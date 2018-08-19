CEM SANCAR

İnsanları parasıyla, mal varlığıyla tanımlayan ve hiç de masum olmayan bir söz var:

Kaç paralık adamsın?

Hz. Musa kabilesinden ayrıldığında Allah'tan yüz çevirip altından bir buzağı heykeline secde eden, parayı tanrı eden o cahiliye ruhu var ya, işte onun geri dönüşü:

Paran kadar konuş!

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