yaşadığı Pensilvanya'daki malikanenin bahçesine gömüldü. Bundan sonraki temel tartışma; post-Gülen, yani Fetullah Gülen sonrası dönemde örgütü kimin, daha doğrusu kimlerin yöneteceği, ezcümle FETÖ'nün gelecek senaryolarıdır.

Gülen sonrasında örgütte iki ana damardan bahsedilebilir. Birinci damar, Gülen'in özellikle 2005 sonrasında dinleyip taleplerini yerine getirdiği operasyoncu, kasetçi; dolayısıyla şahin kanat. Diğer kanat ise Suat Yıldırım, Abdullah Aymaz, Naci Tosun, Bahattin Karataş gibi 'ruhani', 'entelektüel' kanadın ileri gelen isimleri. Önce şahin kanada bir bakalım, çünkü ABD derin devleti ile en çok irtibatlı olan onlar.



CIA, ÖZCAN'LA ÇALIŞMAK İSTİYOR

Bu kanadın bir numaralı ismi, finans ve kaset işlerinden sorumlu olan Mustafa Özcan'dır. Ancak tek başına örgütü bir arada tutamaz. Bu yüzden ruhani kanadın ağırlıklı olduğu bir istişare kurulu ile örgütü yönetmesi bekleniyor. Ama son tahlilde Özcan'ın direktifleri yerine getirilecektir, çünkü CIA onunla çalışmak istiyor.

Abdullah Aymaz dediğim gibi örgütün 'ruhani' kadrosundan. Gelenekçilere hitap eden bir isim, dolayısıyla kurulda yer alması kuvvetle muhtemel. Suat Yıldırım, Naci Tosun ve Bahattin Karataş ha keza...

Meşhur Cevdet Türkyolu var biliyorsunuz. Bu da Gülen'in 'özel kalemi', ibrikçisi... Mustafa Özcan'ın desteklediği heyette yer alması muhtemel.

Bu arada eski TSK, MİT ve Emniyet imamlarının da, misal Hamidullah Öztürk (Eski TSK İmamı), Adil Öksüz (Cenazede ortaya çıktı) Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil (Eski emniyet imamı), Sinan kod adlı Murat Karabulut (eski MİT imamı) yeni kurulacak istişare heyetinde yer olması muhtemel.



ÖRGÜT TAM DAĞILMAZ

Şu an için en güçlü de facto lider adayı olan Mustafa Özcan, örgüt içinde etkili ve karanlık bir figür. Kozanlı Ömer kod adlı eski emniyet imamı Osman Hilmi Özdil ve Sinan 'kod' MİT imamı Murat Karabulut Mustafa Özcan'ın adamlarıydı. Özcan'ın desteğiyle oluşturulacak kurul, örgütün bölünmesini ve dağılmasını önleme amacına matuf olacak. Yine de elbette bölünmeler, ayrılmalar ve fraksiyonlar olacak; ancak tam bir çözülme zor görünüyor. Çünkü FETÖ, milyarlarca dolarlık malvarlığı, insan kaynağı ile ABD için halen kullanışlı bir örgüt.

Mustafa Özcan, örgütte uzun süredir önemli roller üstlenmiş bir isim ve CIA ile olan bağlantıları nedeniyle Gülen'in son dönemlerinde, pandemiden bu yana FETÖ'nün gölge lideri. Çünkü Özcan, örgüt içindeki hiyerarşi ve finansal ağlar üzerinde büyük etkiye sahip. Ama dediğim gibi yine de tek başına bütün kadroları yönetme gücüne haiz değil.



YENİ İTİRAFÇILAR TÜREYEBİLİR

Birkaç cümleyle toparlayayım: Örgütteki post-Gülen dönemi iç kargaşa bir süre devam eder ama sonra saflar netleşir. CIA Mustafa Özcan'la çalışır, buna uyum sağlayamayan kadrolar dağılır. Şunu da unutmayalım: Gülen'in cenaze töreninde bile bütün organizasyonu Mustafa Özcan yaptı.

Bu arada tabii önümüzdeki süreçte yeni itiraflar, itirafçılar türemesi de muhtemel. Bunu görmek için de kâhin veya FETÖ uzmanı olmaya gerek yok. Ezcümle... Fetullah Gülen, ölümünden sonra Herkül'de duyurulduğu gibi ruhunun ufkuna mı (böyle bir betimleme FETÖ'cülerden başka kimseden de duyamazsınız!) yürüdü orası bilinmez ama örgütü FETÖ'nün bölünerek kendi ufkuna gittiği aşikâr.