CEM SANCAR

Beşer, merhametin zarafetiyle insan olur. Yoksa mütemadiyen barbar!

Kavram aslında netameli. 'Barbarlar' bilindiği gibi kendini merkez ilan eden Avrupa'nın, dışındaki tüm halkları barbar ilan etmesiyle tanınır.

Batı uygarlığı sanıldığı gibi sadece Müslümanları, Türkleri barbar ilan etmemiştir. Amerikan yerlileri Kızılderililer de barbardır. Astragotlar da, Afrika da.

Antik Yunan anlamadığı lisanları 'kekeleme' olarak görmüş ve 'barbar' demiş. Sonra Romalılar Saksonyalılara, elbette Hunlara.

Barbar meselesi oradan geliyor.

Yani kaba milliyetçiliğin bu egoist, giderek vicdansız halini, kökünü bilmeden kavramlar üstüne düşünmek imkânsız.

Batı bilincinin kökünde 'barbar' denilen bir 'öteki' daima var.

Tabii bugünkü modern küresel dünyanın madde perestliğine, İslam fobisine bakarsak, bundan ileri barbarlık mı var?

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