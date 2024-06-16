Yapay zeka pazarında ABD egemenliği neden kayboluyor?

ABD’nin yapay zeka yeteneklerini son bir yılda kaybetmeye başlamasının farklı nedenleri var. Bu durumu bir araştırma raporunun verileriyle önce ben, sonra Chat GPT yorumladı. Sebeplerini siz de yorumlayıp farklı düşünceniz varsa paylaşabilirsiniz

Siemens tarafından düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi etkinliğinde İngiltere merkezli yapay zeka yetenekleri araştırma şirketi Zeki'nin CEO'su Tom Hurd hazırladıkları raporda ABD'nin dominant olma konumunu kaybetmeye başladığını söyledi. Ancak şunu hemen belirtelim kurumlar güvenlik ve uygulanabilirlik yüzünden endüstriyel yapay zeka uygulamalarına hep soru işaretleriyle yaklaşıyorlar. Kurumlar yeni uygulamaları kullanırken doğrudan yetenek transfer ediyor ya da startuplarla çalışıyor. ABD'nin dominant konumunu kaybetmeye başlamasının nedenlerini rakamlarla ortaya koyarken, raporu Open AI'ın ChatGPT'si yanıtlamasını da istedim. Bu yüzden yazının bir kısmı benim diğeri rapordan elde ettiği verileri yorumlayan Chat GPT'nin çıkarımları olduğunu söyleyelim. Gazetecilik dahil olmak üzere pek çok mesleği derinden etkileyecek yapay zeka teknolojisinin en önemli değeri insan. Elbette güçlü yapay zeka modelleri ve uygulamaları için bulut teknolojisi altyapıları, büyük veriye erişim olanağı gibi sebepleri sıralayabiliriz. Ancak uygulama geliştiricilerin büyük dil modelli devlerinin ve bulut kredisi veren veri tekellerinin kölesi olmaması için adil bir anlaşma olması şart.









ETİK VE ADİL BİR EKOSİSTEM

Şu anda kurgulanan yapıda aslında ABD şirketlerinin dominant yapısı dil modelleri açısında devam ediyor. Kısacası Microsoft, Google, AWS, Meta gibi 4 önemli bulut devinin beslediği tüm modeller yarışıyor. Kısacası Devlerin peşinde sıralanan yapay zeka şirketlerinin yerel de güçlü ve bağımsız örnekler hazırlaması şart. Üstelik Open AI, Apple ile yaptığı anlaşmadan sonra erişebileceği sınırsız bir "veri - eğitim" kaynağı var. Sonuçta tüm yapay zeka uygulamaları öğrenme sırasında ve sorgulama anında önemli ölçüde bulut kredileri tüketiyor. Bu konu karbon salınımı açısından bile önem taşıyor. İş yerinde fütursuzca kullananlara "Biraz kafanı çalıştır, karbon salınımını artırma" diyebilirsiniz.



YAZILIM GELİŞTİRİCİLER KÖLE DEĞİL

Kısacası üretici yapay zeka devleri sadece kullanıcılara karşı değil, uygulama geliştiricilere karşı da sorumlulukları var. Onları köleleştirmedikleri adil ve etik değerlerle denetlenen ekosisteme ihtiyaç var. Dominant pazar payını yakaladıktan sonra kuralları değiştirmek yapay zeka devlerinin yapmaktan çekinmeyeceği bir davranıştır. Sonuçta Open AI kuruluş ilkelerinden uzaklaşmasının yarattığı tartışmaları hatırlarsanız, ne kadar önemli bir değişimin başında olduğumuzu unutmayız. Meta'nın kurucusu Zuckerberg nasıl geçmişinden kaçamıyorsa, Sam Altman ve Open AI da yaşanan tartışmalarla da hatırlanacaklar.









