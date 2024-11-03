Cannes bu mevsimde bir başka güzel

Fransa’nın Cannes şehri, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri büyülüyor. Siz de güneşin tadını lüks bir atmosferde çıkarmak, kırmızı halının büyüsüne kapılmak ve Akdeniz’in sunduğu tüm güzellikleri deneyimlemek istiyorsanız, Cannes bu mevsimde sizi bekliyor!

Akdeniz'in ışıltılı sularına uzanan palmiye ağaçları, masmavi gökyüzü altında parıldayan beyaz kumlar ve lüks yatların süslediği göz alıcı bir liman... Cannes, sadece bir şehir değil, bir rüya! Her yıl dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri büyüleyen bu Fransız Rivierası incisi, göz kamaştırıcı güzelliği, lüks yaşam tarzı ve elbette dünyaca ünlü film festivali ile adını tarihe yazdırmış bir şehir. Eğer siz de güneşin tadını lüks bir atmosferde çıkarmak, kırmızı halının büyüsüne kapılmak ve Akdeniz'in sunduğu tüm güzellikleri deneyimlemek istiyorsanız, Cannes bu mevsimde sizi bekliyor! Kalabalıklardan uzak, huzurlu bir Akdeniz tatili arıyorsanız, sonbahar tam size göre. Cannes, yaz kalabalıkları dağıldıktan sonra sakinleşir ve asıl büyüsünü bu dönemde sergiler. Sonbaharda, Cannes'ı ziyaret edenler gerçek güney Fransa tutkunlarıdır. İşte kasım ayında Cannes'da yapabileceğiniz en iyi şeyler:



NOEL PAZARLARINI KEŞFEDİN

Kasım ayında Cannes'da Noel pazarları kurulmaya başlar ve parıldayan ışıklar, tatil süsleri, el yapımı ürünler ve yöresel lezzetlerle şenlikli bir atmosfer sunar. Noel ruhuna girmek ve benzersiz hediyeler almak için harika bir yoldur.



YEMEK KURSUNA KATILIN

Kasım, Cannes'da bir yemek kursuna katılmak ve mevsimlik malzemeler kullanarak geleneksel Fransız yemeklerini nasıl hazırlayacağınızı öğrenmek için harika bir zamandır. Mutfak becerilerinizi geliştirme ve arkadaşlarınızı ve ailenizi etkilemek için yeni tarifler öğrenme şansınız olacak.









LÉRINS ADALARINI ZİYARET EDİN

Kasım, Cannes kıyılarının hemen açıklarında bulunan Lérins Adalarını ziyaret etmek için daha sakin bir zamandır. Yaz kalabalığı olmadan bu pastoral adaların doğal güzelliğini, tarihi yerlerini ve huzurlu atmosferini keşfetmek için bir feribota binebilirsiniz. Saint-Honorat ve Sainte-Marguerite adalarına kısa bir tekne yolculuğuyla ulaşıp tarihi keşfedebilir, adaların dingin atmosferinde doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Özellikle Saint-Honorat'taki manastırı ziyaret etmek bu mevsimde unutulmaz bir deneyim sunar.



ESTEREL MASİFİ'NDE YÜRÜYÜŞ YAPIN

Kasım, Cannes yakınlarındaki muhteşem bir dağ silsilesi olan Esterel Masifi'ni keşfetmek için harika bir zamandır. Canlı sonbahar renkleriyle çevrili ve sahil şeridinin panoramik manzarasının tadını çıkararak, iyi işaretlenmiş patikalarda yürüyüş yapabilirsiniz.



ORTA ÇAĞ'DAN KALMA KALELERİ ZİYARET EDİN

Bu müze, Cannes'ın tarihi ve kültürü hakkında bilgi edinmek için harika bir yerdir. Orta Çağ'dan kalma bir kalede bulunan müze, ziyaretçilerine hem eserler hem de panoramik manzaralar eşliğinde tarihi bir yolculuğa çıkartıyor. Müzenin koleksiyonunda bölgenin antik tarihine ışık tutan eserler arasında Ligurya ve Roma dönemlerine ait seramikler, heykeller ve diğer buluntular yer alıyor. Müzenin en dikkat çekici özelliklerinden biri, 12. yüzyıldan kalma kale kulesi. Ziyaretçiler kuleye tırmanarak Cannes'ın, Lérins Adaları'nın ve Esterel Masifi'nin nefes kesici manzaralarının tadını çıkarabilirler. Müze ayrıca düzenli olarak geçici sergilere ev sahipliği yaparak koleksiyonunu sürekli olarak zenginleştiriyor.









