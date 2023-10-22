CEM SANCAR

Cumhuriyetin kaçıncı yılını kutluyorduk? 100. Peki Filistin kaç yıldır işkence altında? 75!

Yazıyla yetmiş beş...

Filistin'i düşündüm. Eğer ben bunca yıl ailemle birlikte kan ve gözyaşı içinde böyle bir zulme maruz kalsaydım, ne yapardım? Hissiyatım ne olurdu?

Öyle bacaklarını sehpaya uzatıp telefon elinde atıp tutmaya benzemez o işler. Sürekli etrafında insanlar ölüyor. Sürekli sürgün, sürekli işgaller, sürekli yerleşimci denen istilâcıların köyünü basıp tanıdıklarını vurması, evlerini yıkması. Sürekli aşağılanma...

Açlık susuzluk kimsesizlik. Böyle yaşıyorsun 75 yıldır. 75 yıldır anan ağlıyor, o da hayatta kalmışsa tabii. Bir enkazın altında kalmamışsa, bir kurşun parçalamamışsa sürmeli gözlerini. Anan ağlıyor anan...

Dünyanın gözü önünde ırkçılığın, bir beyaz faşizmin; Batı uygarlığının tepe noktası Hitler'in elinde öle öle ona benzeyen, onu taklit eden karanlık gölgenin zulmündesin.

75 yıldır seni her gün bombalıyorlar. Her gün.

Karşında; Amerikan seri katilleri, İngiliz karındeşen Jack'leri, Alman sapıkları, seni bıçaklayıp duran organize bir çirkef. Yanıp yakılıyorsun 75 yıldır...

Karşında parfüm manyağı adamlar, tayyörlü şirret kadınlar.

Sıyırın onların maskelerini, maskelerin altında yedi başlı bir ejderha. Yanmış, kömür olmuş insanlar fosfor bombalarıyla alev aldığında el çırpan o rezil vampir...

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Sıyırın o İsrail'i aklayan bizim kızın görüntüsünü mesela, bakın altından çıkana. O kokuya. Mideniz sağlamsa tabii...O Youtube bastıbacağının silin bıyık makyajını, kazma dişli alelacayip bir yaratık çıkar karşınıza. Depremde görmediniz mi? Ya da başka şeylerde? Gölgelerinde gizlenir asıl kişilikleri bunların. Onun için 75 yıldır ezilen kara gözlülere, "topraklarını açgözlü dedeleri sattı" diyebilirler rahatça. Asıl karakterleri odur. İşgalci bir İngiliz. Müslüman düşmanı bir yobaz.Filistin'in harabeleri üstünde zıplayıp bağırabilirler, Hamas terörist diye. Çünkü aynı şeyi FKÖ'ye yapmışlardı. Gerçek hâlleri budur. Bebek ölümleriyle dalga geçen bir kuyruklu maymun.Burada aynı şeyleri seçilmiş Müslüman siyasetçilere yapmadılar mı? Onlara terörist demek için kaba etlerini yırtmadılar mı? Gezi de "arkadaşlar yakın yıkın BM ülkeye el koysun" demediler mi? Boğaz köprüsünde tamirci çıkarlarına tanklarla ateş etmediler mi?Mevzu şu: Osmanlıyı yıktılar ama İslam'ı yıkamadılar. Osmanlının dağılmasına onun için "gericilik yıkıldı" dendi. Kimin teziydi bu?

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Ne diyor "Özgür Dünyanın" hegemonları: Hamas terörist, Filistinliler hayvan bile değil.Ah. İçimizdeki o ah. Lailaheillallah...Osmanlının devlet aklı dağıtılınca başına geldi ne geldiyse buraların. Müslümanların, Arapların, İran'ın, Afganistan'ın. Bin yılda birikmiş yönetim becerisinin medeniyet kokan elleri kesilince oldu bütün olanlar. Adamlar hastane yaktılar. Bebekler. Binlerce ölüm. Her ölümde parti verdiler kadehler elde.İsrail faşizmi öyle cesaret aldı İngilizce konuşan psikopatlardan.

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Evet, Müslümanların iç yakan durumu, ama asıl Filistin! Orada büyüseydim, orada yaşasaydım, diye sordum kendime. Ha?Kalbime sordum. "Cahille ve kim olursa olsun kan bürümüş gözlerle irtibatı kestik. Biz öldürmeye değil yaşamaya ve yaşatmaya geldik. Ama Allah kimseyi böyle bir zulümle imtihan etmesin!" dedi bana...Düşündüm. Kız kardeşim ayak ucumda yüzü parçalanmış yatarken, tel örgünün ötesinde rock etkinliği düzenleyenlere, "Edepsizler" diyerekten kafamı mı çevirirdim sadece?Müslüman demokrat bir ülkede atıp tutmak kolay. Böyle klavyeler elimizde, kahveler dibimizde. "Borsa da düştü birader" diyerekten, gevrek gevrek...

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Gazze'de direnen tüm örgütler, istisnasız akrabam olurdu benim, orada yaşasaydım. İnsanlığımı sınava çekerdim. Şu cehennem zebanilerine kim direniyorsa can kardeşim olurdu. Kan kardeşim.Yazının burasında, şu lânet Siyonist cephenin alayına söylemek isterim:Terörist sizin dedenizdir, terörist sizin babanızdır...