KURALLAR VE STANDARTLAR BELİRLEYİCİ

Avrupa Birliği getirdiği önemli regülasyonlarla da pazarda öncü olmaya başladı. AI Act yani Avrupa Birliği Dijital Servisler yasası Temmuz ayında devreye giriyor. Yapay zeka girişimleri yasaya uymak zorunda. Bu konuda Apple'ın tüm ürünlerinde USB-C uyumlu şarj girişi yapma konusuna gönülsüz de olsa adım attığını gördük. Benzer durum yapay zeka konusunda regülasyonlarda geri adım atmayan AB için geçerli. Bu konuda tek kötü örnek geri dönüşüm oldu. Regülasyon ve standartlar tüm dünyada yapay zeka konusunda etkili olacağını unutmamak gerekiyor.



CHATGPT RAPORU YORUMLADI

ABD'nin yapay zeka (AI) pazarındaki egemenliğinin azalmasının ardındaki ana nedenleri, yapılan araştırma raporundan ve verilerden yola çıkarak inceleyelim:

Ulusal Şampiyonların Yükselişi: Diğer ülkeler, kendi sınırları içinde önemli AI yeteneklerini çekip tutan şirketleri destekliyor. Bu ulusal şampiyonlar, AI yeteneklerini çeken rekabetçi bir ortam oluşturarak, ABD dışındaki AI yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunuyor.

Büyük Teknolojide Yüksek İş Değiştirme Oranları:

Amazon, Apple, Google gibi Büyük Teknoloji şirketleri, AI alanındaki uzmanları işe alsa da, bu uzmanlar genellikle kariyerlerini çeşitlendirmek için bu şirketlerde kısa süre kalıyorlar. Bu durum, AI yeteneklerinin uzun vadeli olarak bu şirketlere bağlı kalmamasına ve ABD'de kalıcı bir AI ekosistemi oluşturmamalarına yol açabilir.









Diğer Sektörlerde AI'nın Büyümesi: Sağlık, otomotiv, savunma gibi sektörlerde AI'nın hızla benimsenmesi ve bu sektörlerdeki küçük şirketlerin dahi önemli AI yetenekleri çekmesi, ABD dışındaki AI yeteneklerinin çeşitlenmesine ve dağılmasına neden oluyor.

Küresel Yetenek Dinamiklerindeki Değişim: ABD, tarihsel olarak diğer ülkelerden AI yetenekleri çekmiş bir ülke konumundaydı. Ancak şimdi, Avrupa, İsrail, Kanada gibi bölgeler kendi AI ekosistemlerini güçlendirerek, yerel AI yeteneklerini koruma ve geliştirme yoluna gidiyorlar.

Bu da ABD'nin küresel AI yetenek pazarındaki egemenliğini azaltıyor.

Stratejik Ortaklıklar ve Yatırımlar: ABD dışındaki şirketler ve hükümetler, AI yeteneklerini geliştirmek için stratejik ortaklıklar kuruyor ve AI'ya büyük yatırımlar yapıyor.

Bu da küresel AI yeteneklerinin dağılmasına ve ABD'ye olan bağımlılığın azalmasına katkı sağlıyor.

Çeşitlendirme ve Yerelleşme:

AI yeteneklerinin küresel tedarik zincirlerine ve jeopolitik faktörlere daha az bağımlı olması için artan bir eğilim var. Ülkeler, yerel AI yeteneklerini güçlendirerek bu bağımlılığı azaltmaya çalışıyorlar.

Bu faktörlerin bir araya gelmesiyle, ABD'nin yapay zeka pazarındaki egemenliği azalıyor ve küresel olarak dağılmış, çeşitlenmiş bir AI ekosistemi oluşuyor. Bu durum, rekabetin arttığı ve yeniliklerin çeşitlilik kazandığı bir ortam yaratıyor, ancak ABD'nin önde gelen konumunu korumasını zorlaştırıyor.

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EVDE İNTERNET ERİŞİMİNİ SAĞLIKLI ŞEKİLDE KURMANIN YÖNTEMİ

Bu hafta evde sağlıklı kablosuz ağını oluşturmanın yolunu Türk Telekom Blog sayfasından aldığımız yazıya ayırıyoruz. Evde internete bağlı cihaz sayısı artmışken sağlıklı internet bağlantısı şart

Teknolojinin sürekli ve hızlı gelişimi, hayatı her alanda etkilemeyi başarıyor.

