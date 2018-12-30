CEM SANCAR

Toplumsal şizofreni, çoklu kişilik bozukluğu, kimliksizlik, bireyin yarılması ya da profanlaşma kavramlarını ne çok duyuyoruz, farkında mısınız?

Terapistlerin odalarını dolduran 'bipolar' dertten mustarip insanların -daha çok kadınların- sayısının bir izdiham kesp ettiğiyse aşikâr.

Profanlaşma; destek noktalarını, din veya ahlâkını, kutsallarını yitirmek demek. Biz buna lâkaytlaşma desek ziyanı olmaz.

Bireyimizin bu dağılışı, resmi Batılılaşma projelerinin tahribatı kadar, Muhammedî İrfanın yenileştirici enerjisinden mahrum oluşumuzun da bir sonucu.

Fakat irfanın olmazsa olmazı hür tefekkürün önünde, gözüne kan oturmuş adamlar var!

Hâlâ cemaat ve tarikat maskesi takmış bazı kişiler beğenmedikleri âlimlerin linç edilmesinden yanalar. Tıpkı 17. Yüzyılın bağnaz, selefi Kadızadelileri gibi. Hacı Bayram-ı Veli'nin yetiştirdiği Melami bilgelerin derilerini soydurtanlar gibi. Farklı fikir serdeden bir ilahiyatçı yazar için sosyal medyada 'katli vaciptir' diyebilme cüretini gösterebiliyorlar.

Bazı meseleleri yeniden tartışmak gerekiyor...

Yeni Muhafazakârlar hem bu semptomlara, hem de Özel Harp Dairesi adı altındaki Gladyoya çalıştığı iddia edilen Gülen ve Eygi meselesine, illa ki "hepimiz kullanıldık" diyen Dilipak'ın, "içinde olduğumuz komünizmle mücadele dernekleri neydi peki?" sorusuna ihtiram göstermeliler.

Hakaret hürriyeti demiyorum -troller yerinde otursunfikir hürriyeti temel hürriyet olmadan kimseye kalben huzur yok.

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