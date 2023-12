Apple Watch satışını durduran patent krizi

Neden fikri mülkiyet konusunda ABD bu kadar hassas kararlar alıyor? Apple gibi bir deve karşı Masimo gibi bir startup’ın haklarını koruyor. Aslında bu dava yüzlerce dava gibi teknoloji oyununun bir parçası

İstanbul'da Kapalı Çarşı'da 3D yazıcı ve 3D modelleme kullanan bir kuyumcu su yolu bilezik ve gerdanlık üretiyor. Üretiminin önemli bir bölümünü de ABD'ye ihraç ediyor. Üstelik ihraç ettiği ürünler kendi geliştirdiği özel kilit sistemini kullanıyor. Bu özel kilit sistemiyle ilgili ABD'de patent başvurusunda bulunuyor. Patent kurumu verdiği yanıta ek olarak 150 yıl önce alınan patente atıfta bulunuyor. Kısacası bir girişimcinin 150 yıl sonra bile hakkını koruyor. Bu olay da gösteriyor ki, ülkedeki hukuk sistemi ve fikri mülkiyet konusunda nasıl büyük bir ciddiyet ve kayıt sistemi olduğunu gösteriyor.



DEVLERE KARŞI STARTUPLAR

İşte Apple gibi bir devin karşısına dikilen Mossimo gibi bir startupın en büyük güvencesi de sahip olduğu fikri mülkiyet. Eski çalışanların ayrıldıktan sonra yolunun Apple ile kesişmesi akıllı saatlerde patent ihlali şüphesini uyandıran en önemli sebep. Pandemi ile birlikte kandaki oksijen oranı akıllı saatlerde öne çıkan sensörlerden biri oldu. Dünyanın en çok satan saat markası olan Apple Watch satışlarını ABD'de durduracak kadar güçlü deliller olduğu iddia ediliyor. Sonuçta patent ihlali Apple Watch satışlarını durduracak aşamaya geldi. Şimdilik 12 Ocak'a kadar zaman kazandı. ABD'deki satışların olumsuz etkilenmemesi için yeni adımlar gerekecek. Biz tarihte patent ihlallerine bakalım.









SAMSUNG'A 1 MİLYAR DOLAR

Apple'ın başına gelen ilk dava bu değil. Tam 12 yıl önce Apple, Samsung'a 1 milyar doların üstünde tazminat ödedi. Patent ihlal davası en ünlü olaylardan biridir. Nisan 2011'de Samsung'a patent ihlali davası nedeniyle dava açtı ve Temmuz 2012 itibarıyla her iki şirket de dünya çapında 50 davaya karışmıştı. Kısacası Apple dev tazminatları ödemekten de kaçınmıyor. Aslında devlerin patent ihlali olduğu kadar risk alıp devlerin patent ihlalini kafaya takmadan çalışan yöneticiler var.



KÜÇÜKLERİ PATENTLER KORUYOR

Apple, üç yılı aşkın bir süredir Apple Watch'taki tek bir özellik yüzünden karmaşık bir hukuki mücadelenin içinde yer alıyor ve Apple'ın rakibi tıbbi cihaz üreticisi Masimo, kazanabileceğinden emin görünüyor. Ve Masimo'nun buna inanması için iyi bir neden var: Şirket, Apple Watch ekibinde görev almış eski bir yönetici tarafından yönetilen bir startup olan True Wearables'a benzer gerekçelerle dava açtığında zirveye çıktı. 2018 yılında Masimo, kablosuz nabız oksimetresinin Masimo'nun patentini ihlal ettiği iddiaları nedeniyle True Wearables'a karşı şikayette bulundu. Mahkeme, Masimo'nun yanında yer aldı ve Aralık 2022'de cihazın satışına karşı kalıcı tedbir kararı çıkardı.







EN BÜYÜK TAZMİNAT

Idenix, hepatit C ilaçlarını içeren Gilead patent anlaşmazlığında 2,54 milyar dolarlık jüri kararını kazandı. Dokuz günlük bir duruşma ve iki saatten kısa bir jüri görüşmesinin ardından Jones Day, Idenix Pharmaceuticals LLC (Merck & Co.'nun bir yan kuruluşu) adına, ABD tarihinde bugüne kadarki en büyük patent ihlali kararını kazandı ve milyarlarca dolarlık bir tazminatı içeriyordu. Gilead Sciences Inc. ile Gilead'in hepatit C ilaçları Sovaldi® ve Harvoni®'deki aktif madde olan sofosbuvir konusunda dolarlık patent anlaşmazlığı. Idenix, bu ilaçların kullanımının, Idenix'in hepatit C virüsü (HCV) enfeksiyonu olan hastaların tedavisine yönelik yöntemlere yönelik 7,608,597 sayılı ABD Patentini ihlal ettiğini kanıtladı. 15 Aralık 2016'da Delaware'deki bir federal jüri, Gilead'in patenti kasıtlı olarak ihlal ettiği sonucuna vardı ve Idenix Pharmaceuticals'a, sofosbuvir bazlı ilaçların Ağustos 2016'ya kadar yapılan ihlal satışları nedeniyle tazminat olarak 2.54 milyar dolar tazminat ödenmesine karar verdi.



