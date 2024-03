FRC Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi liseli robotik takımlarımız temsil edecek!

Her biri üçer gün süren bölgesel yarışmalar ile Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek takımlar belirlendi. FIRST Robotik Competition (FRC) bölgesel yarışmalarında 8 ülkeden 100’e yakın takım yarıştı

Çocukların hayali dünyayı nasıl değiştirebilir? Eğer böyle bir soruya yanıt arıyorsanız, Liseli gençlerin robotik konusundaki çözümlerine bakmanızı tavsiye ediyorum. Lise yıllarında özgüven kazanmayı sağlayacak projelerle gerçekten dünyayı değiştirme gücünün ne demek olduğunu daha lise yıllarında keşfediyorlar. Umutların yeşermesine katkı sağlamak için küresel yarışmalarda başarılı olan gençleri tanıştırmaya devam edeceğiz. Dünyayı değiştirecek inovatif yetenekler daha lise sıralarında gelişiyor. Türkiye'de 2018 yılından bu yana Fikret Yüksel Vakfı tarafından gerçekleştirilen FRC Robotik Yarışmalarının İstanbul ve Bosphorus etapları geçtiğimiz günlerde 3 kıta ve 8 ülkeden katılım ile Volkswagen Arena'da gerçekleştirildi.



100 TAKIM YARIŞTI

Gençleri geleceğe hazırlayan FIRST Vakfı tarafından organize edilen ve dünyanın en büyük robotik yarışması olan FIRST Robotik Competition (FRC) İstanbul ve Bosphorus Regional Yarışmalarında sekiz ülkeden 100'e yakın takım yarıştı. FRC Yarışmalarında liseli takımlar her yıl yenilenen görevler için sınırlı kaynak ve zamanda endüstriyel boyutta robotlar üreterek sahada mücadele ediyor. Son üç yılda bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarını sevdirme, yaygınlaştırma, teşvik etme amaçlarını en iyi şekilde gerçekleştiren ve toplum için yaptıkları çalışmalarla ölçülebilir etki yaratan takımlara verilen Impact Award, iş profesyonellerinden oluşan jürilerin kapsamlı değerlendirmesi ile veriliyor. Aynı imkanlara sahip olmayan kardeşleri için robotik kodlama ve mekanik tasarım eğitimleri ve sürdürülebilirlik çalışmaları ile dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandılar.









İMKANI OLMAYANLAR İÇİN...

Yarışmaya katılan ve derece kazanan okulların öğrencileri, ödül almalarını sağlayan çalışmalarının temelinde kendileri ile aynı imkanlara sahip olmayan çocuklara ve gençlere yönelik teknoloji alanında gerçekleştirdikleri bilgilendirme, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin ve bu sene başlattıkları sürdürülebilirlik projelerinin olduğunu ifade ediyor. İmkanı olmayan çocuklara ve gençlere mühendislik, teknoloji ve robotik alanlarını tanıtmak, sevdirmek ve onların teknoloji yetkinliklerini geliştirmek için eğitimler gerçekleştiriyorlar. Bu kapsamda bugüne kadar birçok öğrenciye üç boyutlu tasarım, kodlama ve elektronik dersleri veren takım geçtiğimiz yıl Robot Yollarda Projesi ile Diyarbakır ve Mardin'e giderek bu faaliyetlerini İstanbul dışına da taşımış, 100'den fazla ilköğretim öğrencisi ile birlikte robotik kodlama ve mekanik tasarım atölyeleri gerçekleştirmiş.









ROBOTTAN ÖTESİNİ TASARLADILAR

Robotların başarısında mekanik tasarım ve kodlama öne çıkıyor. "More Than Robots - Robottan Ötesi" yaklaşımı ile bilim, teknoloji ve mühendisliği yaygınlaştırarak toplumda sosyal fayda ve etki yaratan, dayanışmaya önem veren ve çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlayan takımlar FRC'de en büyük ödülü alıyorlar. Her biri 3'er gün süren bölgesel yarışmalar ile Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımlar da belirlendi. Yarışmaya Avusturalya'dan katılan Barker Greybacks ve yine Avusturalya'dan Barker Redbacks, Çin'den katılan IronPulse Robotics ve İstanbul Wildcats ve Laissez Faire takımları robot performansları ile kazanan takımlar olarak Dünya Şampiyonası vizesi aldılar. Bu sene 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki konteynır kentlerde benzer etkinlikler planlayan takım, eğitim verdiği çocuklar ile yeni robotik takımları kurup, mentorluk desteği vererek bu alandaki çalışmaların devamlılığını da sağlıyor. Tasarım, mühendislik, robotik alanlarında çocuklar ve gençlerin yanı sıra ebeveynler ve eğitimcilerin de faydalanabileceği içerikler üretiyor, aylık dergilerin yanı sıra takımın YouTube kanalında ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler yayınlıyorlar.



