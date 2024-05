İhtiyacın kadar kullan kullandığın kadar öde

Basit yalın tasarımlar kullanmak, ihtiyacın olduğu kadar teknolojiye yatırım yapmak artık hayatın parçası haline geliyor. İhtiyacın olmadığı kadar karmaşık bir araca sahip olma hırsı insanlara itici geliyor. Dev depolama araçları yerine bulutta akıllı saklama dönemi başladı

Daha basit yaşa, daha yalın araçlar kullan, daha çok odaklan. Aslında bulut teknolojisiyle birlikte başlayan "kullandığın kadar öde" mantığı günlük ve iş yaşamı dahil her yere bulaşıyor. Ne kadar veri depoluyorsanız, o kadar para ödüyorsunuz. Eskiden yazılımı satın almak hayatın parçasıydı. Şimdi yazılımlar, uygulamalar bulut tabanlı "kullandığın kadar öde" mantığıyla hizmet veriyor. Bir yazılıma kullandığın kadar ödeme fikri her kullanıcıya cazip gelmeye başladı.

Güncelleme ücreti, ekstra yer kapladı derdi yok. Tüm bu servislerin ucu iyi bir kullanıcı deneyimine dayanıyor. Artık iyi bir bulut tabanlı servis insanların günlük hayatının parçası haline geldi.

Sadece bulut hizmeti değil, işlemciler bile paylaşımlı kullanmak mümkün. Yani bilişim hizmeti aldığınız veri merkezinden işlemciyi meşgul ettiğiniz kadar ödeme yapmayı tercih edebiliyorsunuz. Yani sizin sorgulama yapma ihtiyacınız ayın ve yılın bazı dönemlerinde oluşuyorsa, kısacası etkinlik bazlı kullanıyorsanız, kullandığın kadar ödemek kadar doğal bir çözüm olamaz.









OTOMOBİL TASARIMLARINI DA ETKİLEDİ

Sadece teknoloji kullanımını değil, donanım tasarımlarına da etki ediyor. İşte bunları yapmanın yolu kendinize uygun tasarımlar kullanmaktan geçiyor. Minimalist tasarımlar evlerde ofislerde hakim oluyor. Mini projektörler, yalın bilgisayar, tablet ve telefon tasarımları hem göze hem de bütçeye uygun hale geliyor. Üstelik uzun süre kullanımı destekleyecek güncelleme garantisi de veriliyor.

Üstelik bu mantık sadece telefon, bilgisayar gibi ürünlerde değil, otomobillerde de gözümüze çarpıyor. Otomobillere sahip olmak yerine dakikalık, saatlik veya günlük kiralamak daha yaygın davranış haline geldi. Kısacası artık otomobil, sürücü sizin A noktasından B noktasına giderken seyahatinizin planlanması anlamına geliyor. Milyonlarca insanın yaşadığı şehirde zamanı satın almanın yolu otomobile sahip olmakta değil, vapura binip gitmekte yatıyor. Eğer yeni nesil otomobil satın almak istiyorsa, ahşap kaplama, deri koltuklar, cafcaflı tasarım yerine akıllı telefonla uyumlu Tesla tasarımını tercih ediyor. Bunun en önemli sırrı yalın tasarım, kullanıdığın kadar lükse sahip olmakta yatıyor.



KULLANMADIĞIN LÜKSE ÖDEME YAPMA

Aslında kullanmadığı, konforunu fark etmediği bir ürüne para ödemeyi hiç kimse istemiyor. Bu bütün donanım tasarımlarını da etkiliyor.

Sürekli yeni bilgisayar ya da telefon almayı tetiklemeden, teknolojiyi açgözlülükle değil, ihtiyaçlar ölçüsünde ve konforlu kullanmaya çalışan insanların sayısı da artıyor. Aslında teknolojide her ihtiyaç için özelleşecek ihtiyaç artıyor. Aslında çevresiyle, teknolojiyle belli sınırlar koyarak kullanmak sadece çocuklar değil, anne babalar için de çok önemli. Aslında bu konuda tutarlı davranan anne babalar çocuklaırnı da öyle yetiştiriyor. Ekranı gözü yormasın, fazla yer kaplamasın, ihtiyacımı çözsün, çok enerji tüketmesin. Büyük hantal tasarımlar yerine, basit minimal tasarımlar günümüzün alameti farikası oldu. Yalın ve farklı bir tasarım mantalitesine sahip Daylight Computer, Noting Phone, Matepad PaperMate Edition gibi cihazlar gözü yormuyor, odaklanmanızı sağlıyor ve maliyeti yüksek değil, ihtiyacınız olana yönlendiriyor.









