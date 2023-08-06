‘Dolunay’ın ekonomiye katkısı!

Son yıllarda dünyanın pek çok yerinde yapılan dolunay gecelerindeki özel partiler ve DJ performansları ses getiriyor. Festival gibi geçen kutlamaların eğlence ekonomisine, kimsenin farkında olmadığı katkısı var. Peki, dolunay kutlamalarında bizde neler oluyor, etkinliklere ne kadar harcanıyor?

Gökyüzü bu ay, muhteşem bir görsel şölenle bizi selamlıyor! Son günlerde sosyal medya ve haberlerde dolunay etkinlikleri konuşuluyor ve hayranlık uyandıran bu doğa harikası dünyanın birçok yerinde kutlanıyor. Gökbilimciler, ağustos ayında iki muhteşem Süper Ay'ın göz kamaştıran dansına tanıklık edeceğimizi müjdeliyor. Geçtiğimiz salı akşamı gözlemlediğimiz ilk Süper Ay, çıplak gözle belki fark edilmese de, gökbilimcilerin yaptığı hesaplamalara göre, yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 oranında daha parlaktı. Dolunayın herkesin hayatında farklı bir etkisi var. Belki de bırakamadığımız bir şeyleri bırakma zamanı. İşte tam da bunu yaşayanlar bu doğa harikasını kaçırmamaya odaklanıyor. Efsanelerde, şiirlerde ve sanatta sıklıkla yer bulan dolunayın etkisi sadece mistik değil, aynı zamanda ekonomi ve eğlence sektörleri açısından da büyük bir önem taşımaya başladı. Tayland'da dünya çapında milyonlarca turisti çeken Dolunay Partileri düzenleniyor. Parti, 1985 yılından bu yana ayda bir gerçekleşen en büyük Tayland etkinliklerinden biri olarak biliniyor. Yunanistan müzelerinde dolunay kutlamaları yapıyor, Atina Akropolis Müzesi, Ulusal Arkeoloji Müzesi ve Selanik'teki Bizans Kültürü Müzesi, dolunayı kutlayan Yunan müzelerinden sadece birkaçı şehirde şenlik tadında geçen başka kutlamalar da oluyor.









EĞLENCE EKONOMİSİNE KATKI

Türkiye'de son yıllarda bu konuda oldukça başarılı. Örneğin salı günü dünyaca ünlü dj'lerin birçoğu dolunay kutlamaları için Bodrum'daydı. Dolunay için hasat mevsimi derler ya sanki herkes bırakmak istediklerini, kurtulduklarını kutlamak için dolunayın çıkış anını bekliyordu. Bodrum'da önce Oceanvs Orientalis ardından Rampue performans sergiledi. "Full Moon Vibes" partileri kapsamında ateş dansı ile ayın tam yuvarlak ve en parlak haline ulaşacağı dakikaları bir şölene dönüştürdü. Bu partiler için Z kuşağının, merakla beklediğini ve haftalar öncesinden hazırlandığı öğrendim. Dolunayda gerçekleşen etkinlikler ve partiler, eğlence ekonomisine farkında olmadığımız bir etki sağlıyor. Kutlamalar, müzik, dans, ateş şovları ve özel ritüellerle dolu geçen bir gecenin hazırlık aşamasını gelin birlikte inceleyelim.



Dilek fenerleri uçuruluyor

Dolunay zamanı belli bölgelerde dilek balonları uçuruluyor. Dilek balonları herkesin dileğini, balonun tam ortasındaki ufak mumu yaktıktan sonra gökyüzüne doğru bırakmalarıyla gerçekleşiyor. Bazı etkinliklerde dilek balonunun üzerine gerçekleşmesini istenilen dilek yazılıp gökyüzüne gönderilir. Bir batıl inanış ya da kültür değildir. Sadece yapılan organizasyonları renklendirip farklı bir ambiyans kazandıran bir kutlamadır bu. Gökyüzündeki görsel şölen görülmeye değer.









Mavi ay geliyor

Bu yıl ağustos ayında iki Süper Ay birden yaşanacak. Bunlardan ilki geçtiğimiz salı akşamı her zamankinden daha büyük ve daha parlak olarak gözlemlendi. Gökbilimciler aradaki farkın çıplak gözle çok belirgin olmasa da süper ayın yüzde 14 oranında daha büyük ve yüzde 30 oranında daha parlak olduğunu söylüyor. Bu ağustos ayı tek bir Süper Ay'la sınırlı kalmayacak. Üstelik, 30 Ağustos'ta dolunay dünyaya 357 bin 344 kilometrelik bir mesafeyle 1 Ağustos'takinden biraz daha yakın olacak. Bu, aynı ayda yaşanan ikinci Süper Ay olması nedeniyle "Süper Mavi Ay" adını alacak. Aynı ay içinde iki Süper Ay, gökyüzünü en son 2018 yılında süslemişti. İtalyan gökbilimci Gianluca Masi'ye göre bu olay 2037 yılına kadar tekrarlanmayacak.