Bu etki alanlarından biri de ev interneti.

Ev interneti, ağ özelliği bulunan cihazlarda iletişimden bilgi öğrenimine kadar pek çok fayda sağlıyor. Modern hayatın olmazsa olmaz parçalarından biri olan ev internetinin kurulumu ise problemsiz bir kullanım için oldukça önemli. Kurulum aşamalarının her bir adımında dikkatli olup detaylara önem vermek gerekli. Sağlıklı ev interneti kurulumu yapmanın yolları ve bu konu hakkında merak edilenlere ulaşmak için yazının devamına göz atabilirsiniz.



HIZ VE STANDART BİR ARADA

Ev interneti, ev ortamındaki çeşitli cihazların kablolar aracılığı ile internete bağlanmasını sağlayan sistem olarak tanımlanabilir.

Ev interneti; bilgisayarlar, akıllı televizyonlar, tabletler ve akıllı telefonlar gibi pek çok cihazda kullanılabiliyor. İnternet servis sağlayıcısı tarafından sağlanan bu bağlantı, modemler üzerinden farklı cihazlarda ortak kullanıma olanak sunuyor.

Kablosuz bağlantı (Wi-Fi), kablosuz bir ev interneti olarak evin çeşitli bölgelerinde kullanılabiliyor. Kablolu bağlantılar, ethernet kablosu ile bilgisayarlar ve oyun konsolları gibi cihazlarda tercih ediliyor. Bu faydalı teknolojiyi edinmek isteyenlerin ilk sorusu ise "Ev interneti nereden alınır?" oluyor. Ev interneti internet servis sağlayıcılarından edinilebiliyor. Türk Telekom, bu kapsamda müşteri memnuniyetini önemseyerek ilgili ve güvenilir bir hizmet sunuyor.



EKSİKSİZ KURULUM ŞART

Ev internetinin; eğlence, öğrenim ve iletişim gibi pek çok işlemin gerçekleşmesine yardımcı olması sebebiyle güvenilik ve sağlıklı bir bağlantıya sahip olması şart. Peki, evde internet kurulumu nasıl yapılır? Gelin, adım adım evde internet kurulumunu birlikte inceleyelim:

Evde internet kurulumu yapmak için öncelikle bir internet servis sağlayıcısı seçmek gerekiyor.İnternet servis sağlayıcısı aracılığıyla modem ve yönlendirici alınması gerekiyor.

Modemlerin prize bağlanıp açılması ile kurulum başlamış oluyor. Yönlendiriciyi de modeme bağlamak için ethernet kablosu kullanılıyor. ilgisayar veya farklı bir cihazla Wi-Fi ağı oluşturma işlemi başlıyor. Bu işlem genellikle yönlendirici üzerinden yapılabiliyor.

Wi-Fi adı ve şifre giriliyor.Wi-Fi için girilen şifre genellikle modemin üzerinde yer alan şifre oluyor. Güvenlik için bu şifreyi daha güçlü yaparak değiştirmek öneriliyor.

Ev interneti kurulumu hakkında merak edilenlerden bir diğeri, ev internetinin bağlanması süresi oluyor. "Eve internet ne kadar sürede bağlanır?" sorusuna kesin bir cevap vermek pek mümkün değil. Çünkü bu süre internet servis sağlayıcısına ve teknik altyapıya göre değişebiliyor. Genel olarak bir süre aktarılacak olursa birkaç saat veya birkaç gün içinde ev interneti kurulumu gerçekleşebildiği söylenebiliyor. Servis sağlayıcı olarak Türk Telekom'u tercih ettiyseniz "Türk Telekom ev interneti ne zaman bağlanır?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Türk Telekom ev interneti bağlanma süresi başvurudan sonra genellikle 3 ile 7 iş günü arasında gerçekleşiyor.

Bazı durumlarda bu süre kısalıp uzayabiliyor.

Siz de evinize internet kurulumu yaparak doya doya sevdiklerinizle görüşebilir, oyunlar oynayabilir, araştırma yapabilir ve çok daha fazla ihtiyacınızı giderebilirsiniz.