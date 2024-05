Evde akıllı cihazlara yer açın güvenliği de ihmal etmeyin

Yıllardır evin salonunda, mutfağında ve yatak odalarında akıllı cihazlar kullanıyoruz. Üstelik bu cihazların sayısı giderek artıyor. Akıllı ev pazarındaki gelirin 2024 yılında 154.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Dijital her evin de tehdit altında olduğunu unutmayın

Geçtiğimiz hafta Çin'in Şenzen şehrinin ucuz teknoloji ürünlerinin satıldığı marketi ziyaret ettiğimizde akıllı ev ürünlerindeki çeşitlilik dikkat çekiciydi. Çinlilerin gelir seviyesi arttıkça evdeki konfora ve akıllı cihazlara yaptıkları yatırım artıyor. 20 yıl önce evde ağa bağlı akıllı cihazlarınızı düşünün. Bugün bu rakam çoğu evde çift haneli sayılara ulaştı. Tüm dünyada "Akıllı Ev" pazarındaki gelirin 2024 yılında 154.4 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Gelirin yıllık yüzde10.67 büyüme oranına ulaşması bekleniyor. Böylece 2028 yılına kadar 231.6 milyar ABD doları tutarında öngörülen pazar hacmine ulaşacağı tahmin ediliyor.









KULLANIM ORANI DA ARTIYOR

Akıllı Ev ürünleri kullanan hanehalkı oranı artışa geçecek. Hane halkı penetrasyonu 2024'te yüzde18.9 olması beklenirken ve 2028'de oranın yüzde 33.2'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Böyle olunca oran her 5 haneden biri kullanırken, 2028 yılında her 3 haneden 1 tanesinin akıllanacağını gösteriyor. Şu anda kurulu Akıllı Ev başına ortalama gelirin 365.60 ABD Doları olması bekleniyor. Küresel bir karşılaştırma, gelirin çoğunun Amerika Birleşik Devletleri'nden elde edildiğini ortaya koyuyor (2024'te 38.8 milyar dolar). Şimdi rakamları bırakıp evdeki en hızlı ağın Türk Telekom fiber hattına sahip bir evde Akıllı Ev oluşturmak için seçebileceğimiz ürünlere biraz da Türk Telekom online mağazaya da bakarak karar verelim. Ayrıca Türk Telekom'un Tivibu platformu ile dijital TV yayını problemini çözerken, bulut hizmetleriyle de depolama sorununuzu çözebiliyorsunuz. Gelelim her akıllı evin güvenlik meselesi de fazla oluyor. Sahip olduğunuz akıllı cihazlar arttıkça saldırıya uğrayacak konforlu alanlar da artar. Eğer tatile gidecekseniz, güvenlik konusuna ayrıca kafa yormanız gerekiyor.



TATİLCİLER GÜVENLİĞE DİKKAT

Tatilciler eskiden uzun bir yolculuğa hazırlanırken kaybolmaktan endişe ederlerdi. Bu yüzden yanlarına harita, pusula, radyo, sözlük ve el feneri alırlardı. Şimdi hepsi küçük, kompakt bir telefona entegre edilmiş durumda. Bu nedenle birçoğumuzun yanında bu küçük asistan olmadan bir yolculuk hayal edememesi şaşırtıcı değil. Ancak tarihteki gezginlerin korsanlara ve eşkıyalara karşı dikkatli olmaları gerektiği gibi günümüz turistlerinin de kendilerini siber suçlulardan korumaları gerekiyor. Tehdit aktörleri akıllı telefonları yalnızca sahiplerinin kimliklerini veya paralarını çalmak için kötüye kullanmakla kalmaz, aynı zamanda işverenlerinin iş sistemlerine de giriş yapabilirler. Bağımsız BT-Güvenlik Enstitüsü AV-TEST, Nisan 2024 itibariyle akıllı telefonların yaklaşık 35 milyon Android kötü amaçlı yazılım örneğiyle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.









BAHÇELİ, BALKONLU, ÇİFT KATLI EVLERE GENİŞ VE GÜVENLİ WİFİ

Evinizin, yazlığınızın oturma alanı bahçeye ya da çift katlı evdeyseniz, farklı noktalara taşınması önem taşıyor. Üstelik sinyali kuvvetlenirken hızdan ödün vermemek de önem taşıyor. ASUS, toplamda 34 Gbps'ye kadar kablolu ağ kapasitesi sunan dünyanın ilk WiFi 7 router'ı RT-BE88U evdeki akıllı cihazların sayısı artsa da destek oluyor. 10 Gbps LAN/WAN portu, bir adet 10 Gbps LAN/WAN SFP+ portu ve dört adet

2.5 Gbps portu ile RT-BE88U, şimdi ve gelecekte online oyunlar, medya akışı ve daha fazlası için olağanüstü Ethernet performansı sunmaya hazır. Ürün ayrıca, 7200 Mbps'ye kadar son teknoloji WiFi 7 ağ bağlantısı sunarak, uyumlu cihazlara 4K-QAM ve çift bantlı Multi-Link Operation'ın üstün veri hızlarını getiriyor. Ek olarak, Guest Network Pro özelliği, abonelik gerektirmeyen güvenlik özellikleri ve siteler arası VPN desteği ile RT-BE88U tabanlı bir ağ esnek, güvenli ve yönetmesi kolay hale geliyor.