UYANIK SAM BANKMAN'A '25 YILLIK ÖPÜCÜK' KONDU

Kripto varlıklar günümüzde binlerce insanın geçim kaynağı haline geldi. Bankaların egemenliğini yıkarken bu özgürlüğü kötü kullananlar her yeni inovasyonun sonu. Uyanık ile etik iş yapanın arasındaki fark her sektörde kalıcı olanla fırsatçı olanı ayırıyor. Geleceğin kripto varlıklardan geçeceğini, blok zinciri teknolojilerinin geleceğin dijital yapıtaşlarından biri olduğunu görmemek olanaksız. Ancak yapay zeka teknolojilerinde olduğu gibi yeni nesil iş kültürü ile etik değerlere aynı anda sahip çıkmak şart. Yargıç, suçlamaların dördü için 240 ay, diğer ikisi için de 60 ay hapis cezası uyguladı ve savcıların önerdiği gibi Sam Bankman-Fried'ın 11 milyar dolardan fazla (mülk dahil) ceza almasına karar verdi. Cezayı veren hakim Bankman-Fried'ın, FTX'in ciddi şekilde riske maruz kaldığını bildiğini, müşteri fonlarının kendisine ait olmadığını ve yaptığının yanlış olduğunun gayet farkında olduğunu söylüyor. Bankman-Fried, beklenen değer üzerine bahis oynayarak, yakalanmanın maliyetini bundan paçayı sıyırmanın maliyetiyle karşılaştırarak eylemlerini haklı çıkarmaya çalıştığını vurguluyor.









VİTAMİN LGS'DEN SINAVA HAZIRLIK SÜRECİNDE BİRE BİR REHBERLİK DESTEĞİ

Sebit'in yapay zekâ destekli LGS'ye hazırlık ürünü Vitamin LGS'de uzmanlar ile öğrencileri bire bir canlı görüşmelerde buluşturan rehberlik desteği başladı. LGS'de sınav kaygılarına yönelik desteklenmeleri ve zaman yönetimi konusunda yönlendirilmeleri hedefleniyor. Türk Telekom iştiraki ve Türkiye'nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit, LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine yönelik psikolog ve psikolojik danışmanlarla bire bir rehberlik desteği hizmeti başlattı. 2 Haziran'da yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezî sınavına kadar kalan sürede öğrencilerin ilk merkezî sınav deneyimlerinde kaygılarını azaltmak, sınavda nelere dikkat etmeleri gerektiği ve sınava kadar olan süreçte netlerini nasıl artıracakları konularında tavsiyeler sunmak üzere rehberlik desteği verilmesi hedefleniyor.



TÜM İHTİYAÇLAR TEK SETTE

Akıllı yönlendirmeler yapan yapay zekâ teknolojisiyle Vitamin LGS, öğrencileri LGS hazırlık sürecinde adım adım destekliyor. LGS'ye hazırlanan öğrencilere sınav için gerekli olan analiz etme, kritik düşünme, problem çözme gibi üst düzey becerileri kazandıran Vitamin LGS; "Bire Bir Rehberlik" uygulamasıyla da öğrencilerin uzman psikolojik danışmanlardan ve psikologlardan online rehberlik desteği alabilmelerini sağlıyor. Vitamin LGS Bire Bir Rehberlik Paketi'nde "Sınav Kaygısı Ölçeği" ve "Çalışma Davranışı Ölçeği" olmak üzere 2 test, öğrencilere yönelik 13 ve velilere yönelik 12 eğitim, kırkar ve yirmişer dakikalık 5 adet bire bir online görüşme bulunuyor. Online görüşmeler ek paketlerle artırılabiliyor. 8. sınıf öğrencileri, yapay zekâ destekli Vitamin LGS'yle sınava eksiksiz bir şekilde hazırlanabiliyor. Vitamin LGS Seti'nde kişiye özel çalışma sistemi, uzmanlarla bire bir görüşmelerle rehberlik desteği, 16 bin soru ve çözüm videosu, konu anlatım videoları, MEB örnek soruları ve geçmiş yıllarda çıkmış LGS soruları, 13 deneme sınavı ve "Adım Kartları Seti" bulunuyor. Toplamda 28 soru bankasıyla Türkiye'nin en iyi yayıncılarının kitaplarını bir araya getiren Vitamin LGS'yle öğrenciler, başka bir kaynak arayışıyla vakit kaybetmeden eksiksiz bir şekilde sınava hazırlanıyor.





SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN PROJECT PANGEA

Ödüle layık görülen takımlardan birinin önemli hedefleri arasında dünyamızı gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şekilde bırakabilmek bulunuyor. Başarılı gençler, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilirlik hedeflerinin robotik takımları içinde uygulamaya geçirilmesi için Project Pangea'yı başlatmış. Kısa sürede 21 binden fazla kişiye ulaşan proje 5 kıtada 9 ülkede 17 Project Pangea temsilcisi takım üzerinden her geçen gün yaygınlaştırılıyor. Robotik takımlarındaki gençler öncelikle kendileri sürdürülebilirlik hedeflerine uygun faaliyet göstermek, sonrasında ise bu bilinci bulundukları topluma yaymak için çalışıyor.