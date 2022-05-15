CEM SANCAR

Beyaz Adam ırkçı bir zorbadır. Bu bir Robinson kafasıdır. Biz istediğimiz kadar ona benzemeye çalışalım özünde hepimiz Cuma'yız. Bunu bilmeliyiz..

Hikâyeyi herkes bilir. Bir gemi kazasında ıssız adaya düşen Robinson Crusoe, adada hayatta kalmaya çalışırken gün gelir, ada sakini bir yerli ile karşılaşır. Karşılaştığı -isme dikkat- Cuma adındaki munis ve elbette esmer yerliyi vahşi, ilkel ve putperest olarak görüp önce kendine uşak eder ve sonra İngiliz kafasıyla kendi kibir dinini, yargılarını aktarmaya, her sömürgeci gibi 'eğitmeye' çalışır. Formatlamak ister. Çünkü O kendini tanrı zanneder. Beyaz, Hristiyan, Anglosakson bir tanrı. Irkçı asabiyetiyle Cuma'nın beynini yıkamak, geleneksel kültürünü unutturmak, onu küçük bir Robinson haline getirmek için uğraşır...

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Robinson Crusoe'yu yazan Daniel Defoe, 12. Yüzyılda İbn Tufeyl tarafından Endülüs'te kaleme alınan Hay bin Yakzan'ı intihal etmiş, araklamış ve İngiliz tekbenciliğine benzetmiştir.

Robinson kafası yaşayan bir kafadır. Dünya bunun örnekleriyle doludur. Geçende gazetelere düşen bir habere bakalım:

Kızılderili çocuklarının zorla alıkonulduğu Amerikan yatılı okullarında ilk defa yapılan federal araştırmada, şu ana kadar 53 farklı alanda 500 gizli mezar bulunmuş ve yetkililer sayının artabileceğini söylemişler!

Araştırma raporunda, Kızılderili çocuklarını asimile etmek amacıyla açılan 400'den fazla okul, 19. Yüzyılın başlarından başlayarak, Kızılderililerin topraklarından sürülmesiyle aynı zamana denk gelen 150 yıl boyunca faaliyet göstermiş.

Oklahoma, Arizona ve New Mexico'da olmak üzere 37 eyalet ve bölgede faaliyet gösteren bu okul adındaki toplama kamplarında, Kızılderili çocuklarının kendi dilini konuşmaları yasaklanmış, onlara İngilizce isimler verilmiş, saçlarını kısaltmak ve zorla çalıştırılmak da dahil sistematik kimlik değiştirme baskısı uygulanmış.

Bu okullarda yetişen ve hayatta kalan insanlar; çocukların kendi dillerini konuşması veya geleneksel kültürlerini uygulaması durumunda, hücre hapsi, hakaret, kırbaçlama, aç bırakma, dayak ve kelepçeleme gibi işkencelere maruz bırakıldıklarını anlatmaktalar.

Mezarları ortaya çıkmakta olan çocuklar işte o zulüm görmüş Kızılderili çocuklar...

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Robinson zihniyeti halen diri, yaşayan bir zihniyettir, onu diyorum. Ve bütün coğrafyalarda olduğu gibi o üstenci beyin bizim gibi ülkelerde de medeniyet getiriyoruz diyerekten kendi Robinsonlarını üretmiş, Robinsoncuklarını yaratmıştır.

Bu yaşam formunun gözünde Anglosakson olmayan herkes, Doğulular, Afrikalılar, Araplar, Hintliler, Müslümanlar Cuma'dır. Tembeldir, cahildir, ilkeldir, gericidir, uşak karakterlidir. Elden geçirilmelidir...

Yani 'Robinson Yaklaşımı'na göre, beyaz adam insandır, diğerleri küsurattır.

Irkçılık bu noktadan çıkmıştır. Hitler gibi bunu bir katliama dönüştürenler asıl yüzünü aşikâr etmiştir. Fakat aslı bir İngiliz yapımıdır...

Ondandır bu Robinson kafasını taklit edenler; yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı bıdı bıdı hep aynı şeyleri söyler dururlar. Bir zamanlar Türk-Kürt, Alevi- Sünni düşmanlığını kışkırtanlarla aynı zihniyettir bunlar.

Bu kafa bize ait değildir. Biz, ırklar ve dinler şenliğini Osmanlı Barışı şemsiyesi altında yaşayan görkemli bir mazinin çocuklarıyız. Robinson'un içimize akıttığı ırkçı zehri, Heidi'nin çıplak ayaklarıyla, Kızılderili çocuklarıyla, ülkesinden sürülmüşlerle el ele, hep birlikte ayağa kalkıp atmalıyız:

Hepimiz Kızılderili'yiz, hepimiz Cuma'yız...

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Konut Çağrısı:

SABAH Günaydın yazarı Mevlüt Tezel'e katılıyorum. Devletimiz, Almanya'nın yaptığı gibi bir konut kamulaştırması yapmalı. Defterdarlığın ortak olduğu Beyoğlu Hanlarından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetimdeki binlerce binaya, Anıtlar Yüksek Kurulunun tapusuna arkeoloji şerhi koyduğu apartmanlara kadar bir kamulaştırma yapıp mülksüz insanlara, tapusuz sanatçılara, âlimlere, ihtiyaç sahiplerine mâkul koşullarla kiralamalıdır. Bu, kök medeniyetimizde yeri olan en insani yaklaşımdır...