CEP TELEFONUNUN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN 7 TAVSİYE

Türk Telekom internet sitesinde yer alan blog yazısında akıllı telefonların kullanım ömrünü uzatmak için 7 önemli tavisiyeyi paylaşıyor. Ödenen vergilerle neredeyse yer yıl artan maliyetler dolayısıyla tavsiyelere göz atmakta fayda var. Akıllı telefon maliyetleri asgari ücretin üstünde. Düşük maliyetli bir telefon bile maaşınızın tümünü götürüyor. Bu yüzden akıllı telefonun kullanım ömrünü uzatmak kaçınılmaz hale geldi. Türk Telekom blog sayfalarında kullanım ömrünü uzatacak tavsiyeleri 7 madde altında topluyor.



Ekran koruyucu kullanın

Telefonunuza dair dikkat edeceğiniz ilk nokta dışarıdan gelecek risklere karşı korumaya başlamanızdır. Telefon ekranları oldukça hassas ve kırılgan bir yapıdadır. Bu nedenle ekranı, çizilme ve darbelere karşı ekran koruyucuyla koruyabilirsiniz. Telefonunuzun ekranını koruyarak ömrünü uzatabilmeniz mümkündür. Türk Telekomun sunduğu Akıllı Ekran Koruma ile telefonlarınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz.



Kılıf kullanmaya dikkat edin

Telefonunuzun arka yüzeyi darbelerden etkilenebilir ve çizilerek kötü bir görüntü oluşturabilir. Bu durumda telefonunuzun genel görünüşü bozulacağı için artık kullanmak istemeyebilirsiniz. Telefon ömrünü uzatma ve darbelerden korumak için dayanıklı kılıflar tercih edebilirsiniz.



Yazılım güncellemeleri yapın

Yeni bir telefon aldığınız zaman daha hızlı ve güzel çalıştığını fark edersiniz. Ancak "Cep telefonu ömrü ne kadardır?" diyerek bu süreyi azımsamak yerine ilk aldığınız günden itibaren bazı noktalara özen göstererek daha uzun yıllar kullanabilmeniz mümkün olacaktır. Telefon üreticileri düzenli aralıklarla yazılım güncellemeleri gönderir. Bu güncellemeler telefonunuzun performansını artırmak konusunda önem taşır. Kullanım sebebiyle telefonunuz zamanla yavaşlayacağı için bu durum size avantaj sunacaktır. Ayrıca yazılım güncellemeleri telefonunuzun güvenlik açıklarını kapatarak daha verimli bir çalışma olanağı tanır.



Uygulama ve verileri düzenli olarak temizleyin

Telefonunuza çeşitli sebeplerle pek çok uygulama indirebilirsiniz. Ancak bu uygulamalara ihtiyacınız kalmadığında silseniz dahi kalıntı olarak çeşitli veriler telefonunuzda kalabilir. Bu durumda hem depolama alanınız dolmaya başlar hem de telefonunun performansı düşmeye başlar. Telefonun ömrünü uzatmak için yapılması gerekenler konusunda gereksiz uygulamaları kaldırmak ve bu uygulamaların kalan verilerini de mutlaka silmek gelecektir.









Bataryayı doğru kullanmaya özen gösterin

Telefonların ilk önce yıpranan alanları arasında bataryalar da bulunur. Aslında bataryaların ortalama 4 ile 6 senelik bir kullanım ömrü vardır. Ancak kullanıma bağlı olarak bu süre uzayabilir ve kısalabilir. Bataryanızın ömrünü uzatmak için çeşitli yollar vardır. İlki telefonunuzu aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda bırakmamak olmalıdır. Çünkü sıcak veya soğuk hava bataryanın performansını doğrudan etkiler. Peki, cep telefonu ne zaman şarj edilmeli? Bilinen ve yaygın olan uygulama cep telefonlarının şarjı tamamen bittiğinde şarja takmak ve dolana kadar çekmemektir. Ayrıca şarjda kullanmamak da önem taşır. Ancak telefonunuzu tamamen şarjı bittikten sonra şarj etmek yerine düzenli aralıklarla kısa kısa şarj etmek daha faydalı olacaktır.



