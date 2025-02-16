CEM SANCAR

Telefona yazmaktan bir sürü insanın parmaklarına felç inmiş. Geçen gün benim yaşlarımda bir adam gördüm parmakları tutulmuştu, o söyledi. Z kuşağı falan yok yani, topumuz birden kapıldık gidiyoruz, onu demek isterim.
Annem 10 parmak daktilo ustasıydı, bana da öğretti ama ben iki parmak yazıyorum. Böyle anlarda Selim İleri'yi düşünürüm. Tek parmak yazıyormuş. Düşünsenize bir roman tek parmakla nasıl biter? Büyük ihtimal romanlarını temize çeken asistanları vardır, var mıdır, bilmiyorum.
İki parmak yine iyi...
Q klavye kullanamıyorum. Bir ara denedim, başımın sağ tarafına ağrı girdi, bıraktım. Hem niye? F klavye bizim alfabemiz, ne gereği var. "Kültürel vesayet" laflarından da bıktık usandık. Sen önce şık F klavyeler üret birader, sonra konuşalım vesayeti. Mesele İngilizce değil mesele İngilizceye teslim olmuş, kendi dilinden kopmuş kuşaklar meselesi...
***
Sonra bilgisayardaki sözlükler hadisesi. Microsoft'un seçtiği sözcüklerle yazıyoruz. Bir kelimenin üstüne tıklayın, açın eşanlamlıları, al sana Windows cehaleti. Bill Gates'in Türkiye şubesi neyi kabul ederse o. Omuriliğimizde bir sömürge valisi...
Bilahare dırdır kültürel iktidar. Sen önce kendi sözlüğünü, şöyle en az 60 bin seçkin kelimeyle modernize et. Yeni Türkçesi, Osmanlıcası, halka mâl olmuş kelimeleri, mutedil argosu dijital bir sözlük yapıp bilgisayar kullanıcılarına dinamik bir yazılım olarak gönder. Sözlüklerine eklesinler.
Bunu yapalım, ondan sonra çok gerekiyorsa konuşalım kültürel iktidar hadisesini...
Bu sızlanmacı ve dahi statükocu aydın takımından da gına geldi hepimize. Hem dilimiz şöyle oldu, böyle oldu derler, hem gençlik 200-300 kelimeyle konuşuyor, battık bitik derler, ama tek bir çözüm önermezler. Hımbıl bir sızlanma.
Adam senin karşına dev bir İngilizce sözlükle çıkıyor, sen 3000 kelimeyle savaşıyorsun. O da çaba gösterirsen 3 bin. Çatır çutur yerler seni.
Osmanlı Türkçesini modern Türkçeyle harmanlamamız lazım. Halkın kullandığı ve arınmış kelimeleri dışlamamamız lazım. Kelimelerimizin köküne ve çağrışımlarına inen bir Etimoloji Sözlüğümüz olmalı herkesin dijitalinde. Bilgisayarlarda yazıyoruz, orayı onların seçtiği değil bizim tanzim ettiğimiz bir teknolojiye dönüştürmeliyiz.
İyi de bu görev kimin?
***Bunu geçtiğimiz yıllarda da yazdım, tıs çıkmadı. Geçende Kültür Bakanlığından bir danışmana aktardım, bakın dedim Kubbealtı Sözlüğü var, etimoloji üstüne en az iki mecra var, oradan başlayabiliriz dedim.
***
***Dil, kültürün istiaresi. Milletin veraseti. Ve en önemlisi: İnsan, biliyorsunuz Rahmanın mukaddes kelimesi.