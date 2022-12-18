CEM SANCAR

Hâlâ sağcı-solcu meselesi konuşuyoruz. Ya da İslamcı-modernist. Bitmedi gitti şu 19. Yüzyıl ideolojilerinin tortuları.

Statükoculara, içe kapanmacılara solcu deniyor, devleti yeniden konumlandırıp dışa açılımcılara sağcı...

Hay bin kunduz!

Tam ters anlamlarda gidiyor mesele. Çünkü eski alışkanlıkların korteksimizi karartan, dibe çöken lıh beynimizin elektron alıverişini engelliyor. Beyni zorlamak yerine omurilikten ezber klişeleri döküyoruz ortalara.

Hayat böyledir, kolayına kaçılır işin. İslam düşmanı edep fakiri ateistlerin cehaleti ile, İslam hikmetini-felsefesini gömmek isteyen selefi bönler, benzer çengellerle bağlıdırlar birbirlerine.

İşin kolayına kaçan daima lafızda kalandır. Yüzeysel olanın cevizin kabuğunu kırıp içerdeki hikmeti tatması nâmümkündür.

Vicdanlı Ate'ler var mıdır? Vardır ama bizim ülkemize pek görülmezler. Bir de şu vardır, fanatik ruhban amigolar, selefilere atar savururlar da bakmayın siz! Paltoları aynıdır.

Paltoyu sıyırdığınızda altından Yunus Emreleri bitirmek isteyen bir tip önünüze, "Bööö!" diye fırlamıştır...

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Pedofili nedir? Halk arasındaki adı sübyancılıktır. Pedofili, yaşlı bir kimsenin çoluk çocuğu cinsel açıdan çekici bulması ve azgınlığının çocuklara yönelmesi, psikoseksüel hastalık, diye geçer sözlüklerde. Ya da büyük insanlık ayıbı!

Batıda bu suçtan sabıkalı olanlar listelenir. Hadım edilir. Okul ve parkların çevresinde dolaşmaları yasaklanır. Bu hastalığı normalleştirmek isteyenlere bakmayın siz! Çocuğun özgür seçimi falan gibi insanın içini acıtan gerekçelere sığınan kurnaz bir grup daima var olmuştur. Olmuştur da bunlara beddua da okunmuştur...

Küçük çocuklarla evlenmek denen şey de bunun ibretlik örneğidir. Ergin bir yaş sınırı daima vardır ve kadınlarına söz hakkı tanımayan bir cemiyet çürük cemiyettir. Kız çocuklarına böyle davrananlar peygamber efendimiz tarafından şedit tokatlarla eleştirilmiştir.

Lût Kavmi üstüne anlatılanlar da bunlardır. Mesele sadece kendi cinsiyle ilişkiye girmek değildir. Tenkit edilen, insanın hayvani arzularının gemini kendi boynuna geçirmesi, hayvanlaşması, azması ve o galeyanla şehvet kuyusuna düşüp delirmesidir.

Bu günaha işaret edilmiştir...

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Azgınlık eğilimi, insanın başındaki en büyük belâdır. Pedofili, sübyancılık sadece yasalarla da önlenemez. İnsan var olduğu sürece cerahatle akan bir yeraltı nehridir bu. Bu mevzu Hakk ve hakikat çevresinde olduğu gibi sosyal psikoloji, dip gelenekler açısından da konuşulmalıdır.

Hay bin kunduz!

'Azgınlığın' ortak bir tanımı artık yapılmalıdır...