ESKİ ÇALIŞAN 12 YIL ÖNCE İŞ İSTEDİ

Masimo'nun 2020'de Apple'a karşı açtığı davaya göre, Masimo ve kardeş şirketi Ceracor'dayken Lamego, "son derece gizli teknik bilgilere" "sınırsız erişime" sahipken aynı zamanda "en yetenekli mühendis ve bilim adamlarından" eğitim alıyordu. Ayrıca kandaki oksijen seviyeleri gibi hayati önem taşıyan unsurlara yönelik müdahalesiz sensörler ve monitörler geliştiren ekiple de yakın iş birliği içinde çalıştı. Daha sonra, Masimo'da 10 yıldan fazla çalıştıktan sonra Lamego, Apple'da çalışmakla ilgilendiğini ifade etti. Lamego, 2013 yılında Apple CEO'su Tim Cook'a bir e-posta yazarak Apple'ın kendisini "medikal, fitness ve sağlıklı yaşam cihazları sektöründe bir numaralı marka" haline getirecek "yeni bir teknoloji dalgası" geliştirmesine yardımcı olmayı teklif etti. İşte bu ilişkiler davanın şekillenmesinde etkili oldu. Lamego, "Son 10 yılda birçok tıbbi cihaz geliştirdim" diye yazdı. "Kıdemli teknik yönetici pozisyonunda bana Apple ekibinin bir parçası olma şansı verilirse ve aynı dönemde Masimo ve Ceracor için geliştirdiğim büyük fikri mülkiyet haklarıyla çelişmeden Apple ekibine önemli bir değer katabileceğimden kesinlikle eminim. " Mahkeme belgelerine göre, bir Apple personel alımı görevlisi saatler sonra onu takip etti. Lamego, 2014 yılında Apple'a katıldı ve Masimo'nun True Wearables'a karşı açtığı davaya göre, şirketin Masimo'daki çalışmasıyla "yakından bağlantılı" olan sağlıkla ilgili birçok patentinin mucidi olarak adlandırılıyor. Apple Watch ekibindeyken, LinkedIn profilinde belirtildiği gibi mühendislerin işe alınmasında, donanım ve algoritma mimarilerinin incelenmesinde ve ekiplere biyo-algılama yetenekleri konusunda tavsiyelerde bulunulmasında da rol oynadı.









OYUNLARI VE BİLGİSAYARINI YENİ YILDAN ÖNCE GÜNCELLE

Oyun bilgisayarı ve oyunları güncellemek için en doğru zaman. Türk Telekom oyun platformu PlayStore ve yeni dizüstü bilgisayarlar, oyun donanımları hazır. Lenovo Legion 9i oyuncular ve yaratıcılar için tasarlanmış, bağımsız sıvı soğutma sistemine sahip, Lenovo Legion ekosistemindeki ve dünyadaki ilk üst düzey 16 inç oyun dizüstü bilgisayarı. Lenovo Legion 9i, rekabetçi oyuncular için Lenovo Legion Pro serisini ve çevikliğe değer veren oyuncular için Lenovo Legion Slim serisinin yanı sıra Lenovo Legion ekranları ve çevre birimlerini de içeren Lenovo Legion serisinin lideri. Lenovo Legion 9i modelinin en öne çıkan özelliklerinden biri sıvı soğutma sistemi. Gelişmiş soğutma sistemi, cihaz ısınmaya başladığında devreye girerek durdurulamaz bir performansı garantiliyor. Legion 9i, Intel'in son teknoloji işlemcilerinden biri olan Core i9-13980HX'e sahip. Bu güçlü işlemci, oyun ve çoklu görevlerde yüksek performans sunmayı amaçlıyor. Ayrıca, dizüstü bilgisayarın içerisinde en yeni Nvidia GeForce RTX 4090 grafik kartı bulunuyor. Bu, oyun deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için ideal bir seçenek. Oyun deneyimini daha akıcı hale getiren bir diğer özellik ise yüksek ekran yenileme hızıdır. Lenovo Legion 9i, 165Hz'e kadar Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteğine sahip 16,3 inç 2K IPS 1200nit parlaklıkta mini led bir ekrana sahip.