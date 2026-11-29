"Lüküs hayat, lüküs hayat / Bak keyfine yan gel de yat."

Şişli eski belediye başkanı hakkında ayyuka çıkan dehşetengiz skandalların merkezi olan bu semte, gelin bir elektron mikroskobu dayayalım.

19. yüzyılın ortalarında Şişli, ıssız bir av sahasıydı. Yine modern bir "av sahası" olarak bugüne kalacaktı...

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1870'teki Büyük Pera Yangınından kaçan Levantenler, gayrimüslimler ve varlıklı aileler, Pangaltı ve Şişli civarında kâgir binalar inşa etmeye başladılar.

Sultan Abdülmecid ve II. Abdülhamid dönemlerinde Şişli ve çevresi, Osmanlı'nın modernleşme vitrini hâline geldi. Semte kimliğini veren Mektebi Harbiye, Mustafa Kemal'in de eğitim gördüğü bir merkezdi. II. Abdülhamid, bölgede ülkenin ilk çocuk hastanesini (Şişli Etfal) kurdu. 1911'de 31 Mart Vakasının şehitleri için İttihatçılarca dikilen Abide-i Hürriyet ise semte ilk mide spazmını yaşatmıştı.

Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Şişli, İstanbul'un en gözde yerleşim alanlarından biri oldu. 1930'lardan itibaren Art Deco ve Erken Cumhuriyet üslubuyla yüksek tavanlı yapılar inşa edildi. Doktorların, yazarların, sanatçıların, Levantenlerin, Ermeni ve Musevi yurttaşların yoğunlukla yaşadığı Şişli-Nişantaşı-Teşvikiye hattı, Peyami Safa'nın "Fatih-Harbiye" romanındaki gerilimde Batıcıları temsil eden bir kutuptu.

Lüküs Hayat opereti bu dönemi anlatır:

"Şişli'de bir apartıman / Yoksa eğer halin yaman

Nikel-kübik mobilyalar / Duvarda yağlı boyalar..."

Lüküs Apartımanlar, önce "Zula Evleri"ne, sonra ucube gökdelenlere dönüştü. Varlık Vergisi ve 6-7 Eylül olaylarıyla başlayan acılı yıllar 1990'larda kılık değiştirdi. O yıllarda Cihangir, Kazancı Yokuşu ve Tarlabaşı hattında yaşayan translar ve fuhuş sektörü Beyoğlu'ndan çıkmaya zorlandı. Bu kesimler, hemen yanı başlarındaki Şişli'nin arka mahallelerine aktılar.

Tenhalaşan ve kiraları düşen geniş apartman daireleri hem birer sığınak hem de yasadışı işlerin mekânı oldu. Geceleri ana caddeye inen "ten ticareti," mafyöz hesaplaşmaları ve uyuşturucu trafiğini beraberinde getirdi. Asayişsizlik, semtin eski orta-üst sınıf sakinlerini kaçırttı. Mülklerin daha da ucuzlaması, mâlum odakları emlak imparatorları yaptı...

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90'lı yıllarda yeraltı dünyasının Şişli hattını mesken tutmasının en önemli sebeplerinden biri de mafya literatüründe "Zula Evleri" ya da "Gaybubet Evleri" diye anılan, kanun kaçaklarının saklandığı mekânlara elverişli olmasıydı.

Kurtuluş ve Pangaltı'nın birbirine açılan dar sokakları tam bir labirent görünümündeydi. Dönem apartmanlarının çoğunda hem ön caddeye hem arka sokağa açılan çift girişler, gizli bahçeler veya bodrum bağlantıları bulunuyordu. Eski Rum ve Ermeni ustaların inşa ettiği kalın duvarlı taş binaların gardırop arkalarına gizlenmiş sahte bölmeler, çatı katı ve kiler geçişleri kusursuz saklanma alanları sunuyordu. Osmanlı-Cumhuriyet modernleşmesinin ışıltılı vitrinleri, artık firarilere açılan tekinsiz arka kapılarıyla meşhurdu.

Sakin mahallelerde yabancılar hemen dikkat çekerken, 90'ların kaotik Şişli'sinde bu neredeyse imkânsızdı. Kimse yan daireye kimin girip çıktığını sorgulamıyordu...

Bu evler asla sabıkası olanlar adına tutulmaz, "temiz" isimler üzerine kiralanırdı. İçeride gündüz perdeler açılmaz, ışıklar dikkatli yakılır ve erzak 24 saat açık bakkallardan gece yarısı alınırdı. Ayrıca kapıcılara ve mahalle esnafına "sus parası" ödenerek, sivil polisleri haber veren bir erken uyarı sistemi kurulurdu.

26 Mart 1989 yerel seçimlerinde SHP'den Şişli Belediye Başkanı seçilen Fatma Girik, sinemadaki "Erkek Fatma" imajıyla koltuğa oturdu. Ancak belediye bürokrasisini ve yerel tezgâhları bilmeyen bir sanatçı olarak 90'ların kurtlar sofrasına düşmüştü. Kullanıldı ve itibarı yerle bir edildi. Çöp dağları, imar ve ihale yolsuzlukları basına sıkça yansıdı.

1994–1997 arasındaki ANAP-Gülay Aslıtürk dönemi, en büyük yolsuzluk dosyalarından biriyle sonuçlandı. Naylon faturalar, hayali temizlik ihaleleri ve belediye kasasının boşaltılmasının ardından Aslıtürk Londra'ya kaçtı. Geride icralık bir belediye enkazı kaldı.

Biri gidiyor, diğeri geliyordu...

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Mustafa Sarıgül, 1999'da DSP'den seçilerek 15 yıl sürecek mutlak bir iktidar kurdu. 2000'li yıllardaki inşaat patlamasının merkez üssü Şişli oldu. Mecidiyeköy-Esentepe hattı denetimsiz bir gökdelen ve plaza kuşağına teslim edildi.

Sarıgül dönemi boyunca pek çok imar yolsuzluğu gündeme geldi. Hakkında çeşitli davalar açıldı. Ancak iddialara göre gazetecilere verdiği maddi destek, medyatik PR ve semtin genetik kodlarıyla kurduğu irtibat sayesinde 2004'te CHP'den yüzde 65'lerle seçildi. Sınırsız bir servete konduğu konuşulan Sarıgül'ün Deniz Baykal'a karşı başlattığı genel başkanlık mücadelesi, Baykal'ın onu rüşvetle suçlaması ve 2005'te partiden ihraç edilmesiyle son buldu.

Fakat o, 2009'da DSP'ye dönüp yüzde 54'lerle yine belediye koltuğuna oturdu.

Emlak değerlendikçe Şişli'nin arka sokakları gibi yeraltı dünyası da dönüşüyordu. Mafya artık inşaat işindeydi. Eski taş binaların yerini yüksek bedelli rezidanslara bırakmasıyla birlikte, 90'ların hem o karanlık sokakları hem de illegal zula evleri temize çekildi.

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Şişli, örtbas edilmiş mafyöz bir talan ve "dönüştürme" hikâyesidir. Bu semt, gayrimeşru yöntemleri içselleştirmiş, talancı bir geleneği temsil etmiştir.

Lüküs Hayat'ta anlatılan Şişli'deki "Apartıman" esasen çok ah aldı. Ve dahi kasvetli bir alacakaranlık ona işte oradan miras kaldı...