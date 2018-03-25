Sanal klavye savaşları başladı

Fiziksel klavyeler bitti ama sanal klavyelerde yarış yeni başlıyor. Artık akıllı telefonların veri toplayan kara kutusu sanal klavyeler. Türk Telekom’un geliştirdiği TAMBU’da klavye üzerinden bankacılık ve alışveriş işlemleri tek tuşla yapılabilecek

Microsoft Cortana, Amazon Alexa, Apple Siri, Google Asistan derken sesli komutlardaki yarışa artık klavye yarışı da eklendi. Emojiler, kolay hatasız yazım ve yapay zekanın da dahil olduğu klavye yarışı neredeyse sesli asistanlar kadar önemli. Türk Telekom'un da TAMBU ile dahil olduğu klavye yarışında sesli komutlarda rakiplerinin gerisinde kalan Microsoft, küresel rekabette SwiftKey ile öne çıkıyor.

MICROSOFT ALDI

Şimdi klavyeler kullanıcıların yaşam tarzına göre yeniden tasarlanıyor. Artık tek hareketle emoji ve GIF dosyalarına ulaşım olanağı sunuluyor. Microsoft tarafından Nisan 2016'da satın alınan ve tamamen ücretsiz şekilde kullanılabilen SwiftKey Klavye, bugüne kadarki en büyük güncellemesini duyurdu. SwiftKey'in 7.0 güncellemesi, pazar lideri klavye uygulamasına araç çubuğu, yapışkanlar ve koleksiyonlar gibi önemli yeni özellikler katıyor. Takvim paylaşım özelliği de yakında eklenecek.

TAMBU İLE KISA İŞLEM

Türk Telekom'un yatırım yaptığı TAMBU'da klavye üzerinden bankacılık ve alışveriş tek tuşla yapılabilecek. Böylece klavye üzerinden pek çok uygulamaya erişim sağlanacak. Aslında sanal klavyenin kişiselleştirme ve güncelleştirme yeteneklerinden dolayı rekabet artıyor. Sanallaşan klavyeye olan ihtiyacımız da artıyor. Bir kişiye meşgulken erişmenin en kısa yolu nasıl anlık mesajlarsa, uygulamaların kısa yolu da sanal klavyeler olacak.

350 MİLYON CİHAZDA KULLANILIYOR

Dünya genelinde 350 milyondan fazla cihazda aynı adlı yazılımıyla yer alan, sanal klavyede pazar lideri konumunda olan SwiftKey, Microsoft tarafından Nisan 2016'da satın alınmasından bu yana en kapsamlı güncellemesi olan SwiftKey 7.0'ı duyurdu. Mobil sanal klavye yazılımının yeni sürümü, önceki sürümleri gibi Android ve iOS işletim sistemlerinde tamamen ücretsiz olarak kullanılabilecek. Düzenlenen yapışkanlar istendiğinde kayıt edilebiliyor. Araç çubuğundaki iğne simgesine dokunarak erişilebilen koleksiyonlar altında depolanan yapışkanlara sonradan erişmek mümkün. Koleksiyonlar, kişiselleştirilmiş ve favori yapışkanları depolamak için uygun bir alan sağlarken, düzenlenmiş fotoğrafların ve medya dosyalarının da sonradan birçok uygulama içinde kullanılabilmesine aracılık ediyor. SwiftKey, yazılımının son güncellemesiyle takvim paylaşım özelliğinin de yakında duyurulacağını açıkladı. Bu özellik, birkaç dokunuşla ortak bir takvim randevusu oluşturmayı sağlayacak.

EMOJİ VE GIF'SİZ PAYLAŞMIYORUZ

Yeni güncelleme ile SwiftKey, var olan Merkez (Hub) özelliğini araç çubuğu ile değiştiriyor. Araç çubuğu özelliği Android ve iOS'ta sözcük tahmin çubuğunun solundaki + işaretine dokunarak açılabiliyor. Yeni özelliklere de hızlı ve kolay erişim sağlıyor. SwiftKey 7.0 güncellemesi ile yazılıma eklenen özelliklerden birisi de yapışkanlar. Bu özellik mesajlara kişisel bir hava katmayı sağlıyor. Sistemde yüklü olan bazı yapışkanlar gönderilmeden önce düzenlenebilirken, Microsoft'un özel yapışkan paketleri de yakında kullanıma açılacak. SwiftKey'in otomatik düzeltme, akış ve sonraki sözcük tahmini gibi çekirdek özellikleri hızlı, kolay ve doğru bir yazım sağlıyor. Bugün eklenen özellikler, SwiftKey kullanıcılarına emoji, GIF ve yeni yapışkanlarla daha fazla duygu ekleme imkanı veriyor. Tüm eski ve yeni özellikler araç çubuğu altında toplanırken, GIF'lere yapışkanlara, ayarlara, temalara ve panoya erişim hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

HAFTADA İKİ MİLYAR EMOJİ

SwiftKey'in istatistiklerine göre her hafta iki milyardan fazla emoji gönderiyoruz. Kullanıcıların üçte biri her gün emoji kullanıyor ve emoji kullanım oranları da önceki 12 aya kıyasla yüzde 20 artmış durumda. GIF kullanımında da benzer bir artış söz konusu. GIF içeren mesajlarda son altı ay içerisindeki artış yüzde 10 olarak belirtiliyor.

BANKANIN KISA YOLU HAZIR

Bankalar dijital ortamda müşterinin ayağına gitmenin kısa yolunu klavyede buluyor. Böylece bankacılık hizmeti uygulaması indirmek yerine mesajların içinden özelleştirilmiş klavye ile çözmek mümkün oluyor. Kişiden kişiye para transferi sağlayan buluş, banka müşterisinin işini kolaylaştırıyor. 2016 yılında Bankacı Klavye buluşu için patent başvurusunda bulunan Yapı Kredi Bankası'nın uygulamasını ilk kez geçtiğimiz günlerde deneyimleme şansı buldum. Tüm mesajlaşma uygulamalarında kullanılabilen Yapı Kredi Bankacı Klavye aracılığı ile mobil bankacılık uygulamalarına kesintisiz bağlanılabiliyor. Farklı bankacılık işlemleri de başka bir araç kullanmadan gerçekleştirilebiliyor. WhatsApp ve benzeri tüm mesajlaşma uygulamaları içerisindeki Bankacı Klavye sayesinde müşterileriler Yapı Kredi Mobil'e giriş yapmadan para gönderebilecek.