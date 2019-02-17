CEM SANCAR

Devleti yenilemek kolay mı öyle? Körkütük gecen kaç yüzyıldan sonra bir intibah kalbiyle.

Kuvvetli bir uyanış için, kuvvetli bir tefekkür gerekmez mi?

Durumlar peki niye böyle?

Şanın, şöhretin, makamın ışıkları yanınca, idealler filan hava cıva. İhale peşinde kolesterol taşkını nesilleri hiç söylemiyorum. 28 Şubat'ta ezilen devrimci Müslümanlar dışında birkaç müzmin yerli, kim kaldı kendi halinde?

İnşaatçılar orda, müteahhitler filan. Bir de inisiyatifsiz merasim aydınları. Şair Hasan Hüseyin, tören kuklaları demişti bunların şavrole modellerine.

Çocukları sınıf atlasın diye kolejlere yollayanlar, namaz niyaz da öğrensinler aman, buyurun FETÖ'cü okulların beyin yıkamalarına o zaman!

Bırakalım beyaz adamın lisanını şimdi, kendi felsefemizden ne var elimizde? 15 Temmuz daha dün orda. Bütün zayıf noktalarımızın listesi 'solukbenizlinin' elinde. Siz bana kendi irfanımızdan bir şeyler söyleyin. Neymiş, oksimoron bilmem ne!

Her şerde hayır, her hayırda şer işte.

Al sana diyalektik, zıtların birliği! Bizim hakikatimizi alıp içini boşaltıp bize sattılar, onu diyorum. Felsefenin zirvesi bizde ama düşünmüyoruz üstünde. Mesela: Olmaktadır olmakta olan! Senin görevin akıp duranı okuman. Oku derken banka hesaplarını oku demediler sana. Hayatı oku, vakti oku. Bu işler böyle.

İlerleme işi de öyle. Fabrikasyon besinlerle 500 kilo insanlar dolaşıyor gökdelenlerde. Obezite, şehvetin yeni biçimleri. Yaşasın alkolsüz Batılılaşma hadiseleri.

Lüks oto zincirleriyle gezintide neo-selefiler. Ama müctehidmiş zatıâlisi! Camilerde zırzır telefonlar. Dolma sarmak mı? İyyh ne iğrenç, AVM'lerde pizza partisi. Kızımızın örtünme kokteyli.

"Sühreverdî mi o da ne, herhalde moda defilesi!"

Dizi filmlerde doldur boşalt tarih dersi.

Cezeri'nin makinelerini bile ecnebilerden öğreniyoruz, neden?

Ömer Hayyam mı, sarhoş belli ki. Bilim adamı dersen inanmam vallahi. Gazâlî ne demiş, kâfir illa ki.

İbn Rüşd'e burun kıvır, sonra Batı medeniyetinin karşısında ezil. Batı da pek 'teknolocik abisi,' tekniği alırız, gerisi yanmaz kefen şeysi…

Harama uçkur çözmedi önceden, ama para akınca dağıldı bizimkisi.

Ağzını boru yapıp dil felcinde konuşan kızlar, kaşlarını aldıran delikanlılar. Yeni muhafazakâr sınıf mı desem, ne desem, 'Cukka'da selfi peşinde kendisi, Hat toplamakta ilerde para eder diye validesi.

Beyazları kötü taklitte yok, haddin hududun esamesi.

Herkes bunların farkında. Her taraf Adnan Hoca!

Ondan sonra panik atak dolar fırlayınca. Ne tipler gördük, tesettür tekstil moda. Döviz saldırısında Sözcü Gazetesine abone oldular topluca…

***

Bu bir geçiş süreci aklımızı başımıza alalım. Hiçbir şey bitmedi, yeni başlıyor daha. 'Kim en çok vurdu Kemalistlere' tezahüratıyla yürümüyor işler. Biz can kuşumuza, şu 'Usul Devrime', bu kan ter içindeki değişime bakalım. Nasıl düzenlenecek bu Nev-Düzen? Kimler kimlerle birlikte?

Eski sistem yıkıldı, yeni devlet konumlanıyor. Kolay mı öyle?

Şerde hayır, hayırda şer. Çok şey var öğrenecek eski devletle kapışıp kafası gözü yarılanlardan. Zıtların mücadelesi ve birliği.

Açın kapıları, açın! Bitsin bu 'sırtını dayama' sızakisi…