WiFi 7'nin temel taşlarından olan 4K-QAM ve çift bantlı Multi- Link Operation (MLO) ile ASUS RT-BE88U, ağ teknolojilerinde yeni fırsatların kapısını açıyor. 4K-QAM, sinyalleri daha sıkı paketleyerek hızları artırıyor, bu da bant genişliği verimliliğini artırıyor. Böylece, veri hızları bir WiFi 6 ağının başarabileceğinden yüzde 20'ye kadar daha yüksek olabiliyor. Bu arada, Çift bantlı Multi-Link Operation (MLO), bir WiFi 7 cihazının hem 2,4 GHz hem de 5 GHz ağlarına bağlanmasını sağlayarak verimliliği artırıyor ve gecikmeyi en aza indiriyor. Bu da ağı geleceğe hazırlıyor, kullanıcılara performanstan ödün vermeden daha fazla bağlı cihazı idare etme kapasitesi veriyor.

Birinci sınıf bir router olan ASUS RT-BE88U, kullanıcıların kendileri için ideal ağlarını oluşturmalarını sağlayan özelliklerle dolu geliyor. Eğer bir WAN bağlantısı kullanılamaz hale gelirse, kullanıcılar bir akıllı telefonu router'ın USB 3.0 portuna takıp ve bir 4G / 5G mobil veri bağlantısını kendi ağına aktarabiliyor. Guest Network Pro özelliği de, bir ağı IoT, VPN'ler ve çocukların güvenli kullanımı için bölümlere hızla ayırabiliyor. Bu, kullanıcıların cihazları sanal gruplara ayırmalarına ve güvenlik ve erişim için kurallar belirlemelerine olanak tanıyan VLAN desteği ile birlikte ekstra bir özellik. VPN'ler söz konusu olduğunda ise RT-BE88U, WireGuard tarafından desteklenen siteler arası kullanım sunuyor. Eğer bir kullanıcı sadece geleneksel, güvenli bir ağ istiyorsa Trend Micro tarafından desteklenen AiProtection Pro'yu herhangi bir zamanda açıp cihazı web kamerasını ele geçirme, web sitesi kimlik avı veya fidye yazılımı gibi siber tehditlere karşı korumaya alabiliyor.











TEMİZLİĞİ UNUTTURUYOR

İnsanların evde temizlik konusunda en uzun zamanı temizlikle ilgili geçirdiğini söyleyebiliriz. Şimdiye kadar kullanılan temizlik robotları hayatı kolaylaştırırken insanın yardımına fazlasıyla ihtiyaç duyuyordu. Üstelik biraz da yalandan temizlik yaptığını söyleyelim. İşte çıtayı yükseltecek bir şeylere ihtiyaç var. S8 MaxV Ultra modeli, sunduğu temizlik çözümlerini kullanıcı dostu özelliklerle birleştiriyor. Akıllı cihaz, 10 bin Pa HyperForce olağanüstü emiş gücü, FlexiArm Design yan fırçası ve ekstra kenar paspaslama sistemiyle ulaşılması zorlu alanlarda bile dip köşe temizlik yapabiliyor. Gelişmiş RockDock Ultra, Reactive AI 2.0 Engel Tanıma sistemi ile beraber üst düzey kullanıcı rahatlığı amaçlıyor. Robot süpürge, sadece engelleri değil evcil hayvanları da tespit edebiliyor. Evde olmayan robot süpürge sahipleri, evcil hayvanının durumunu merak ettiğinde S8 MaxV Ultra'yı kullanarak kolaylıkla hayvanlarını takip edebilecekler. S8 MaxV Ultra, sunduğu çözümlerle kapsamlı ve sorunsuz bir temizlik deneyimi sağlıyor.



AKILLI EVLERDE YER ALAN ÜRÜNLER NELERDİR?

Türk Telekom akıllı ev ürünlerini tarif ettiği blog sayfasında akıllı evi tarif eden ürünleri tek tek sıralıyor. Her geçen gün giderek artan kullanıma sahip olan akıllı evlerde yer alan ürünler de son derece fazla. Hem çok kullanışlı olan hem ciddi anlamda kolaylık sağlayan akıllı ev ürünleri aşağıdaki gibi sınıflıyor: Küçük mutfak aletleri (kahve ve çay makinesi, öğütücü, meyve suyu sıkacağı), Hava temizleme cihazları, Elektrikli diş fırçaları, Akıllı evcil hayvan ürünleri, Akıllı TV, Klima ve ısıtıcılar, Yazıcılar, Projeksiyonlar, Robot süpürgeler, Takip cihazları, Akıllı saatler, Zil ve alarm sistemleri, Akıllı tartılar şeklinde sıralanıyor.