Telefonunuzu temiz tutun

Telefonunuzu düzenli olarak temizlemek hem iç hem de dış bileşenleri korur. Toz ve kir telefonunuzun açık kısımlarından içeriye girer ve birikerek telefon performansını etkiler. Uygun temizlik malzemeleriyle düzenli bakım yapabilirsiniz.



Aşırı ısınmanın önüne geçin

Cihazınız çeşitli sebeplerden dolayı aşırı ısınabilir. Ancak yoğun ısınan telefon hem genel hem de batarya özelinde sorunlara neden olabilir. Cihazınızın aşırı ısınmasını önlemek amacıyla uzun süre oyun oynamaktan kaçınmalı ve yoğun güç tüketerek telefonunuzu yoran uygulamaları daha az kullanmalısınız. Bu sayede telefonunuzun ısısı normal düzeyde kalabilir.









DİKKATİNİZİ DAĞITMADAN EKRANA ODAKLIYOR

Daha az dikkat dağıtıcı, daha minimalist ve genel olarak akıl sağlığını koruyan türden bir bilgisayar yapma yarışında yeni bir şirket var. Adı Daylight Computer ve bugün ilk cihazını piyasaya sürüyor. Teknolojik ürün tasarımı konusunda bazı ilginç fikirlerin yer aldığı DC1 10.5 inçlik bir tablet.

DC1'in en büyük farklılığı ekranı.

Daylight, buna "LivePaper" ekranı diyor ve E Ink'e benzediğini ancak geleneksel bir LCD gibi pürüzsüz ve duyarlı olduğunu söylüyor. Ancak Daylight, gerçekten yeni ve daha iyi bir şey icat ettiğine inanıyor.

Eğer öyleyse, iPad ve Kindle'ın oldukça heyecan verici bir kombinasyonu olur mu? Buna daha çok kullanıcı deneyimi karar verecek.

Tablet ayrıca mavi olmayan bir arka ışığa sahip.

DC1'in kehribar renginde parlayacağı anlamına geliyor. Mavi ışığa maruz kalmanın uykunuza zarar verebileceği ve göz yorgunluğuna neden olabileceği yönündeki popüler görüşe dayanarak, gün ışığı burada mavi engelleyici kervana katılıyor.

Cihaz aksi takdirde oldukça normal bir Android tablete benziyor. Tam olarak Android değil. Ancak Android 13 tabanlı Daylight'ın "derin odaklanmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış SolOS adlı bir işletim sistemini çalıştırıyor. MediaTek Helio G99 işlemciye, 8 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına sahip. Pasif Wacom kalemle birlikte geliyor ve 540 gram yani yarım kiloluk ağırlığıyla taşırken yormuyor.

Wi-Fi ve Bluetooth'a sahip ve tüm standart Android uygulamalarına ve hizmetlerine sahip;

Daylight'ın iddiası, yalnızca donanımı değiştirmenin yazılım deneyiminizi de değiştirebileceği yönünde görünüyor. Haziran ayında 799 dolara ABD'depiyasaya sürülmesi bekleniyor.









YER KAPLAMASIN HER YERDE ÇALIŞSIN

Mini Projektör, mimarların çalışmalarını daha rahat sunmalarına yardımcı olan araçlardan biri. Projektör, doğrudan elinizin dokunuşuyla bir projeye yardımcı olan mobil ve sistem cihazlarımız için iyi bir donanıma sahip. Mimarlar ve tasarımcılar, çeşitli ölçeklerdeki projeler için çeşitli yazılımlar üzerinde çalışıyor. Mini projektör, herhangi bir projenin herhangi bir aşamada, kendilerine uygun bir zamanda canlandırılmasına yardımcı oluyor. Gadget'ın sunduğu ek özellikler, onu herhangi bir tasarımcının satın alması için uygun bir araç haline getiriyor. Projektör herhangi bir cihaza takılabilir ve anında çalışıp sunulabiliyor. Projektör, tasarımcıların tasarım sunumunun baskı modunun maliyetinden tasarruf etmesine yardımcı oluyor. BenQ mini projektör yüksek kalitede resim ve videolar gösterecek şekilde tasarlanmış. Dahili Wi-Fi ve gelişmiş özellikler tek özellik değil aynı zamanda cihazı geliştiren dahili hoparlör sistemi bulunuyor. Ayrıca tüm kullanıcılar için uygun olan HDMI/USB kabloları kullanılarak da takılabiliyor.