DJ ve ateş şovları

Akyaka'da dolunay partilerinde oldukça iddialı bu yıl, Kite beach işletmecisi Öykü Yılmaz ile konuştuğumda ateş şovların 15 bin, DJ'lerin ise ortalama 1000- 1500 Euro aldığını söyledi. Bir gecede en az 3 DJ performans sergiliyor. Bu da demek oluyor ki DJ ve ateş şov toplam bir gece için maliyeti 100 bini aşıyor. Tabii organizasyon bedeli hariç. Bodrum'da bu rakamlar daha da yüksek dünyaca ünlü Dj'lerin 10 bin Euro hatta 50 bin Euro alanların bile olduğu konuşuluyor. Dolunay zamanı organizasyon sürecindeki harcamalar, birçok sektör için yeni fırsatlar yaratıyor. Yeme içme sektörü, özel kıyafetlerin hazırlanması, dolunaya uygun özel makyajın yapılması birçok alanda ekonomik hareketlenmeye sebep oluyor. Ateş şovları bu gecenin olmazsa olmazı sadece şov olarak da değil, büyük ateşlerin yakılması için özel geniş alanlar yaratılıyor. Bir gece boyunca yakılan odunun maliyeti 1 bin 500 TL... Festival makyajı yaptırmanın bedeli 500-1000 TL arasında yapan kişiye göre değişiyor.







Suyun içinde buluşma

Dolunay etkinliklerinden biri de havuz partileri, bu geceyi suyun içinde karşılamanın daha enerji verdiğini savunanlar ya denizde ya havuz partilerine katılıyor. Artık dolunay zamanı, suyun içinde gerçekleşen muhteşem etkinliklerle dolu. Z kuşağının bir temsilcisine "Neden bu geceyi suda karşılamak istediniz?" diye sorduğumda "Bedenim ve ruhum huzurla doluyor" dedi. Suyun içinde dans etmek de unutulmaz bir deneyim, su altında dans edin, müziğin ritmine kendinizi bırakın. Işığın o muhteşem yansımaları, sizi büyülü bir dünyanın içine çekecek, diyor Y kuşağından başka biri.









Dolunayı nasıl değerlendirelim

Dolunay zamanı herkesin birbirine sorduğu soru, bu özel geceyi nasıl geçirelim? Herkesin dolunayın etkisini algılayış biçimi farklıdır ancak bana göre sorarsınız, dolunay zamanları doğru kullanıldığında, olumlu hediyeleri olan bir zamandır. Enerjinize enerji katan şahane bir zamandır tam tersi de olabilir tabii modunuz düşükse o alanda da dibi görebilirsiniz o nedenle bu zamanı doğru değerlendirmek çok önemli. Dolunay çok büyük bir enerji akışı sağlar. Eğer öfkeliyseniz, daha da öfkeleneceksiniz, eğer mutluysanız, daha da mutlu olacaksınız. Astroloji dünyasında "Dolunay sakin kalmanın zamanıdır. Bırakın gitsin, zor anlarınızda derin nefesler alın ve diğerlerini hatalarından dolayı affedin. Önemli görüşmeleriniz varsa, bunları dolunayın iki gün sonrasına erteleyin. Bu zamanda olan her şey artacaktır unutmayın" diyor.



Ses terapisi

Dolunay gecesi öncesi yapılan ses terapileri de son günlerde oldukça popüler hale geldi. Bodrum Karakaya'da Cenk Sarkuş'un ses terapisi, dolunaya müthiş bir hazırlık. Sesin verdiği güçlü frekans insanların özgürleşmesine, kötü düşüncelerden uzaklaşmasını sağlıyor. Ses terapilerinin seansı birçok yerde değişiyor ancak ortalama 1000-2000 TL arasında.



Drone ışık gösterileri

Son yıllarda özel etkinliklerde yapılan drone ışık şovları izleyicilere unutulmaz deneyimler yaşatıyor. En son Miami'de şahit olduğum dev şovun bir başka versiyonu dolunay zamanı bazı mekanların planlamasına girdi. Dolunayın da şovun bir parçası olduğu dev bir ışık şöleni hazırlanıyor izleyiciler bir sahilde toplanarak bu özel gösteriyi beraber izliyor. Drone ışık gösterileri, senkronize ve koreografisi yapılmış drone grupları tarafından gerçekleştiriliyor. Maliyeti oldukça yüksek 100 bin doların konuşulduğu dev şölen piyasaya başka markaların girmesiyle eminim fiyatını düşürecektir.