CEM SANCAR

Yaz kış, her gün adada minik, kısa adımlarla yürüyen o adamın hikayesini öğrendiğimde bir kere daha bazı hesapların şu veya bu şekilde bu dünyada kesildiğini anladım.

Yükseklerde yaşamak, düşmek söz konusu olduğunda fena kanatıyordu. Diğer taraftan kendi yağıyla kavrulanların, küçük hayatlar yaşayanların varlığı da birçoğu için tuhaf bir şakaydı...

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Geçen bir arkadaşım söyledi, ben bile inanmadım, 30 yıldır yazıyorum! Bir ara 28 Şubat toz dumanında yıllarca ücretsiz izne çıkarıldım. Gerçi hayatımı zorlaştıran general takımı geç de olsa dersini aldı almasına da...Sivil takım için biliyorsunuz, her dönem keyifler keka!Elimden gazetecilik alınıp tersoluğa mahkûm edildiğimde ne oldu derseniz, şu oldu:Bileğimde başka bilezikler olduğunu fark ettim. Lokanta açtım, tuvaletlerini temizleyerek pansiyon işlettim, film seti kurdum, reklam filmlerinde yönetmenlik hariç, her işin sorumluluğunu aldım.Kitaplar yazdım. Alın teriyle kazanılan paranın bereketine hayran kaldım...

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