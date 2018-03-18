CEM SANCAR

Siz sansürün sadece resmi kurumlardan kaynaklandığını sanıyorsanız fena halde yanılıyorsunuz.

Gerçek ve harbi sansür sivil toplum denen cenahta görülür.

Mesela yayınevleri! Onlar bu işin -dokunulmaz- sabıkalılarıdır.

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