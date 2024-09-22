Mısır’ın yeni cazibe merkezi Hurgada

Tarihi piramitleri ve tapınaklarıyla kültür turizminin gözde ülkelerinden olan Mısır, son dönemde deniz, kum, güneş tatili isteyenlere de göz kırpıyor. Ülkenin yeni parlayan yıldızı ise Kızıldeniz’in tüm büyüleyici atmosferini yaşamaya imkân sunan eski bir balıkçı kasabası Hurgada...

Mısır deyince aklına piramit gelenlerden misiniz? Çoğumuz öyleyiz. Milattan önce 3000 yılına dayanan artık sadece Mısır'ın değil dünya mirası haline gelmiş sembol yapılardan bahsediyoruz. Piramitlerin nasıl yapıldığı bugün bile hâlâ gizemini koruyor, bu yüzden büyük bir merakla dünyanın dört bir yanından bu tarihi yapıları görmeye her yıl milyonlarca turist akın ediyor. Piramitler orada tüm ihtişamıyla dursun, ben size piramitler dışında kalan Mısır'dan bahsetmek istiyorum. Tabi ki Önce aklınıza son yıllarda popüler olan Sharm El Sheikh geliyor farkındayım ancak, Hurgada adında son dönemin yıldızı en çok parlayan turistik sahil bölgeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Açıkçası Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı'nın bu bölgeye özel yaptığı ziyaretine davet almasam böyle bir şehirden haberim olmayacaktı. Başta büyük çekinceyle gittiğim şehirde yer alan Xanadu Makadi Bay, bambaşka bir deneyim imkânı yaşamamı sağladı.









NÜFUSTAN FAZLA TURİST VAR

Hurgada, 1905'te bir balıkçı köyü olarak kurulan ardından 1913'te petrol keşfiyle birlikte bir anda dikkatleri ve başta İngilizler olmak üzere yatırımcıları kendine çeken, sonrasındaysa eğlence ve turizm odaklı bir şehir haline dönüştürülmüş sevimli bir bölge. Sharm El Sheikh varken neden Hrugada'ya gideyim diye soracak olursanız, burası Sharm gibi sonradan inşa edilmiş suni bir şehir değil. Kendi özel tabiatı ve doğal sahiliyle tıpkı bizdeki Antalya Belek gibi bir destinasyon. Nitekim Sharm'da 75 bin yatak kapsitesi varken, Hurgada'da 100 bini aşkın yatak kapasitesi mevcut. 243 bin kişinin yaşadığı şehir sezonda 300 bin turisti ağırlıyor.









Küçük bir kasabadan 40 km'lik sahiliyle Kızıldeniz kıyısındaki en büyük tatil yerlerinden birine dönüşmeyi başaran Hurgada'nın öncelikli tercih sebebi kesinlikle plajları ve denizleri. Dalış ve şnorkelle yüzme, tekne gezintileri gibi birçok aktivite yapılabiliyor. Mercan resifleri ve Kızıldeniz'in zengin deniz yaşamı da turistlerin ve profesyonellerin merakını cezbediyor. Aynı şekilde turistler, rüzgâr sörfü, jet ski gibi çeşitli su sporlarını pratik etme şansı bulabiliyorlar. Bir diğer önemli tercih sebebi de tabii ki yakın çevresindeki tarihi yerler. Luxor ve Karnak Tapınakları'na yakın konumu Hurghada'ya bir cazibe katıyor.









MISIR'IN VENEDİK'İ EL GUNA

Mısır son dönemlerde turizmde büyük bir atağa kalkan ülkeler arasında yer alıyor. 2023 yılını 14,3 milyon turist ile kapatarak kendi rekorunu kıran Mısır'ın turizm gelirleri, 2024 yılının ilk yarısında 6,6 milyar dolara ulaşarak 2023 yılının aynı döneminde kaydedilen 6,3 milyar dolar geliri geride bıraktı. Bunda tabi ki Antik Kent ziyaretinin büyük payı var. Ancak Mısır'ı cazip kılan bir diğer unsur ise Kızıldeniz. Dünyanın en temiz denizlerinden birinde sadece yüzde 40'ı keşfedilmiş deniz canlılarıyla birlikte yüzmenin keyfi kelimelerle tarif edilemez. Yine aynı şekilde atv'lerle yapılan safari turu, deve gezisi ve bedevi köyünde yerlilerle tanışmak farklı ve unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Mısır'ın Venedik'i El Guna'yı da unutmamak gerek. Sessiz ve temiz olan özel güvenlikle girilen bu kasaba, kanallarla ayrılmış ve köprülerle birbirine bağlanmış birkaç adadan oluşuyor. 14 otel ve 3 marinanın yanı sıra, 2 bin 200 özel villa ve daire de seçkin kişiler yaşıyor.









UÇUŞ SAYISI ARTTI 250 BİN TÜRK TURİST HEDEFLENİYOR

TÜRKİYE'YE yurt dışından 2 milyon turist getirerek Avrupa'nın en büyük turizm gruplarından biri olan Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı'dan aldığım bilgiye göre, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin düzelmesi en çok onlara yaramış. Kamçı, 'İkili ilişkilerimizin normale dönmesi ve Türk vatandaşlarına yönelik seyahat prosedürlerinin gevşetilmesinin ardından 2023 yılında Mısır'ı ziyaret eden Türk turist sayısı bir önceki yıla göre üç kat artarak 140 bine ulaştı. Bu yıl, devam eden yoğun ilgiyle bu sayının 250 bine çıkması bekleniyor.' dedi. Bunda Türkiye'den uçuş sayısının haftalık 70'e çıkarılmasının da büyük katkısı var. Mısır turizminin yüzde 5'ini kendi gruplarının karşıladığını söyleyen Kamçı, sıcak iklimiyle 12 ay denize girilebilen bir ülke olduğu için özellikle Polonya gibi soğuk Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinden binlerce turist ağırladığını, en çok Alman, Rus ve İtalyan turistin tercih ettiğini hatta çoğu Avrupalının Noel ve yeni yılı burada geçirmek istediği için Mısır'ın popüler bir tatil destinasyonu olduğunu belirtti.