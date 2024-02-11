Yapay zeka iş bulur işsiz bırakmaz!

Yapay zeka konusu medyada çoğunlukla yanlış manşetlerle anlatılır. “Robotlar insanları işsiz bırakıyor” en yanlış bilinen konuların başında geliyor. Yapay zeka teknolojisi daha iyi insan yetiştirmenin, fark yaratmanın anahtarı oldu. Yapay zekanın nasıl fırsata dönüştüğünü anlatmaya çalışalım...

Teknolojiyle ilgili yanlış bilinen efsane konulardan biri de "Robotlar insanları işsiz bırakacak" algısıdır. Artık yıkması zor önyargıya dönüştüğünü kabul etmek gerek. Bunun en önemli sorumlusu da korku başlıkları atan ve tutarlı olmayan medya başlıklarıdır.



GÜNAH KEÇİSİ Mİ MUCİZE Mİ?

Oysa tam tersine teknoloji yetenekli ve eğitimli insana olan ihtiyacı artırıyor. Verimliliğin anahtarı gibi görülmesi gereken yapay zeka yanlış, ezberle eğitilmiş yeni nesil yetenekler kazandırılmayan insanların işsiz kalmasına sebep olarak gösteriliyor! Oysa tam tersine verimliliği artırarak, hataları minimuma düşürerek, iş kazalarını önleyerek hem çalışan sağlığını koruyor hem de insanların yeteneklerini artıracak eğitimler sunulmasını sağlıyor.







İşsiz bırakıyor korkusunu yayanlar işsizliğin gerçek sebeplerini konuşmak istemiyor. Günah keçisi arayanlar trafik canavarı gibi suçlayacak birini bulmaya çalışıyor. Örneğin yapay zeka ile hakemleri atadığını söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu "Vallahi ben yapmadım o yaptı" diye sorumluluktan kaçmak için yapay zekayı mı suçluyor. Yani vasattan kurtulmak için kullandığımız algoritmaları birileri günah keçisi olarak mı kullanmaya çalışıyor. O zaman yapay zekanın fırsatlarının altını çizerken, korku yaratan, günah keçisi ilan eden, pazarlama argümanı olarak kullanan ve sorumluluktan kaçanları görerek sapla samanı birbirinden ayıralım.

Online eğitimin örneklerinin yıllar önce başladığını ama asıl eğitimi demokratikleştiren ve kişiselleştiren çözümlerin yapay zeka teknolojisi ile kullanıcılara ulaşacağını gösteren çözümler artıyor. Yapay zeka adam kayırmadan liyakata göre iş bulmak için doğru anahtar olabilir.



İŞ BULUYOR EĞİTİM VERİYOR

Yine işe alımlarda liyakat ve yetenekleri öne çıkarırken yapay zeka teknolojisi ile doğru eşleştirmeler yapılarak hataların önüne geçiliyor. Adam kayırmaların önüne geçilerek kurumların doğru işe doğru insanın bulunmasında ve eğitilmesinde destek oluyor. Üstelik yeni nesil yapay zeka uygulamalarıyla çalışanların ve yöneticilerin verimlilikleri de artırılıyor. Kısacası yapay zeka teknolojisi kişisel verimliliği artırırken, yapay zeka teknolojisini kullanmayı bilen insanlar diğerlerine göre avantaj sağlıyor.







VASATLIĞI ÖRTMENİN YENİ KILIFI HALİNE GELDİ

Hataları üstüne atacağımız günah geçisi olarak yapay zeka teknolojisi hedef gösteriliyor.

Sorumluluktan kaçarak "ben yapmadım o yaptı" demek için kullanılıyor.

Pazarlamada kurnazlık yapmak için, ucuz pazarlama taktiği haline geldiğini söyleyebiliriz.

Vasattan kurtulmak için kullanılan algoritmalar şimdi vasat işleri maharetli gibi göstermek için kullanılıyor.

Algoritma ve verinin olduğu her yerde yapay zeka teknolojisi kullanılıyor anlamına gelmez. İşini yüksek teknoloji kullanıyor algısı yaratmak için yapay zeka sosunu müşteriler için kullanan kurumlar ve yatırımcıyı büyülemeye çalışan startupların varlığını da unutmayalım.