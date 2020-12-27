Kurtlar pencereden değil uygulamadan takip eder

“Gizli sırlarınızı pencereden bakan değil, telefondan takip eden biliyor” diyen Apple CEO’su Tim Cook, kişisel veriler konusundaki güvenlik riskinin altını çizerken, Kırmızı Başlıklı Kız hikayesini dijital ortamda nasıl yaşadığımızı görmek için iOS güncellemesini yapmak yeterli

Kırmızı Başlıklı Kız'ın hikayesi masal değil gerçek. Dijital kurtlar verilerimizi toplarken kuzu postuna bürünüp öyle davranıyor. Siz "Neden kamera ve fotoğraflara erişim izni istiyorsun?" diye sorduğunuzda, dijital kurtlar klasik "Seni daha iyi görebilmek için" demekle yetinmiyor. Verdikleri yanıtı "Seni daha iyi tanıyıp sana daha çok yardımcı olmak için" şeklinde geliştirmişler. Hatta haritaların konum bilginizi sürekli takip etmesine karşılık, "Neden beni takip ediyorsun?" diye sorunca dijital kurt, "Kaybolmanı önlemek için" diyerek, sinsi planlar kurguluyor. Pandemi döneminde akıllı telefonlardaki mahrem verilerimiz arttı. İşte bu yüzden kişisel veriler konusunda Apple, sert tedbirler almaya başladı. Apple CEO'su yıllar önce "Bedava ürün yoktur, eğer ürün bedava ise ürün sensin" diyerek kişisel verilerden para kazananların niyetlerini ortaya koymuştu. Şimdi sadece konuşmakla yetinmiyor. Yeni güncellemelerle yazılım geliştiricilere uyarılarda bulunarak, sert tedbirler alacakları yönünde uyarıyordu.

CEHALET HIZLA YAYILIYOR



Komplo teorileri dinlemeye bayılanların sayısı her gün daha çok artıyor. Taksicisinden berberine, iş insanından öğrencisine herkes "Beni mutlaka dinliyorlar" demeyi ihmal etmiyor. Üstelik bundan son derece eminler. Telefonla konuştukları veya arabada arkadaşıyla sohbet ettikleri konuyla ilgili Facebook'ta reklam gördüğüne yemin edebilecek çok tanıdığınız mutlaka vardır. Pandemi döneminde bu komplo teorilerine aşı da eklendi. İnternette bilgiye erişmek bu kadar kolaysa, neden komplo teorilerine inanların sayısı daha çok artıyor. Yoksa bilgi kadar cehalet de aynı hızla yayılıyor mu? Kesinlikle evet. Bunun için kişisel önlemler kadar ortak akılla önlem almak da şart.

GÜNCELLEME YAPIN



Eğer "Kişisel olarak ne yapabilirim?" diye soracak olursanız, Apple iPhone kullanıcılarına iOS 14.3'e güncelleme yapmanızı öneriyorum. Telefonunuzu güncellediğinizde iOS'teki App Store uygulamasında yeni gizlilik bilgilerini görmeye başlıyorsunuz. Böylece dijital kurt diyebileceğimiz uygulamaları iOS 14.3 güncellemesinden sonra sorgudan geçirmeniz mümkün olacak. Haziranda gerçekleşen Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda, App Store'daki uygulama ürün sayfalarında kullanıcılara geliştiricilerin kendileri tarafından bildirilen gizlilik uygulamalarının bir bakışta kolayca görüntülenen özetlerini sağlayacağımızı duyurmuştu. Güncelleme veya yeni bir sürüm sunan geliştiricilerin, iOS, iPadOS, macOS, watchOS ve tvOS dahil olmak üzere tüm uygulama mağazalarımızdaki bütün uygulamalar için bu yeni gizlilik bilgilerini sağlamaları zorunlu tutuluyor. Gizlilik uygulamalarının bildirilmesi, tüm geliştiriciler için uygulama gönderim sürecinin bir parçasını oluşturuyor ve Apple dahil olmak üzere, dünyadaki her uygulama geliştiricisinin aynı sorulara yanıt vermesi gerekiyor. Bu, kullanıcıların uygulamaların kendileri hakkında ne gibi veriler topladığına dair daha fazla şeffaflık ve bilgiye sahip olmalarına yardımcı olacak yenilikçi ve yeni bir programın başlangıcını temsil ediyor.



Şeffaflık ve silme hakkı





Apple, 8 Aralık'tan itibaren geliştiricilerin uygulamalarını güncellemek için App Store'a bu yeni gizlilik bilgilerini göndermelerini zorunlu tutmaya başladı. Bunun için geliştiricilerin uygulama veya iş modellerinde değişiklik yapmaları gerekmiyor. Bu kapsamda yalnızca kullanıcılara uygulamaların kullanıcıyı izlemek ve kullanıcıya bağlamak için topladığı veriler hakkında şeffaflık sağlanıyor. Gizlilğin, temel bir insan hakkı olduğuna vurgu yapan Tim Cook, yıllardır uyarılar yapıyor. Geçtiğimiz yıl Time'a yazdığı yazıda ABD Kongresi'nin çevrimiçi platformlar için gizlilik ve veri korumasının daha sıkı bir şekilde uygulanmasını düşünmeye karar verdiği görüşünü sundu. Apple CEO'su, tüketicilere hangi verilerin toplandığını bilmeleri ve bu bilgileri "talep üzerine" silmeleri için daha fazla güç vermesi gerektiğini söyledi. Cook, "Anlamlı, kapsamlı federal gizlilik yasası yalnızca tüketicileri verilerinin kontrolüne vermeyi amaçlamamalı, aynı zamanda perde arkasındaki verileriniz de ticaret yapan aktörlere ışık tutmalıdır" diye yazdı. Cook, kişisel verileri toplamak ve bunlardan para kazanmak üzerine kurulu iş modellerine bağımlı Facebook ve Google gibi rakiplerini sert bir şekilde eleştirdi. Ancak bu konuda devasa iş ortakları bulan Facebook ve Google'ı durdurmak kolay değil. Sonuçta yaratılan ekosistemde ticaretten siyasete dev bir ekosistem oluştu. Cook ayrıca, insanların "hangi verilerin neden toplandığını bilme" hakkına sahip olması ve kişisel verilere erişmeyi, bunları düzeltmeyi ve silmeyi kolaylaştırması gerektiğini söyledi. Cook, "Teknolojinin dünyayı daha iyi hale getirme potansiyeli var, ancak onu kullanan insanların tam inancı ve güveni olmadan bu potansiyele asla ulaşamayacak" dedi