FİLM FESTİVALİ MEKANLARINI GEZİN

Cannes Film Festivali'nin büyüsünü yaşamak için, festivalin ikonik mekanlarını ziyaret etmeyi unutmayın. Palais des Festivals et des Congrès, kırmızı halının serildiği ve yıldızların yürüdüğü yerdir. Festivalin kalbinde yer alan bu binayı gezip, film gösterimlerinin yapıldığı salonları ve ünlülerin basın toplantıları düzenlediği alanları görebilirsiniz. Ayrıca, La Croisette boyunca yürüyüş yaparak, festival sırasında ünlülerin konakladığı lüks otelleri ve partilerin düzenlendiği mekanları keşfedebilirsiniz. Bu deneyim, sizi sinema dünyasının ışıltısına daha da yaklaştıracaktır.



YEREL LEZZETLERLE TANIŞIN

Yerel halkın alışveriş yaptığı Marché Forville, taze sebze, meyve, deniz ürünleri ve yerel tatlarla dolu. Bu mevsimde pazarı gezmek, Provence mutfağının zenginliğini deneyimlemek için mükemmel bir fırsat. Bir kahve eşliğinde yerel ürünleri keşfetmek oldukça keyifli olacak.



CANNES PLAJLARINDA SONBAHAR HUZURU

Havalar hâlâ ılıkken, Cannes'ın altın kumlu plajlarında güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Bu mevsimde plajlar çok daha sakin ve rahatlatıcı. Denize girmek belki biraz serin olabilir, ancak sahilde oturup dinlenmek ya da bir kitap okumak için ideal bir zaman.



VİLLA ROTHSCHİLD BAHÇELERİ'NDE ZAMAN YOLCULUĞU

Cannes'daki Villa Rothschild bahçeleri, tarihi dokusu ve yeşillikleriyle büyüleyici bir yer. Bu mevsimde renk değiştiren yaprakların arasında, huzurlu bir yürüyüş yapmak ya da bir bankta oturup etrafı izlemek harika bir deneyim. Bahçenin romantik atmosferi, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için birebir.



ESKİ ŞEHİR LE SUQUET'DE TARİHE YOLCULUK

Cannes'ın tarihi semti Le Suquet, bu mevsimde daha sessiz ve huzurlu bir atmosfere sahip. Dar taş sokaklar arasında dolaşmak, eski Cannes'ın ruhunu hissetmek için ideal.



BUTİKLER ARASINDA ALIŞVERİŞ KEYFİ

Cannes'ın alışveriş caddesi Rue d'Antibes, sonbaharda daha sakin bir atmosfere sahip. Şık butikler, ünlü markalar ve yerel tasarım dükkanları arasında dolaşmak ve alışveriş yapmak için mükemmel bir zaman. Kış sezonuna hazırlık yaparken, Cannes'ın modaya olan bakış açısını da keşfedin.



SANAT TURU

Şehrin dört bir yanına dağılmış galeriler, hem yerel hem de uluslararası sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. İşte Cannes'da sanat turunuza ekleyebileceğiniz bazı önemli galeriler:

1- Galerie Hurtebize: La Croisette'de yer alan bu galeri, post-empresyonistlerden çağdaş sanatçılara kadar geniş bir yelpazede eserler sergiliyor. Lanskoy, Buffet, de Vlaminck ve Vasarely gibi ünlü isimlerin eserlerini burada bulabilirsiniz.

2- Galerie Maeght: 20. yüzyıl sanatının önemli isimlerine odaklanan bu galeri, Picasso, Chagall, Miró ve Calder gibi ustaların eserlerini sergiliyor.

3- Galerie Alexandre Leadouze:- Çağdaş sanatın nabzını tutan bu galeri, genç ve yetenekli sanatçıların eserlerini keşfetmek için ideal bir yer. Resim, heykel ve fotoğraf gibi farklı disiplinlerden eserler burada sergileniyor.

4- Carré d'Art: Cannes Belediyesi'ne ait bu galeri, çağdaş sanatın farklı akımlarını temsil eden sergilere ev sahipliği yapıyor. Yerel sanatçıların eserlerini de burada görebilirsiniz.

5- Espace Miramar: Bu çok amaçlı kültür merkezi, düzenli olarak sanat sergilerine ev sahipliği yapıyor. Farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerini burada keşfedebilirsiniz.